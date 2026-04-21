Cellebrite、2026年第1四半期決算を5月14日に発表

ニュース提供

Cellebrite

22 4月, 2026, 03:56 JST

バージニア州タイソンズ・コーナー、ペタク・チクヴァ、イスラエル、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 公共部門と民間企業にAIを活用したデジタル調査ソリューションを提供する世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd.  (NASDAQ：CLBT）は、2026年5月14日（木）の米国市場開場前に2026年第1四半期決算を報告すると発表しました。

同日の午前中、Cellebriteはその後にライブの電話会議とウェブ配信を開催し、2026年第1四半期の決算結果を振り返って2026年の見通しについて説明します。関連情報は以下の通りです。

日付：

2026年5月14日（木）

時間：

午前8時30分（東部標準時間）

会議参加番号：

203-518-9814 / 800-274-8461

会議ID 

CLBTQ126

イベントURL：

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast

ライブウェブ配信URL：

https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

電話会議とウェブ配信と関連して、過去の財務表と補足データは当社の投資家向けウェブサイトの四半期決算ページ（https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results ）でご覧いただけます。

Cellebriteについて  
CellebriteNasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comhttps://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。 

インベスター・リレーションズ
Andrew Kramer
インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント
[email protected]
+1 973.206.7760

メディア
Victor Cooper
コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター
[email protected]
+1 404.804.5910

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5926073/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite

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