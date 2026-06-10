Cellebrite เปิดตัว Genesis เวอร์ชันใช้งานทั่วไป ก้าวสู่ยุคใหม่ของการสืบสวนด้วย AI
News provided byCellebrite
11 Jun, 2026, 01:48 CST
ลดภาระงานสืบสวนจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที เร่งกระบวนการสืบสวนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ไทสันส์คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเมืองเพตะห์ติกวา ประเทศอิสราเอล, 11 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศเปิดตัว Cellebrite Genesis ในเวอร์ชันสำหรับใช้งานทั่วไป Genesis ช่วยให้นักสืบสวนที่ต้องรับมือกับคดีอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาล สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติผ่านความสามารถด้าน Agentic AI ของระบบ ซึ่งสามารถค้นหาและสรุปข้อมูลสำคัญได้ภายในเวลาไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
ความต้องการเครื่องมือสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเติบโตของพยานหลักฐานดิจิทัลและอาชญากรรมดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงาน 2025 Internet Crime Report ของ FBI ระบุว่า ชาวอเมริกันสูญเสียเงินเกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากอาชญากรรมที่อาศัยเทคโนโลยีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ขณะที่การร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงและการฉ้อโกงที่ใช้ AI โดยเฉพาะมีมูลค่าความเสียหายที่รายงานรวมเกือบ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน National Center for Missing and Exploited Children ยังได้รับรายงาน CyberTips จำนวน 21.5 ล้านรายการ และพบว่ารายงานกรณีการล่อลวงทางออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 158% นอกจากนี้ ผู้สืบสวน 97% ระบุว่าสมาร์ตโฟนเป็นแหล่งพยานหลักฐานดิจิทัลที่สำคัญที่สุด โดยอุปกรณ์เหล่านี้มักบรรจุข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งข้อความ รูปภาพ ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ นับแสนรายการ ปริมาณข้อมูลที่มากเช่นนี้ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่ทีมงานจะตรวจสอบด้วยตนเองได้ทันต่อความรวดเร็วที่กระบวนการยุติธรรมต้องการ รายงาน Cellebrite Industry Trends 2026 ยังพบว่า ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการผลักดันคดีให้คืบหน้า และผู้ตอบแบบสำรวจ 65% เชื่อว่า AI สามารถช่วยเร่งกระบวนการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cellebrite Genesis ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางของงานสืบสวน แม้โมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานทั่วไปจะมีความสามารถสูง แต่ไม่ได้รับการฝึกให้สามารถอ่านไฟล์รูปแบบนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่ใช้ในการสืบสวนได้โดยตรง รวมถึงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบวิธีและขั้นตอนการสืบสวนในหลายเขตอำนาจศาล การรักษาห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐาน หรือการตรวจสอบย้อนกลับข้อสรุปไปยังพยานหลักฐานต้นทางได้อย่างน่าเชื่อถือ Genesis พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์กว่า 25 ปีของ Cellebrite ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานสืบสวนทั่วโลก พร้อมการลงทุนอย่างมากในด้านการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า การออกแบบคำสั่งสำหรับ AI และการฝึกกระบวนการอนุมานผล ทำให้สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความแม่นยำสูงได้ตามต้องการ ระบบยังมาพร้อมมาตรการควบคุมและความปลอดภัยในตัว โดยข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บแยกเป็นอิสระและเป็นส่วนตัว ไม่มีการเก็บรักษาหรือจัดเก็บข้อมูลไว้หลังการประมวลผล ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล AI และจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการโมเดลภายนอกหรือบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ทุกผลลัพธ์ที่ระบบสร้างขึ้นยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังพยานหลักฐานต้นทางได้อย่างชัดเจน
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 Genesis ได้เปิดให้ใช้งานในโครงการ Early Access โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 800 รายจากหน่วยงานระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่นกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งนำระบบไปใช้กับคดีจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อเด็ก ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฆาตกรรม และคดีที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ Genesis สามารถวิเคราะห์พยานหลักฐานได้โดยตรงมากกว่า 35 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกรายละเอียดการโทร ข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินการตามหมายค้น เอกสาร ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เสียง โดยสามารถทำงานได้ทั้งในกรณีที่มีหรือไม่มีข้อมูลที่สกัดมาจากอุปกรณ์มือถือ ลูกค้าผู้ใช้งานรายงานผลลัพธ์สำคัญอย่างต่อเนื่องในสองด้าน ได้แก่ งานวิเคราะห์ที่เดิมต้องใช้เวลาของผู้สืบสวนนานหลายสัปดาห์ ปัจจุบันสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง และในบางกรณีใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที อีกทั้ง Genesis ยังสามารถค้นพบความเชื่อมโยงและพยานหลักฐานจำนวนมากในระดับที่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบได้ด้วยการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว
"Genesis ช่วยย่นระยะเวลางานวิเคราะห์ที่เคยต้องใช้เวลาหลายเดือนให้เหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงสำหรับทีมของเรา ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของคดีเข้าด้วยกัน และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่ทั้งนักวิเคราะห์ข่าวกรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปในห้องพิจารณาคดีสามารถเข้าใจได้ง่าย" Lt. Jim Hill ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการของสำนักงานอัยการเขต Ocean County กล่าว "ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เวลาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง และเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปได้ ทีมงานของเรายังคงตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเองตามมาตรฐานที่ควรเป็น แต่ Genesis มอบจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนโฉมวิธีการทำงานและพลิกสมการของการสืบสวนไปโดยสิ้นเชิง"
"ในคดีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการล่อลวงและแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อ ทีมงานของเราได้นำข้อมูลจากอุปกรณ์ของผู้ต้องสงสัยจำนวน 3 เครื่องเข้าสู่ระบบ และภายในเวลาเพียง 15 นาที Genesis ก็สามารถระบุเหยื่อได้ถึง 16 รายที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน" Lt. Jerod K. Abshire จากหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลของสำนักงานนายอำเภอเขต Calcasieu Parish กล่าว "หากใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง ผู้สืบสวนของเราน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ ปัจจุบันคดีดังกล่าวได้ถูกส่งต่อเพื่อดำเนินคดีในระดับรัฐบาลกลางแล้ว Genesis ไม่ใช่เครื่องมือที่มีไว้เพื่อความสะดวกอีกต่อไป แต่เป็นทรัพยากรสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการระบุตัวเหยื่อในคดีการแสวงหาประโยชน์ที่ต้องแข่งกับเวลา"
"ในคดีหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาพากลทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกที่ท้ายที่สุดถูกยกเลิกไป เราใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมข้อมูลและระบุว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้อง" Bruce Keeble จาก Interpath ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Genesis ในโครงการ Early Access สำหรับภาคธุรกิจของ Cellebrite กล่าว "แต่เมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ Genesis ระบบใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการค้นหาและแสดงข้อมูลชุดเดียวกันออกมา ความรวดเร็วและความแม่นยำของระบบสร้างความประทับใจให้กับเราเป็นอย่างมาก และยังช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบเดิมที่เราได้สรุปไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วย"
มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันใช้งานทั่วไป
เวอร์ชันที่เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการได้เพิ่มความสามารถใหม่ให้กับ Genesis โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของลูกค้าในโครงการ Early Access โดยตรง ได้แก่
- การค้นหาที่จำกัดขอบเขตตามหมายค้น ผู้สืบสวนสามารถกำหนดให้ Genesis ค้นหาเฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายในขอบเขตของหมายค้นเท่านั้น เพื่อให้ AI ปฏิบัติงานภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตสำหรับแต่ละคดีอย่างเคร่งครัด
- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงอย่างชาญฉลาด มุมมองแผนที่ใหม่ที่แสดงการเคลื่อนไหวของบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในคดี ช่วยให้มองเห็นรูปแบบความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์สื่อที่ดีกว่าเดิม ยกระดับการวิเคราะห์รูปภาพ วิดีโอ และเสียง รวมถึงการถอดเสียงและแปลภาษาประมาณ 120 ภาษา พร้อมแสดงรายละเอียดว่าใครเป็นผู้พูดในแต่ละช่วง
- ความแม่นยำของระบบที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงความสามารถของ AI ในการระบุขอบเขตสิ่งที่ระบบสามารถและไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังหลักฐานต้นทางได้อย่างชัดเจน
"Genesis ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่า พยานหลักฐานควรเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเท่ากับความคืบหน้าของคดี เมื่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับการสืบสวนมากที่สุดสามารถลงมือดำเนินการได้เร็วขึ้น กระบวนการยุติธรรมก็จะเดินหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และชุมชน ประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็จะได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าเดิม" Shiven Ramji ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite กล่าว "การเปิดให้ใช้งานทั่วไปหมายความว่า หน่วยงานทุกขนาดสามารถนำ Agentic AI ไปประยุกต์ใช้กับคดีจริงได้แล้ว โดยยังคงรักษาความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐาน รองรับการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูลต้นทาง และยึดมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดตามที่ภารกิจด้านความปลอดภัยสาธารณะกำหนด"
ความพร้อมใช้งาน
Cellebrite Genesis เปิดให้ใช้งานทั่วไปแล้ววันนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในอเมริกาเหนือ โดยบริษัทมีแผนขยายการให้บริการไปยังลูกค้าต่างประเทศและภาคเอกชนเพิ่มเติมตลอดปี 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการขอสาธิตการใช้งาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ฝ่ายสื่อสาร
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและฝ่ายปฏิบัติการด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธาน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการเงิน
[email protected]
+1 973.206.7760
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ของสหรัฐอเมริกา โดยข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคาดการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และผลการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งอ้างอิงจากสมมติฐานและการคาดการณ์ในปัจจุบัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถของ Cellebrite ในการสร้างนวัตกรรมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การยอมรับโซลูชันของบริษัทจากลูกค้า การแข่งขันในตลาด การพึ่งพาเทคโนโลยีจากบุคคลที่สาม ภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากรายงานประจำปีแบบ Form 20-F ของ Cellebrite สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ www.sec.gov
SOURCE Cellebrite
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