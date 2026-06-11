Cellebrite inicia la nueva era de las investigaciones con Genesis, ya disponible en el mercado

Reduce la carga de trabajo de investigación de semanas a minutos, lo que acelera los procesos como nunca antes

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy la comercialización general de Cellebrite Genesis. Genesis permite a los investigadores, que se enfrentan a un aumento de la delincuencia y de los tipos de datos, analizar de forma rápida e intuitiva las pruebas digitales utilizando las capacidades de IA autónoma del producto para obtener información relevante en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas.

La necesidad de herramientas de investigación impulsadas por inteligencia artificial se ha acelerado a la par del rápido crecimiento de la evidencia digital y del aumento de la sofisticación de los delitos cibernéticos. Según el Informe de delitos en internet de 2025 (2025 Internet Crime Report) del FBI, los estadounidenses perdieron casi 21 mil millones de dólares debido a la delincuencia informática el año pasado, mientras que las denuncias vinculadas de manera específica a estafas y fraudes con inteligencia artificial alcanzaron casi los 900 millones de dólares en pérdidas reportadas. Por otra parte, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children) recibió 21,5 millones de CyberTips (denuncias en línea) y registró un aumento del 158 % en las denuncias de captación de menores en línea. El 97 % de los investigadores señalan a los teléfonos inteligentes como la principal fuente de evidencia digital, y estos dispositivos contienen cientos de miles de mensajes, imágenes, ubicaciones y elementos de aplicaciones. El volumen masivo de datos hace que sea imposible para cualquier equipo navegar de forma manual a la velocidad que la justicia requiere. El informe de Tendencias del Sector de Cellebrite de 2026 también determinó que el tiempo de revisión constituye el mayor obstáculo para avanzar en los casos, y que el 65 % de los encuestados opina que la inteligencia artificial puede acelerar las investigaciones.

Cellebrite Genesis se diseñó de manera específica para satisfacer las demandas particulares del trabajo de investigación. A pesar de que los grandes modelos de lenguaje de propósito general son sumamente capaces, no cuentan con el entrenamiento para leer de forma nativa los formatos de archivos forenses de los cuales dependen las investigaciones, ni para seguir las metodologías y procedimientos de investigación en múltiples jurisdicciones, preservar la cadena de custodia y rastrear de manera confiable las conclusiones hasta llegar a la evidencia de origen. Genesis se fundamenta en los más de 25 años de colaboración y experiencia investigativa de Cellebrite, con una inversión sustancial en el preprocesamiento de datos, la ingeniería de instrucciones (prompt engineering) y el entrenamiento de inferencia. Proporciona información detallada y precisa cuando se necesita. Mediante mecanismos de protección integrados, los datos de los clientes se mantienen privados y aislados, no se retiene ni se almacena ninguna información, no se emplean los datos del cliente para entrenar modelos ni se ponen a disposición de proveedores de modelos externos o de terceros, y cada resultado se basa en la evidencia de origen. El investigador conserva el control absoluto en cada paso del proceso.

Desde marzo de 2026, Genesis ha estado en fase de acceso anticipado con más de 800 usuarios y 300 agencias nacionales, estatales y locales de todo el mundo que trabajan en casos activos acerca de delitos contra menores, narcóticos, trata de personas, homicidios y casos sin resolver. Genesis analiza de forma nativa más de 35 formatos de evidencia, entre ellos, registros de detalles de llamadas, respuestas a órdenes judiciales, documentos, mensajes, imágenes, videos y audios, independientemente de si implican o no extracciones de dispositivos móviles. Los clientes reportan con constancia dos resultados fundamentales: las cargas de trabajo analítico que antes requerían semanas del tiempo de un investigador ahora se completan en solo una hora (en algunos casos, incluso en menos de 15 minutos), y Genesis descubre conexiones y evidencias a gran escala que habrían sido casi imposibles de identificar mediante una revisión manual.

"Genesis redujo meses de trabajo analítico a una sola hora para nuestro equipo. Conectó la investigación en su totalidad y la presentó de una manera que un analista de inteligencia, un investigador forense o incluso una persona sin conocimientos técnicos en un tribunal puede comprender con facilidad", afirmó el teniente Jim Hill, director del laboratorio de la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean. "En los casos en los que hay menores involucrados, el tiempo es un factor crítico y simplemente no contamos con ese lujo. Nuestro equipo todavía valida todo, como debe ser, pero Genesis proporciona un punto de partida que cambia la ecuación de manera fundamental".

"En un caso reciente de captación y explotación, nuestro equipo ingresó los datos de tres dispositivos sospechosos y, en menos de 15 minutos, Genesis descubrió 16 víctimas que no se habían identificado previamente", señaló el teniente Jerod K. Abshire, de la Unidad de Análisis Forense Digital de la Oficina del Alguacil de la Parroquia de Calcasieu. "La revisión manual les habría tomado a nuestros investigadores unas dos semanas estimadas. Desde entonces, el caso se remitió a la fiscalía federal. Genesis ya no es una herramienta de lujo. Es un recurso crítico para la identificación de víctimas en casos de explotación en los que el tiempo apremia".

"En un caso en el que trabajamos, relacionado con posibles irregularidades financieras en una oferta pública inicial que finalmente se canceló, nos tomó meses determinar quiénes estaban involucrados", afirmó Bruce Keeble, de Interpath, una empresa usuaria de Genesis en la fase de acceso anticipado corporativo de Cellebrite. "Cuando procesamos todos los datos mediante Genesis, tomó solo unos minutos revelar la misma información. La velocidad y la precisión nos asombraron y ayudaron a validar nuestros hallazgos originales".

Novedades en su lanzamiento al mercado

La versión de disponibilidad general amplía las funciones de Genesis con capacidades desarrolladas de forma directa a partir de los comentarios de los clientes de acceso anticipado:

Búsqueda limitada por orden judicial . Los investigadores pueden configurar Genesis para que realice búsquedas únicamente dentro de los parámetros de su orden de cateo, de modo que la inteligencia artificial se mantenga dentro del marco de lo que la ley permite en cada caso.

. Los investigadores pueden configurar Genesis para que realice búsquedas únicamente dentro de los parámetros de su orden de cateo, de modo que la inteligencia artificial se mantenga dentro del marco de lo que la ley permite en cada caso. Inteligencia de ubicación . Una nueva vista de mapa muestra el desplazamiento de las personas y el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de un caso, lo cual facilita la detección de patrones.

. Una nueva vista de mapa muestra el desplazamiento de las personas y el desarrollo de los acontecimientos a lo largo de un caso, lo cual facilita la detección de patrones. Análisis multimedia mejorado . Un análisis más inteligente de imágenes, videos y audios, que incluye la transcripción y traducción de aproximadamente 120 idiomas, el cual muestra quién dijo qué, línea por línea.

. Un análisis más inteligente de imágenes, videos y audios, que incluye la transcripción y traducción de aproximadamente 120 idiomas, el cual muestra quién dijo qué, línea por línea. Precisión agéntica perfeccionada. La inteligencia artificial tiene una mayor capacidad para reconocer qué puede y qué no puede hacer, y transmite esto al usuario, lo que en última instancia se traduce en hallazgos y respuestas más claros, así como en conexiones más sólidas con la evidencia de origen.

"Genesis se desarrolló bajo la convicción de que la evidencia debe avanzar a la velocidad del caso. Cuando las personas más cercanas a una investigación pueden actuar antes, la justicia avanza con mayor rapidez y se protege mejor a las comunidades, naciones y empresas", afirmó Shiven Ramji, presidente de productos y tecnología de Cellebrite. "La disponibilidad general significa que las agencias de cualquier tamaño ya pueden implementar la inteligencia artificial agéntica en casos reales con una capacidad que fortalece la cadena de custodia, ofrece rastreabilidad del origen y se fundamenta en la disciplina operativa que exige la seguridad pública".

Disponibilidad

Cellebrite Genesis está disponible de forma general a partir de hoy para clientes gubernamentales estatales y locales en América del Norte, y se prevé que la disponibilidad internacional y en el sector privado se expanda a lo largo de 2026. Para obtener más información o solicitar una demostración, entre aquí.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite