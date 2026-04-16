Cellebrite anuncia 20 vencedores do Prêmio JUSTYS no C2C User Summit 2026

Centenas se reuniram para reconhecer os melhores e mais brilhantes em investigações digitais

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Investigação e Inteligência Digital com IA para os setores público e privado, anunciou hoje que premiou 20 vencedores com o "JUSTYS" em sua segunda edição anual do Digital Justice Awards. Realizado no Marriott Marquis em Washington, D.C., a Cellebrite estendeu o tapete laranja para celebrar algumas das mentes mais brilhantes e os conjuntos de habilidades técnicas mais afiadas em investigações digitais no setor público e no privado.

"O JUSTYS é nosso principal evento para celebrar e homenagear aqueles que vão além para proteger suas comunidades, nações e empresas", disse Thomas E. Hogan, diretor executivo da Cellebrite. "É preciso coragem, comprometimento e paixão para realizar esse tipo de trabalho, e nós não agradecemos o suficiente a esses heróis. Também sou grato aos homens e mulheres da Cellebrite que doaram pessoalmente para prestar homenagem aos vencedores."

Inspirados pelo trabalho de seus clientes, os funcionários da Cellebrite contribuíram pessoalmente com US$ 67.500 para apoiar os familiares de policiais que perderam a vida em serviço. Essas doações apoiarão a missão tanto da Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) nos EUA quanto da Care of Police Survivors (C.O.P.S.) no Reino Unido.

"A C.O.P.S. orgulhosamente serve e apoia as famílias sobreviventes de agentes da lei e colegas de trabalho que estão vivendo o impensável. Não conseguimos cumprir nossa missão nem levar adiante nossos programas incríveis e em crescimento sem o apoio generoso de pessoas como aquelas da Cellebrite", disse Sara Slone, da C.O.P.S. (EUA) Diretora de Divulgação. "Somos gratos pela sua parceria e nos sentimos humildes diante do seu compromisso com os sobreviventes e com a comunidade de aplicação da lei."

"Um sincero agradecimento aos funcionários da Cellebrite pelo apoio e também por proporcionar esta oportunidade de destacar e mostrar o trabalho que realizamos pelas famílias que estão no coração da nossa missão", disse Lisa Meads, CEO da Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.).

O JUSTYS foi apresentado pelo analista jurídico e âncora da Law & Crime Network, Jesse Weber, e transmitido ao vivo para mais de 7,5 milhões de inscritos no canal do YouTube. A noite celebrou os vencedores escolhidos a partir de um grupo de dezenas de indicados, que foram então votados por um painel de especialistas em perícia digital e investigação. Com a inclusão do setor privado e de algumas novas categorias, houve o dobro de vencedores em comparação com a premiação inaugural de 2025, e os vencedores são:

Prêmio Estrela em Ascensão: Reconhece novos talentos excepcionais na área de perícia digital e que demonstram potencial como líderes emergentes

Vencedores: Jonathan Adams (setor público), Jesse Lao (setor privado)

Voz para os que não têm voz: Reconhece indivíduos que deram voz aos sobreviventes por meio da perícia digital.

Vencedores: Eric Landamia (setor público), Patrick Eller (setor privado)

Campeões pelas Crianças, apresentado pelo NCMEC: Homenageia aqueles que demonstram coragem extraordinária, liderança e compromisso em proteger as crianças e mantê-las seguras.

Vencedora: Taylor Sines, sobrevivente e defensora

Mentor do Ano: Destaca mentores que estão formando a próxima geração de profissionais de perícia digital e investigação voltados para a comunidade.

Vencedores: Elizabeth Marsden (setor público), Bill Aycock (setor privado)

Parceiro de Design do Ano: Reconhece contribuições excepcionais e um forte compromisso em melhorar as soluções da Cellebrite por meio do programa de acesso antecipado.

Vencedores: Kent Nielsen (setor público), Jonathan Edwards (setor privado)

Construtor de Pontes Digitais: Reconhece iniciativas e indivíduos excepcionais que utilizaram ferramentas digitais para conectar ou apoiar múltiplas agências de aplicação da lei.

Vencedor: Ralph Henderson

Catalisador de Investigações Digitais: Reconhece um líder que impulsiona o progresso ao desenvolver recursos, promover a colaboração e conduzir mudanças significativas.

Vencedor: Wayne Cantrell

Prêmio Guardião da Comunidade: Reconhece programas ou campanhas inovadoras que protegem e melhoram nossas comunidades.

Vencedores: Geraldine Blay, K-9 Storm e K-9 Siri

Excelência em eDiscovery: Reconhece a expertise técnica e o compromisso inabalável em melhorar a eficiência e a precisão das investigações jurídicas.

Vencedor: Kirk Crabb

Excelência em Perícia Digital: Reconhece investigadores/examinadores excepcionais que se destacam na perícia digital, gerando um impacto positivo expressivo para a comunidade.

Vencedores: Edward Dalton (América do Norte), Lim Tuan Liang (APAC), Mateus De Castro Polastro (LATAM), Johann Polewczyk (EMEA)

Inovador Empresarial do Ano: Homenageia a inovação excepcional e a adoção de tecnologias de ponta, promovendo eficiência, crescimento e sucesso.

Vencedor: Bill Aycock

Caso do Ano: Homenageia uma investigação excepcional e impactante dentro das forças de segurança que foi solucionada com a ajuda de evidências digitais.

Vencedores: Claire Hardisty e Laura Boothroyd, Operação Spy – Polícia de Lancashire

A noite de celebração é o ponto central do C2C User Summit anual da Cellebrite, que reuniu quase 500 organizações de cerca de 30 países, abrangendo forças de segurança, defesa, inteligência e setor privado. Os participantes comparecem para sessões e treinamentos de nível mundial conduzidos por especialistas, além de palestras inspiradoras de Terry Crews, ator, apresentador de televisão e ex-jogador da NFL, e uma sessão sobre a investigação do assassinato quádruplo de estudantes em Idaho, com especialistas em perícia digital do FBI e da Cellebrite.

SOBRE A CELLEBRITE

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

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FONTE Cellebrite