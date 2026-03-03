Central Phuket impulsa la transformación de Phuket en un centro global de inversión y vida de lujo

- Central Phuket presenta una expansión de 836 millones de dólares para impulsar la transformación de Phuket en un centro global de inversión y vida de lujo

PHUKET, Tailandia, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc., la división inmobiliaria minorista de Central Group (un conglomerado multiformato de venta minorista, bienes inmuebles y hostelería con presencia en Asia y Europa) ha anunciado una expansión de aproximadamente 836 millones de dólares de Central Phuket, lo que subraya el cambio estructural de Phuket para convertirse en un centro global de inversión y vida de lujo.

Haga clic en: https://youtu.be/yD8HS8kyGXY

Central Phuket Unveils US$836 Million Expansion to Drive Phuket’s Transformation into a Global Luxury Living and Investment Hub

La expansión aumentará la superficie total del desarrollo de uso mixto en un 40 %, alcanzando aproximadamente 500.000 metros cuadrados, con una finalización total prevista para 2028.

Consolidado como el centro comercial de Phuket, Central Phuket ha operado como el núcleo de la economía minorista de la isla a lo largo de 18 hectáreas durante más de dos décadas. La nueva inversión señala una transición urbana más amplia: de un mercado turístico impulsado por el turismo a una economía costera con presencia durante todo el año, impulsada por residentes de larga estancia, personas con un alto poder adquisitivo, compradores de segundas residencias y una creciente afluencia de capital internacional.

Un componente central de la expansión es el desarrollo del mayor centro culinario de Phuket fuera de Bangkok, con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. El proyecto incorporará conceptos gastronómicos internacionales de primera calidad y restaurantes con reconocimiento Michelin, lo que fortalecerá aún más el posicionamiento global de la isla como un estilo de vida.

El desarrollo consta de tres componentes principales:

Central Phuket Floresta duplicará su presencia de lujo para el cuarto trimestre de 2026, consolidando boutiques de lujo emblemáticas y conceptos de marca exclusivos dentro de lo que está surgiendo como el distrito de lujo del centro de Phuket. Central Phuket Festival, programado para completarse en el primer trimestre de 2028, albergará más de 250 marcas de moda y líneas puente, incluida la tienda insignia más grande del sudeste asiático, ZARA, junto con ALO, COS, H&M, LULULEMON, ORLEBAR BROWN y UNIQLO, posicionando a Phuket como un punto de entrada cada vez más estratégico para las marcas globales que se expanden en Tailandia. Una zona de atracciones de 5,5 acres, que se inaugurará en el tercer trimestre de 2028, albergará un espacio especialmente diseñado para el entretenimiento y la cultura, diseñado para atraer turistas de todo el mundo.

Central Pattana posiciona el proyecto no solo como una expansión comercial, sino como una infraestructura urbana esencial que sustenta la formación del centro de Phuket. Con el respaldo de la creciente oferta residencial y la modernización de la capacidad aeroportuaria, se espera que Central Phuket funcione como un ecosistema de lujo integrado donde las marcas globales establezcan presencias emblemáticas y se consolide el capital institucional.

Para 2028, se proyecta que el desarrollo se posicione en el centro del surgimiento de Phuket como una economía costera de lujo competitiva a nivel mundial.

#CentralPhuket #CentralPattana

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923153/Central_Phuket.jpg