Cellebrite läutet mit Genesis, das nun allgemein erhältlich ist, eine neue Ära der Ermittlungen ein

Reduziert den Ermittlungsaufwand von Wochen auf Minuten und beschleunigt Ermittlungen wie nie zuvor

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Cellebrite Genesis bekannt. Genesis ermöglicht es Ermittlern, die mit einer steigenden Zahl von Straftaten und Datentypen konfrontiert sind, digitale Beweismittel schnell und intuitiv auszuwerten. Dabei nutzen sie die agentenbasierten KI-Funktionen des Produkts, um Erkenntnisse innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen zu gewinnen.

Der Bedarf an KI-gestützten Ermittlungsinstrumenten hat sich angesichts der rasanten Zunahme digitaler Beweismittel und der immer raffinierteren Formen der Cyberkriminalität weiter verstärkt. Laut dem 2025 Internet Crime Report des FBI entstanden den Amerikanern im vergangenen Jahr durch Cyberkriminalität Verluste in Höhe von fast 21 Milliarden US-Dollar, während die gemeldeten Verluste im Zusammenhang mit Betrugsfällen, die speziell auf KI zurückzuführen sind, fast 900 Millionen US-Dollar erreichten. Unterdessen gingen beim National Center for Missing and Exploited Children 21,5 Millionen „CyberTips" ein, und die Zahl der Meldungen über Online-Anwerbung stieg um 158 %. 97 % der Ermittler nennen Smartphones als wichtigste Quelle für digitale Beweismittel, und diese Geräte enthalten Hunderttausende von Nachrichten, Bildern, Standortdaten und App-Daten. Angesichts der schieren Datenmenge ist es für kein Team möglich, diese manuell in der Geschwindigkeit zu durchforsten, die die Justiz erfordert. Der 2026 Cellebrite Industry Trends-Bericht ergab zudem, dass die Bearbeitungszeit das größte Hindernis für den Fortgang von Ermittlungsverfahren darstellt und dass 65 % der Befragten der Ansicht sind, dass KI Ermittlungen beschleunigen kann.

Cellebrite Genesis wurde speziell für die besonderen Anforderungen der Ermittlungsarbeit entwickelt. Auch wenn universell einsetzbare große Sprachmodelle über hohe Leistungsfähigkeit verfügen, sind sie nicht darauf trainiert, forensische Dateiformate nativ zu lesen, auf die sich Ermittlungen stützen. Dazu gehören die Einhaltung von Ermittlungsmethoden und -verfahren über verschiedene Rechtsordnungen hinweg, die Wahrung der Beweiskette sowie die zuverlässige Rückverfolgbarkeit von Schlussfolgerungen bis hin zu den Ausgangsbeweisen. Genesis basiert auf der mehr als 25-jährigen Erfahrung von Cellebrite in den Bereichen Zusammenarbeit und Ermittlungsarbeit sowie auf erheblichen Investitionen in die Datenvorverarbeitung, Prompt-Entwicklung und das Training von Inferenzmodellen. Es liefert auf Abruf präzise Einblicke. Dank integrierter Sicherheitsvorkehrungen bleiben Kundendaten vertraulich und isoliert; es werden keine Daten aufbewahrt oder gespeichert, keine Kundendaten werden zum Trainieren von Modellen verwendet oder externen Modellanbietern oder Dritten zugänglich gemacht, und jede Ausgabe stützt sich auf Quellenbelege. Der Ermittler behält bei jedem Schritt die volle Kontrolle.

Seit März 2026 befindet sich Genesis im Early-Access-Phase, wobei weltweit mehr als 800 Nutzer sowie 300 nationale, bundesstaatliche und lokale Behörden aktiv an Fällen im Zusammenhang mit Straftaten gegen Kinder, Drogenkriminalität, Menschenhandel, Tötungsdelikten und ungelösten Fällen arbeiten. Genesis analysiert standardmäßig mehr als 35 Beweisformate, darunter Verbindungsnachweise, Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsprotokolle, Dokumente, Nachrichten, Bilder, Video- und Audioaufnahmen – unabhängig davon, ob dabei Daten von Mobilgeräten extrahiert wurden oder nicht. Kunden berichten immer wieder von zwei wesentlichen Ergebnissen: analytische Arbeitslasten, die früher Wochen an Ermittlungsarbeit erforderten, werden nun innerhalb einer Stunde erledigt, in manchen Fällen sogar in weniger als 15 Minuten, und Genesis deckt Zusammenhänge und Beweise in großem Umfang auf, die durch manuelle Überprüfung kaum zu erkennen gewesen wären.

„Genesis hat für unser Team monatelange Analysearbeit auf eine einzige Stunde verkürzt. Es fügte die gesamte Ermittlung zu einem Ganzen zusammen und stellte sie so dar, dass ein Geheimdienstanalyst, ein Kriminaltechniker oder sogar ein Laie im Gerichtssaal sie leicht verstehen kann", sagte Lt. Jim Hill, Lab Director, Ocean County Prosecutor's Office. „In Fällen, in denen Jugendliche betroffen sind, ist Zeit ein entscheidender Faktor, und diesen Luxus können wir uns einfach nicht leisten. Unser Team überprüft nach wie vor alles, wie es sich gehört, aber Genesis bietet einen Ausgangspunkt, der die Situation grundlegend verändert."

„In einem aktuellen Fall von Missbrauch und Ausbeutung hat unser Team Daten von drei verdächtigen Geräten ausgelesen, und innerhalb von 15 Minuten hat Genesis 16 bisher nicht identifizierte Opfer aufgedeckt", sagte Lt. Jerod K. Abshire von der Abteilung für digitale Forensik des Calcasieu Parish Sheriff's Office. „Eine manuelle Überprüfung hätte unsere Ermittler schätzungsweise zwei Wochen gekostet. Der Fall wurde inzwischen an die Bundesstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Genesis ist kein Luxus-Tool mehr. Es handelt sich um eine unverzichtbare Ressource für die Identifizierung von Opfern in zeitkritischen Fällen von Ausbeutung."

„Wir bearbeiten derzeit einen Fall im Zusammenhang mit möglichen finanziellen Unregelmäßigkeiten bei einem Börsengang, der letztendlich abgesagt wurde. Es hat Monate gedauert, bis wir herausgefunden hatten, wer daran beteiligt war", sagte Bruce Keeble von Interpath, einem Unternehmen aus Cellebrite, das als einer der ersten Nutzer Zugang zu Genesis hatte. „Als wir alle Daten durch Genesis laufen ließen, dauerte es nur wenige Minuten, bis dieselben Informationen angezeigt wurden. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit haben uns beeindruckt und dazu beigetragen, unsere ursprünglichen Ergebnisse zu bestätigen."

Neuerungen bei der allgemeinen Verfügbarkeit

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit wird Genesis um Funktionen erweitert, die direkt auf dem Feedback der Early-Access-Kunden basieren:

Durchsuchung auf der Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses . Ermittler können Genesis so konfigurieren, dass die Suche ausschließlich im Rahmen der in ihrem Durchsuchungsbeschlusses festgelegten Parameter erfolgt, sodass die KI in jedem Fall die gesetzlichen Grenzen einhält.

. Ermittler können Genesis so konfigurieren, dass die Suche ausschließlich im Rahmen der in ihrem Durchsuchungsbeschlusses festgelegten Parameter erfolgt, sodass die KI in jedem Fall die gesetzlichen Grenzen einhält. Standortanalyse. Eine neue Kartenansicht zeigt, wie sich Personen und Ereignisse im Verlauf eines Falls bewegt haben, wodurch Muster leichter zu erkennen sind.

Eine neue Kartenansicht zeigt, wie sich Personen und Ereignisse im Verlauf eines Falls bewegt haben, wodurch Muster leichter zu erkennen sind. Verbesserte Medienanalyse . Intelligente Analyse von Bildern, Videos und Audiodateien, einschließlich Transkription und Übersetzung in rund 120 Sprachen, wobei Zeile für Zeile angezeigt wird, wer was gesagt hat.

. Intelligente Analyse von Bildern, Videos und Audiodateien, einschließlich Transkription und Übersetzung in rund 120 Sprachen, wobei Zeile für Zeile angezeigt wird, wer was gesagt hat. Verbesserte Agentenpräzision. Die KI kann besser einschätzen, was sie leisten kann und was nicht, und dies dem Nutzer vermitteln, was letztlich zu klareren Erkenntnissen, präziseren Antworten und einer engeren Verknüpfung mit den zugrunde liegenden Belegen führt.

„Genesis basiert auf der Überzeugung, dass Beweismittel mit der Geschwindigkeit des Verfahrens voranschreiten sollten. Wenn die an einer Ermittlung unmittelbar Beteiligten schneller handeln können, kommt die Justiz schneller voran, und Gemeinden, Staaten und Unternehmen sind besser geschützt", sagte Shiven Ramji, President für Produkte und Technologie bei Cellebrite. „Die allgemeine Verfügbarkeit bedeutet, dass Behörden jeder Größe nun agentenbasierte KI bei der Bearbeitung realer Fälle einsetzen können – mit Funktionen, die die Beweiskette stärken, die Rückverfolgbarkeit der Quellen gewährleisten und auf der operativen Disziplin basieren, die die öffentliche Sicherheit erfordert."

Verfügbarkeit

Cellebrite Genesis ist ab heute für Kunden aus dem staatlichen und kommunalen Sektor in Nordamerika allgemein verfügbar; die Verfügbarkeit für internationale Kunden und den privaten Sektor wird bis 2026 schrittweise ausgeweitet. Um mehr zu erfahren oder eine Vorführung anzufordern, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

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