CCTV+: el Espectáculo de Faroles de Jinpinghu se inaugura con un recorrido nocturno inmersivo por el lago Este de Pinghu

PEKÍN, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Al caer la tarde sobre Pinghu el 7 de febrero, los senderos junto al lago de la zona paisajística del lago Este comenzaron a llenarse de visitantes atraídos por la noche inaugural del Espectáculo de Faroles de Jinpinghu de 2026, un evento anual del Año Nuevo Lunar que transforma la costa en un paisaje de luces tras el anochecer.

Speed Speed

A las 6:30 p. m., una formación de drones se elevó en el cielo nocturno sobre el Li Shutong Memorial Hall, un conocido punto de referencia, lo que marcó el inicio de la velada. Momentos después, un anuncio marcó la inauguración oficial del espectáculo y 45 instalaciones temáticas de faroles, junto con la iluminación decorativa circundante, se iluminaron al mismo tiempo, para proyectar colores y reflejos sobre el lago, marcando el tono de la temporada festiva en Pinghu.

Con una superficie aproximada de 72.000 metros cuadrados, la exposición de este año se distribuye en cuatro zonas temáticas, entre las que se encuentran las secciones denominadas "Pinghu elegante" y "Faroles de la fortuna", cuyos faroles e iluminación ambiental han sido diseñados por un equipo de Zigong, una ciudad asociada desde hace mucho tiempo a esta artesanía. Las instalaciones a gran escala se intercalan con miles de luces más pequeñas, para formar un circuito nocturno que se revela gradualmente a medida que los visitantes se desplazan por el recinto, guiados tanto por los contornos del paisaje como por las propias instalaciones.

Según señala el Grupo de Inversión en Cultura y Turismo de Pinghu, la ceremonia de inauguración es solo el comienzo de un programa más amplio que continuará durante todo el periodo del Año Nuevo Lunar. Los planes incluyen actuaciones especiales en determinadas noches, así como un desfile recurrente llamado "Saludo al Dios de la Riqueza", que recorre el recinto durante las fiestas. Durante el Festival de los Faroles, un programa independiente centrado en las artes tradicionales, con actuaciones como la música pipa al estilo Pinghu, aportará otra dimensión a la experiencia nocturna.

En conjunto, estos elementos convierten el Espectáculo de Faroles de Jinpinghu en algo más que un simple espectáculo nocturno. Durante las celebraciones de Año Nuevo, los senderos junto al lago se convierten en un lugar para pasear sin prisas, disfrutar de encuentros fortuitos con música y actuaciones, y momentos de pausa bajo la luz de los faroles, mientras Pinghu marca la temporada con una mezcla de paisaje, artesanía y costumbres ancestrales.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2890394/Q.mp4

FUENTE CCTV+