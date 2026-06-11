Cellebrite inaugura la nueva era de las investigaciones con Genesis, ya disponible para todos

Reduce la carga de trabajo de las investigaciones, pasando de semanas a minutos, acelerándolas como nunca antes

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, ha dado a conocer hoy la disponibilidad general de Cellebrite Genesis. Genesis permite a los investigadores que se enfrentan a una creciente variedad de delitos y datos interrogar de forma rápida e intuitiva la evidencia digital utilizando las capacidades de IA del producto para obtener información en minutos en lugar de días o semanas.

La necesidad de disponer de herramientas de investigación impulsadas por IA se ha acelerado junto con el rápido crecimiento de la evidencia digital y la creciente sofisticación del delito digital. Según el Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI, los estadounidenses perdieron casi 21 mil millones de dólares en delitos cibernéticos el año pasado, mientras que las denuncias relacionadas específicamente con estafas y fraudes habilitados por IA alcanzaron casi 900 millones de dólares en pérdidas reportadas. Al mismo tiempo, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió 21,5 millones de CyberTips y vio un aumento del 158% en los informes de incitación en línea. El 97% de los investigadores citan los teléfonos inteligentes como la principal fuente de evidencia digital, y estos dispositivos tienen cientos de miles de mensajes, imágenes, ubicaciones y artefactos de aplicaciones. El enorme volumen de datos hace imposible que cualquier equipo navegue manualmente a la velocidad que exige la justicia. El informe de Tendencias de la Industria de Cellebrite de 2026 también encontró que el tiempo de revisión es la mayor barrera para avanzar en los casos, y que el 65% de los encuestados cree que la IA puede acelerar las investigaciones.

Cellebrite Genesis se ha diseñado de forma específica para las exigencias del trabajo de investigación. A pesar de que los modelos de lenguaje de propósito general presentan una capacidad muy elevada, no están entrenados para leer de forma nativa los formatos de archivos forenses de los que dependen las investigaciones; siguiendo metodologías y procedimientos de investigación, en múltiples jurisdicciones, preservando la cadena de custodia y rastreando de forma fiable las conclusiones hasta la evidencia original. Genesis se basa en los más de 25 años de colaboración y experiencia en investigación de Cellebrite, con una inversión sustancial en el preprocesamiento de datos, la ingeniería de inferencias y el entrenamiento de inferencias. Ofrece información de alta fidelidad bajo demanda. Contando con mecanismos de seguridad integrados, los datos del cliente permanecen privados y aislados, no se retiene ni almacena ningún dato, no se utilizan datos del cliente para entrenar modelos ni se ponen a disposición de proveedores de modelos externos o terceros, y cada resultado se basa en la evidencia original. El investigador mantiene el control total en cada paso.

Genesis ha estado en acceso anticipado con más de 800 usuarios y 300 agencias nacionales, estatales y locales de todo el mundo que trabajan en casos activos de delitos contra menores, narcotráfico, trata de personas, homicidios y casos sin resolver desde marzo de 2026. Genesis analiza de forma nativa más de 35 formatos de evidencia, incluidos registros de llamadas, órdenes judiciales, documentos, mensajes, imágenes, vídeo y audio, con o sin extracciones móviles. Los clientes informan constantemente de dos resultados clave: las cargas de trabajo analíticas que antes requerían semanas de tiempo de investigación ahora se completan en una sola hora, en algunos casos incluso en menos de 15 minutos, y Genesis está sacando a la luz conexiones y evidencia a gran escala que habrían sido casi imposibles de identificar mediante una revisión manual.

"Genesis comprimió meses de trabajo analítico en tan solo una hora para nuestro equipo. Conectó toda la investigación y la presentó de una manera que un analista de inteligencia, un investigador forense o incluso un ciudadano común en una sala de audiencias puede comprender fácilmente", explicó el teniente Jim Hill, director del laboratorio de la Fiscalía del Condado de Ocean. "En casos que involucran a menores, el tiempo es un factor crítico, y simplemente no podemos darnos ese lujo. Nuestro equipo sigue validando todo, como debe ser, pero Genesis proporciona un punto de partida que cambia radicalmente la situación".

"En un caso reciente de abuso sexual infantil, nuestro equipo procesó datos de tres dispositivos sospechosos, y en 15 minutos Genesis reveló 16 víctimas previamente no identificadas", destacó el teniente Jerod K. Abshire de la Unidad de Informática Forense de la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Calcasieu. "Una revisión manual habría tomado aproximadamente dos semanas a nuestros investigadores. El caso se ha remitido a la fiscalía federal. Genesis ya no es una herramienta de lujo. Es un recurso fundamental para la identificación de víctimas en casos de explotación donde el tiempo es crucial".

"Estamos trabajando en un caso relacionado con posibles irregularidades financieras en una salida a bolsa que finalmente se canceló. Nos llevó meses averiguar quiénes estaban implicados", comentó Bruce Keeble, de Interpath, usuario de acceso anticipado empresarial de Genesis, propiedad de Cellebrite. "Al procesar todos los datos con Genesis, tardamos solo unos minutos en obtener la misma información. La velocidad y la precisión nos asombraron y nos ayudaron a validar nuestros hallazgos iniciales".

Novedades de la versión general

La versión general amplía Genesis con funcionalidades desarrolladas directamente a partir de los comentarios de los usuarios del acceso anticipado:

Búsqueda con orden judicial. Los investigadores pueden configurar Genesis para que busque únicamente dentro de los parámetros de su orden judicial, de modo que la IA se mantenga dentro de los límites legales en cada caso.

Los investigadores pueden configurar Genesis para que busque únicamente dentro de los parámetros de su orden judicial, de modo que la IA se mantenga dentro de los límites legales en cada caso. Inteligencia de ubicación. Una nueva vista de mapa muestra el desplazamiento de personas y eventos a lo largo del caso, facilitando la detección de patrones.

Una nueva vista de mapa muestra el desplazamiento de personas y eventos a lo largo del caso, facilitando la detección de patrones. Análisis multimedia mejorado. Análisis más inteligente de imágenes, vídeo y audio, incluyendo transcripción y traducción de aproximadamente 120 idiomas, mostrando quién dijo qué, línea por línea.

Análisis más inteligente de imágenes, vídeo y audio, incluyendo transcripción y traducción de aproximadamente 120 idiomas, mostrando quién dijo qué, línea por línea. Precisión de agente refinada. La IA comprende mejor sus capacidades y limitaciones, y se lo comunica al usuario, lo que se traduce en descubrimientos más precisos, respuestas más claras y una conexión más sólida con la evidencia original.

"Genesis se basa en la convicción de que la evidencia debe avanzar al ritmo del caso. Cuando las personas más cercanas a una investigación pueden actuar con mayor rapidez, la justicia se difunde con mayor agilidad y las comunidades, las naciones y las empresas están mejor protegidas", afirmó Shiven Ramji, presidente de productos y tecnología de Cellebrite. "Su disponibilidad general significa que las agencias de cualquier tamaño ahora pueden implementar la IA con capacidad de agente en casos reales, fortaleciendo la cadena de custodia, garantizando la trazabilidad de la fuente y basándose en la disciplina operativa que exige la seguridad pública".

Disponibilidad

Cellebrite Genesis ya está disponible para clientes de gobiernos estatales y locales en Norteamérica, y su disponibilidad a nivel internacional y para el sector privado se extenderá hasta 2026. Para obtener más información o solicitar una demostración, visite este enlace.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite.

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