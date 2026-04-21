Cellebrite เตรียมประกาศผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกปี 2569 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

News provided by

Cellebrite

22 Apr, 2026, 01:05 CST

ไทสันส์ คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และ เปตะห์ติกวา, อิสราเอล, 22 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสแรกปี 2569 ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

ต่อมาในเช้าวันเดียวกัน Cellebrite จะจัดประชุมสดทางไกลและถ่ายทอดสดทางเว็บเพื่อทบทวนผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 และหารือแนวโน้มปี 2569 โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:

วันที่:

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

เวลา:

8.30 น. เขตเวลาตะวันออก

หมายเลขสำหรับโทรเข้า:

203-518-9814 / 800-274-8461

หมายเลขการประชุม: 

CLBTQ126

URL การประชุม:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast

URL ถ่ายทอดสดทางเว็บ:

https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

นอกจากการประชุมทางไกลและการถ่ายทอดสดทางเว็บแล้ว ยังสามารถดูตารางข้อมูลทางการเงินในอดีตและข้อมูลสนับสนุนได้ในหน้าผลประกอบการรายไตรมาสของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results

เกี่ยวกับ Cellebrite  

พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760

ฝ่ายสื่อ Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910

SOURCE Cellebrite

