CCTV+: Olá, Pequim! Explorando a cidade sob a política de trânsito sem visto de 240 horas da China

PEQUIM, 2º de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A China está atraindo um número cada vez maior de visitantes internacionais graças à ampliação de suas políticas de isenção de visto e aos acordos de trânsito de 240 horas, tornando-se um destino turístico de primeira linha para viajantes estrangeiros que desejam fazer uma parada, apreciar seu encanto cultural e até mesmo provar suas deliciosas iguarias.

Speed Speed

Com as mais recentes ampliações em suas políticas, a China agora oferece isenção unilateral de visto aos portadores de passaportes de 50 países, acesso mútuo sem visto a 29 países e privilégios de trânsito de 240 horas a viajantes de 55 países.

A capital Pequim tornou-se um dos destinos imperdíveis para muitos visitantes estrangeiros que desejam conhecer sua rica história, admirar seus pontos turísticos famosos e desfrutar de tudo o que a cidade tem a oferecer.

Entre aqueles que se beneficiaram da política de isenção de visto estava um turista estrangeiro chamado Julian. Após aterrissar no Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing, ele passou por um rápido processo de imigração graças à política de isenção de visto para trânsito, conseguindo entrar na China sem complicações. Depois de concluir todos os trâmites no aeroporto, Julian decidiu pegar o eficiente trem Airport Express para chegar ao centro da cidade, evitando o trânsito da hora do rush durante essa viagem de quase 45 quilômetros.

Ao chegar ao centro da cidade, Julian estava ansioso para provar o que é, sem dúvida, a iguaria mais famosa de Pequim, o famoso pato assado à pequinês, algo pelo qual ele estava mais ansioso antes mesmo de embarcar na viagem.

Julian também explorou os arredores vibrantes próximos à famosa Cidade Proibida, na capital chinesa, onde constatou a crescente popularidade da fotografia com trajes tradicionais, já que cada vez mais pessoas gostam de vestir roupas antigas.

Pequim vem aprimorando continuamente os serviços prestados aos visitantes estrangeiros, com balcões de atendimento integral em operação desde o ano passado nas áreas de desembarque internacional do Aeroporto Internacional de Pequim-Capital e do Aeroporto Internacional de Pequim-Daxing, oferecendo mais de 20 tipos de serviços essenciais em áreas como finanças, comunicação, transporte, cultura e turismo.

Na terça-feira, a cidade lançou oficialmente uma plataforma completa de serviços online chamada "GO BEIJING" (VÁ A PEQUIM), que oferece uma grande variedade de serviços para visitantes estrangeiros em diversas situações. Os visitantes estrangeiros podem acessar a plataforma por meio da versão internacional do Alipay e usufruir de 39 serviços em 16 idiomas, incluindo serviços de transporte, compra de ingressos e reservas de hotel. A plataforma também oferece serviços digitais, como um "guia turístico assistido por IA"

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2969970/4_30.mp4

FONTE CCTV+