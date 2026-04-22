Cellebrite divulgará resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 em 14 de maio de 2026

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22 abr, 2026, 12:18 GMT

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite DI Ltd. A Cellebrite (Nasdaq: CLBT), empresa global de soluções de investigação digital e inteligência com uso de inteligência artificial para os setores público e privado, informou nesta terça-feira que divulgará os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 antes da abertura dos mercados nos Estados Unidos, na quinta-feira, 14 de maio de 2026.

Ainda na manhã de 14 de maio, a Cellebrite fará uma teleconferência ao vivo, com transmissão pela internet, para comentar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 e apresentar suas perspectivas para o ano. Os detalhes mais relevantes incluem:

Data:

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Hora:

8h30 ET

Número para participação na chamada:

203-518-9814 / 800-274-8461

ID da conferência:

CLBTQ126

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast

URL da transmissão ao vivo:

https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

Em conjunto com a teleconferência e a transmissão ao vivo, as tabelas financeiras históricas e os dados suplementares estarão disponíveis na seção de resultados trimestrais do site de relações com investidores da empresa em https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Sobre a Cellebrite  
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite. 

Relações com investidores
Andrew Kramer
Vice-presidente de relações com investidores
[email protected]
+1 973.206.7760

Mídia Victor Cooper
Diretor sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo
[email protected]
+1 404.804.5910

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5926073/Cellebrite_Logo.jpg

FONTE Cellebrite

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