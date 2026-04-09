Central Pattana anuncia investimento de US$ 3 bilhões para expandir empreendimentos de uso misto em toda a Tailândia

BANGKOK, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Central Pattana Plc, maior incorporadora imobiliária da Tailândia voltada para o varejo, anunciou que investirá 110 bilhões de baht tailandeses (aproximadamente US$ 3 bilhões) entre 2026 e 2030 para expandir empreendimentos de uso misto em todo o país, posicionando-se para aproveitar o crescimento de longo prazo da urbanização e do consumo interno.

A Central Pattana, principal incorporadora de empreendimentos de uso misto da Tailândia, com foco no varejo, está moldando as cidades do futuro do país com um investimento de US$ 3 bilhões. (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

O investimento será direcionado a projetos de uso misto em grande escala, com foco no varejo, que combinam espaços comerciais, residenciais, de escritórios e públicos, com o objetivo de criar novos distritos econômicos e melhorar a conectividade urbana, de acordo com a estratégia "Ecossistema Orientado para o Futuro" da empresa.

"Nosso modelo continua a gerar tráfego sustentável, vendas dos lojistas e valor de ativos a longo prazo, ao mesmo tempo em que contribui para ampliar os ecossistemas econômicos", afirmou a CEO Wallaya Chirathivat.

Um componente essencial do plano é a expansão do panorama comercial de Bangcoc, tanto nos distritos comerciais centrais já consolidados quanto nos emergentes. Entre eles estão o Super Core CBD de Bangcoc — com destaque para o centralwOrld e o Central Park na região de Silom–Rama IV —, e também novos projetos em Rama 9 e no corredor Ladprao–Phahonyothin, que está sendo transformado em um novo bairro na zona norte de Bangcoc.

O projeto-símbolo da empresa, "Cidade do Futuro", localizado em uma área satélite ao norte de Bangcoc, ocupará aproximadamente 297 acres, tornando-se o maior empreendimento de seu portfólio. O projeto foi concebido pensando na sustentabilidade, na criação de espaços verdes e em um desenho urbano que favoreça a mobilidade a pé, em conformidade com os padrões globais de qualidade de vida. Fora de Bangcoc, a Central Pattana tem planos de expansão em importantes centros de crescimento regionais, incluindo Nonthaburi e Khon Kaen, apoiando o desenvolvimento econômico descentralizado.

A Central Pattana administra atualmente 142 projetos espalhados por todo o país, atraindo mais de 510 milhões de visitantes por ano. A empresa pretende ampliar seus empreendimentos de uso misto para 33 projetos até 2030, gerando mais de 1,5 milhão de empregos. A expectativa da empresa é que os projetos impulsionem o crescimento das receitas recorrentes a longo prazo, apoiadas pelo tráfego constante e pelas vendas dos lojistas em todo o seu portfólio. O anúncio ocorre no momento em que a Central Pattana comemora seu 45º aniversário, reafirmando seu papel como um dos principais agentes privados na próxima fase do desenvolvimento urbano e econômico da Tailândia.

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FONTE CENTRAL PATTANA