CCTV+: Jinpinghu-Laternenschau eröffnet mit immersivem nächtlichem Rundgang entlang des East Lake in Pinghu

Jinpinghu-Laternenschau eröffnet mit immersivem nächtlichem Rundgang entlang des East Lake in Pinghu

10. Februar 2026

PEKING, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Als sich am 7. Februar die Dämmerung über Pinghu legte, füllten sich die Wege am Ufer des Landschaftsgebiets East Lake mit Besuchern, die zur Eröffnungsnacht der Jinpinghu-Laternenschau 2026 zogen. Diese jährliche Veranstaltung zum Mondneujahr verwandelt das Ufer nach Einbruch der Dunkelheit in eine Landschaft aus Licht.

Um 18:30 Uhr stieg über der Li Shutong Memorial Hall, einem bekannten Wahrzeichen, eine Drohnenformation auf und signalisierte den Beginn des Abends. Wenige Augenblicke später ertönte eine Durchsage zur offiziellen Eröffnung der Schau, und 45 thematische Laterneninstallationen zusammen mit der umliegenden dekorativen Beleuchtung wurden auf einmal erleuchtet, tauchten den See in Farben sowie Reflexionen und gaben den Ton für die Feiertage in Pinghu an.

Die diesjährige Ausstellung erstreckt sich über rund 72 000 Quadratmeter und ist in vier Themenbereiche unterteilt, darunter Abschnitte mit den Namen „Elegant Pinghu" und „Lanterns of Fortune". Gestaltet wurden Laternen und Umgebungsbeleuchtung von einem Team aus Zigong, einer Stadt, die seit Langem mit diesem Kunsthandwerk verbunden ist. Großformatige Installationen sind mit Tausenden kleinerer Lichter durchsetzt und bilden einen nächtlichen Rundweg, der sich den Besuchern nach und nach erschließt, während sie sich über das Gelände bewegen, geleitet ebenso von den Konturen der Landschaft wie von den Displays selbst.

Wie die Pinghu Culture and Tourism Investment Group mitteilte, ist die Eröffnungszeremonie nur der Beginn eines umfangreicheren Programms, das während des gesamten Mondneujahrs fortgesetzt wird. Geplant sind an ausgewählten Abenden besondere Darbietungen sowie eine wiederkehrende Parade mit dem Titel „Begrüßung des Wohlstandsgottes", die sich während der Feiertage über das Gelände schlängelt. Während des Laternenfestes wird ein separates Programm, das sich auf die traditionellen Künste konzentriert – mit Darbietungen wie Pipa-Musik im Pinghu-Stil – dem nächtlichen Erlebnis eine weitere Ebene hinzufügen.

In ihrer Gesamtheit machen diese Elemente die Jinpinghu-Laternenschau zu mehr als einem Spektakel für nur einen Abend. Im Verlauf der Neujahrsfeierlichkeiten werden die Uferwege zu einem Ort für entspannte Spaziergänge, zufällige Begegnungen mit Musik und Darbietungen sowie Momente des Innehaltens im Laternenlicht, wenn Pinghu die Saison mit einer Mischung aus Landschaft, Handwerk und lang gepflegter Tradition begeht.

