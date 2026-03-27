CCTV+: As cerejeiras em flor atraem turistas de várias regiões para cidade no leste da China

PEQUIM, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Temporada de Turismo Cultural da Flor de Cerejeira de Zhongxi, com duração de três dias, começou na sexta-feira no Zhongxi Sakura Alley, na cidade de Pinghu, província de Zhejiang, no leste da China, com dezenas de milhares de cerejeiras em plena floração proporcionando um cenário deslumbrante para o evento.

"Eu venho aqui todos os anos para ver as flores de cerejeira. Eu sinto que as flores desabrocham excepcionalmente bem aqui", disse um visitante.

A temporada de observação das flores de cerejeira na atração turística continuará até meados de abril.

Além das cerejeiras, a área cênica atualmente está repleta de tulipas, orquídeas-de-fevereiro, hortênsias e capim-rosa. A área foi cultivada com flores que desabrocham em todas as estações, tornando-se uma atração hortícola que dura o ano todo.

Para a temporada de flores deste ano, uma feira foi inaugurada no local com mais de 100 barracas oferecendo aos visitantes iguarias culinárias, produtos culturais e criativos, além de experiências de patrimônio cultural imaterial, muitos deles com temática floral.

"Neste ano, nós apresentamos alguns produtos de padaria com temática de flores de cerejeira, como biscoitos de cerejeira, bolachas e bolos de feijão-mungo. Os itens que trouxemos nesta manhã já estão praticamente esgotados, e novos fornecedores estão a caminho", disse um dono de barraca.

Para promover a integração entre cultura e turismo, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Pinghu estabeleceu no ano passado a Galeria Cultural e Criativa Lingyingge, que comemora neste ano seu primeiro aniversário.

A galeria apresenta mais de 40 souvenires culturais e criativos e mais de 100 produtos de turismo industrial, transformando a cultura e as tradições locais em produtos e lembranças tangíveis que os visitantes podem levar para casa.

No sábado, um centro de design de moda na zona de desenvolvimento econômico abriu oficialmente suas portas, exibindo pela primeira vez ao público seus casacos de inverno, malas e carrinhos de bebê.

Na noite de domingo, uma grande cerimônia da temporada de turismo cultural da flor de cerejeira, incluindo uma premiação musical e um show de luzes com 700 drones, foi realizada, destacando ainda mais o charme da cidade de Pinghu.

"Com a temporada cultural e turística da flor de cerejeira, nosso objetivo é oferecer aos visitantes mais do que apenas belas paisagens — queremos que eles levem consigo experiências e produtos memoráveis. Nosso objetivo é transformar o fluxo de visitantes em engajamento duradouro e converter paisagens pitorescas em uma economia cultural próspera", disse Chen Zehao, vice-diretor do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico de Pinghu.

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FONTE CCTV+