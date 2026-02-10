CCTV+ : Le spectacle des lanternes de Jinpinghu s'ouvre sur une visite nocturne immersive au bord du lac oriental de Pinghu

PÉKIN, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le crépuscule tombait sur Pinghu le 7 février, les chemins riverains de la zone panoramique du lac oriental commençaient à se remplir de visiteurs pour la soirée d'ouverture du spectacle des lanternes de Jinpinghu 2026, un événement annuel du Nouvel An lunaire qui transforme le front de mer en un paysage de lumière après la tombée de la nuit.

À 18h30, une formation de drones s'est élevée dans le ciel nocturne au-dessus du Li Shutong Memorial Hall, un point de repère familier, signalant le début de la soirée. Quelques instants plus tard, une annonce a marqué l'ouverture officielle de l'exposition, et 45 installations de lanternes thématiques et des éclairages décoratifs environnants, ont été illuminées en même temps, projetant des couleurs et des reflets sur le lac et donnant le ton de la saison des fêtes à Pinghu.

S'étendant sur environ 72 000 mètres carrés, l'exposition de cette année est répartie en quatre zones thématiques, dont les sections intitulées « Elegant Pinghu » et « Lanterns of Fortune ». Les lanternes et l'éclairage d'ambiance ont été conçus par une équipe de Zigong, une ville associée de longue date à l'artisanat. Les installations sont parsemées de milliers de petites lumières, formant un circuit nocturne qui se dévoile progressivement au fur et à mesure que le visiteur progresse dans le parc, guidé autant par les contours du paysage que par les installations elles-mêmes.

Comme le souligne le groupe d'investissement pour la culture et le tourisme de Pinghu, la cérémonie d'ouverture n'est que le début d'un programme plus vaste qui se poursuivra durant toute la période du Nouvel An lunaire. Des spectacles spéciaux sont prévus certains soirs, ainsi qu'une parade permanente « Greeting the God of Wealth » qui serpente à travers le site pendant les vacances. Pendant le festival des lanternes, un programme distinct axé sur les arts traditionnels, avec des spectacles tels que la musique pipa de style Pinghu, est prévu pour ajouter une couche supplémentaire à l'expérience nocturne.

L'ensemble de ces éléments fait du spectacle des lanternes de Jinpinghu bien plus qu'un simple spectacle nocturne. Au cours des célébrations du Nouvel An, les chemins bordant le lac deviennent un lieu de promenade tranquille, de rencontres fortuites avec la musique et les spectacles, et de moments de tranquillité à la lumière des lanternes, alors que Pinghu marque la saison par un mélange de paysage, d'artisanat et de coutumes ancestrales.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2890394/Q.mp4