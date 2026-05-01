Ex-presidente da Auth0 da Okta, Shiven Ramji, ingressará na Cellebrite como presidente de Produtos e Tecnologia

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01 mai, 2026, 05:47 GMT

Ronnen Armon vai se aposentar

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 1 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções digitais de investigação e inteligência com IA, anunciou hoje a nomeação de Shiven Ramji como presidente de Produtos e Tecnologia. Nesse cargo, Ramji liderará a organização de produtos e tecnologia da empresa, impulsionando a inovação e execução da plataforma líder do setor de Investigação Digital e Inteligência da Cellebrite. Ramji começará em 4 de maio de 2026 e sucederá Ronnen Armon, que se aposentará em alguns meses após a transição ser concluída.

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Shiven Ramji ingressará na Cellebrite como presidente de Produtos e Tecnologia (PRNewsfoto/Cellebrite)
Shiven Ramji ingressará na Cellebrite como presidente de Produtos e Tecnologia (PRNewsfoto/Cellebrite)

"Estamos muito felizes em receber Shiv na Cellebrite. O impressionante histórico, competência e experiência de Shiv serão fundamentais enquanto continuamos acelerando o ritmo da adoção e inovação de IA em nossos produtos para apoiar nossos clientes e cumprir nossa missão de proteger comunidades, nações e empresas", declarou Thomas E. Hogan, CEO da Cellebrite. "Gostaria de agradecer a Ronnen Armon por sua liderança e por muitas contribuições significativas para o sucesso da Cellebrite nos últimos cinco anos, incluindo a transformação da empresa em uma empresa pública AI-first e líder de mercado. Em nome dos funcionários da Cellebrite, desejo a Ronnen tudo de melhor ao entrar neste merecido capítulo de sua vida."

Ramji traz uma vasta experiência para a Cellebrite e um histórico de escalar empresas de tecnologia de alto crescimento e líderes em organizações de produtos e tecnologia durante períodos de crescimento significativo e transição. Ele vem da Okta, onde atuou como presidente da Auth0, gerenciando um negócio de Receita Recorrente Anual (ARR) de US$ 1 bilhão e supervisionando sua estratégia e execução de produtos, dados, segurança e tecnologia. Antes da Auth0 e da Okta, Ramji atuou como vice-presidente sênior de Produto na DigitalOcean e ocupou cargos de liderança em marcas globais como Amazon, NBCUniversal, LiveIntent e The Nielsen Company.

"É uma honra ingressar na Cellebrite e liderar uma equipe dedicada a fazer a diferença real no mundo", disse Shiven Ramji. "O compromisso da Cellebrite com a inovação é fundamental para sua missão inspiradora. Estou ansioso para trabalhar com a equipe para aprimorar e ampliar ainda mais nossa oferta de produtos, e capacitar nossos clientes a tornar o mundo um lugar mais seguro."

Ramji é um investidor anjo ativo e consultor de startups, com um profundo compromisso em promover o empreendedorismo e a inovação. Atualmente, ele atua nos conselhos da Products That Count e da Aiven.io.

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Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar mais de 1,5 milhão de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite. 

Contatos:

Relações com Investidores
Andrew Kramer
Vice-presidente de Relações com Investidores
[email protected]
+1 973.206.7760

Mídia
Jackie Labrecque
Diretor de Estratégia de Conteúdo e Operações
[email protected]
+1 771.241.7010

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2969529/Cellebrite_Shiven_Ramji.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5946023/Cellebrite_Logo.jpg

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