CCTV+:El espectáculo de linternas de Jinpinghu se inaugura con un recorrido por el lago este de Pinghu

PEKÍN, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el anochecer se instaló en Pinghu el 7 de febrero, los senderos junto al lago del Área Escénica del Lago Este comenzaron a llenarse de visitantes atraídos por la noche de apertura del Espectáculo de Linternas Jinpinghu 2026, un evento anual del Año Nuevo Lunar que transforma la costa en un paisaje de luz después del anochecer.

A las 18:30, una formación de drones se elevó en el cielo nocturno sobre el Salón Conmemorativo de Li Shutong, un lugar emblemático, anunciando el inicio de la velada. Momentos después, un anuncio marcó la inauguración oficial del espectáculo, y 45 instalaciones temáticas de faroles, junto con la iluminación decorativa circundante, se iluminaron a la vez, proyectando color y reflejos sobre el lago y marcando el tono de la temporada navideña en Pinghu.

Con una superficie aproximada de 72.000 metros cuadrados, la exposición de este año se distribuye en cuatro zonas temáticas, entre ellas las secciones "Elegante Pinghu" y "Linternas de la Fortuna". Sus linternas e iluminación ambiental fueron diseñados por un equipo de Zigong, ciudad históricamente asociada con esta artesanía. Instalaciones a gran escala se intercalan con miles de luces más pequeñas, formando un circuito nocturno que se hace visible gradualmente a medida que los visitantes recorren el recinto, guiados tanto por los contornos del paisaje como por las propias exposiciones.

Según lo indicado por el Grupo de Inversión en Cultura y Turismo de Pinghu, la ceremonia inaugural es solo el comienzo de un programa más amplio que continuará durante el Año Nuevo Lunar. Los planes incluyen actuaciones especiales en noches selectas, así como un desfile recurrente "Saludando al Dios de la Riqueza" que recorre el recinto durante la festividad. Durante el Festival de los Faroles, un programa independiente centrado en las artes tradicionales, con actuaciones como la música de pipa al estilo Pinghu, añadirá un toque especial a la experiencia nocturna.

En conjunto, estos elementos convierten el Espectáculo de Linternas de Jinpinghu en mucho más que un simple espectáculo nocturno. Durante las celebraciones de Año Nuevo, los senderos junto al lago se convierten en un lugar para paseos tranquilos, encuentros casuales con música y espectáculos, y momentos de pausa bajo la luz de los faroles, mientras Pinghu celebra la temporada con una mezcla de paisaje, artesanía y tradiciones ancestrales.