Cellebrite presentará sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 el 14 de mayo de 2026

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que presentará sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 antes de que abran los mercados estadounidenses, el jueves 14 de mayo de 2026.

Más tarde esa misma mañana, Cellebrite organizará una conferencia telefónica y una transmisión web en directo para revisar los resultados financieros de la empresa, correspondientes al primer trimestre de 2026 y analizar sus perspectivas para 2026. Los detalles relevantes son:

Fecha: Jueves, 14 de mayo de 2026 Horario: 8:30 a. m. Hora del este Números de teléfono para la conferencia telefónica: 203-518-9814 / 800-274-8461 ID de la conferencia: CLBTQ126 URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2026-financial-results-conference-call-webcast URL de la transmisión en vivo por Internet: https://edge.media-server.com/mmc/p/7b5rowvx

Junto con la conferencia telefónica y la transmisión por Internet, se pondrán a disposición tablas financieras históricas y datos complementarios en la sección de resultados trimestrales del sitio web de relaciones con los inversionistas de la empresa en https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite