Central Phuket revela expansão de US$ 836 milhões para promover a transformação de Phuket em um centro global de luxo e investimentos

CENTRAL PATTANA

04 mar, 2026

PHUKET, Tailândia, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Central Pattana Plc., braço imobiliário do Central Group voltado para o varejo — um conglomerado multiformato de varejo, imóveis e hospitalidade com presença na Ásia e na Europa — anunciou uma expansão de aproximadamente US$ 836 milhões do Central Phuket, destacando a mudança estrutural de Phuket rumo a tornar-se um centro global de luxo e investimentos.
A expansão aumentará em 40% o espaço total do empreendimento de uso misto, chegando a aproximadamente 500.000 metros quadrados, com conclusão total prevista para 2028.

Há muito estabelecido como a âncora comercial de Phuket, o Central Phuket tem operado no núcleo da economia varejista da ilha em 44 hectares por mais de duas décadas. O novo investimento sinaliza uma transição urbana mais ampla: de um mercado de resorts voltado para o turismo para uma economia costeira durante todo o ano, apoiada por residentes de longa permanência, indivíduos de alto patrimônio, compradores de imóveis de temporada e o crescente fluxo de capital internacional.

Um componente central da expansão é o desenvolvimento do maior polo gastronômico de Phuket fora de Bangkok, abrangendo mais de 20.000 metros quadrados. O projeto vai apresentar conceitos gastronômicos internacionais premium e restaurantes reconhecidos pelo Guia Michelin, fortalecendo ainda mais o posicionamento global da ilha como destino de estilo de vida sofisticado.

O desenvolvimento compreende três componentes principais:

  1. Central Phuket Floresta vai dobrar sua presença no segmento de luxo até o quarto trimestre de 2026, consolidando butiques de luxo emblemáticas e conceitos exclusivos de marca dentro do que está se tornando o distrito de luxo no centro de Phuket.
  2. Central Phuket Festival, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2028, vai abrigar mais de 250 marcas de moda e bridge-line, incluindo o maior destaque da ZARA no Sudeste Asiático, além de ALO, COS, H&M, LULULEMON, ORLEBAR BROWN e UNIQLO — posicionando a Phuket como um ponto de entrada cada vez mais estratégico para marcas globais em expansão na Tailândia.
  3. Uma área de atrações de 5,5 hectares, prevista para o terceiro trimestre de 2028, vai apresentar uma arena projetada especificamente para entretenimento e cultura, concebida para atrair turistas de todo o mundo.

A Central Pattana posiciona o projeto não apenas como uma expansão de varejo, mas como infraestrutura urbana essencial que sustenta a formação do centro de Phuket. Apoiados pela expansão da oferta residencial e pelas melhorias na capacidade, espera-se que o Central Phuket funcione como um ecossistema de luxo integrado, onde marcas globais estabelecem presenças emblemáticas e o capital institucional se consolida.

Até 2028, o empreendimento está projetado para ocupar uma posição central na ascensão de Phuket como uma economia costeira de luxo competitiva em escala global.

