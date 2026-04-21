셀레브라이트, 2026년 5월 14일 2026년 1분기 실적 발표 예정

버지니아 타이슨스 코너 및 이스라엘 페타 티크바, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- AI 기반 디지털 수사 및 인텔리전스 솔루션 분야의 글로벌 리더로서 공공 및 민간 부문을 아우르는 셀레브라이트(Cellebrite DI Ltd., 나스닥: CLBT)가 2026년 5월 14일 목요일 미국 시장 개장 전에 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이라고 4월 21일 밝혔다.

같은 날 오전 중 셀레브라이트는 2026년 1분기 재무 실적을 검토하고 2026년 전망을 논의하기 위한 라이브 콘퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최한다. 관련 세부 사항은 다음과 같다.

일시: 2026년 5월 14일 목요일 시간: 미국 동부 표준시 오전 8시 30분 전화 참여 번호: 203-518-9814 / 800-274-8461 콘퍼런스 ID: CLBTQ126 이벤트 URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast 라이브 웹캐스트 URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

콘퍼런스 콜 및 웹캐스트와 함께, 과거 재무 테이블과 보충 데이터는 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results의 회사 투자자 관계 웹사이트 분기 실적 섹션에서 확인할 수 있다.

셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Cellebrite, 나스닥: CLBT)는 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야의 글로벌 선도기업으로, 지역사회와 국가, 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7000여 개 법 집행 기관, 국방·정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하고 있으며, 이를 통해 법적 증거 능력을 갖춘 디지털 데이터에 보다 쉽게 접근해 이를 수사에 효과적으로 활용하고 있다. 셀레브라이트의 기술은 고객이 연간 150만 건 이상의 법적으로 승인된 수사를 보다 신속하게 수행하도록 지원하며, 국가 안보를 강화하고, 운영 효율성과 효과를 제고하는 한편, 첨단 모바일 연구 및 애플리케이션 보안을 지원한다. 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경에서 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 완수하고, 공공 안전을 증진하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕는다. 자세한 정보는 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

투자자 관계

앤드루 크레이머(Andrew Kramer)

투자자 관계 부사장

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+1 973.206.7760

미디어

빅터 쿠퍼(Victor Cooper)

기업 커뮤니케이션 및 콘텐츠 운영 시니어 디렉터

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SOURCE Cellebrite