Thailand recebe o Ano-Novo na 'Times Square da Ásia' de Bangkok, o Central World

BANGKOK, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Fogos de artifício iluminaram o horizonte de Bangkok. Drones iluminaram o céu noturno. Uma multidão tomou conta do distrito de Ratchaprasong enquanto a cidade fazia a contagem regressiva.

À meia-noite, a centralwOrld Bangkok Countdown 2026: The Original – A Tribute to Love (contagem regressiva para 2026 no centralwOrld Bangkok: O Original – Uma Homenagem ao Amor) transformou o coração da Tailândia em um palco global, reforçando a reputação do centralwOrld como a "Times Square da Ásia".

Mais de 350.000 pessoas, incluindo visitantes de outros países, reuniram-se no cruzamento mais emblemático da cidade para dar as boas-vindas ao Ano-Novo, transformando um dos distritos urbanos mais movimentados do Sudeste Asiático em um único momento de celebração compartilhada, transmitido para todo o país.

Organizado pela Central Pattana plc, principal incorporadora imobiliária com foco no varejo na Tailândia, o evento proporcionou um espetáculo de contagem regressiva em grande escala, inteiramente criado por uma equipe de produção 100% tailandesa. Desde a arquitetura do palco e o design de iluminação até os sistemas de som e os visuais imersivos, a produção destacou a crescente capacidade da Tailândia de oferecer experiências de entretenimento de padrão global.

O ponto alto da noite foi o mais longo espetáculo de fogos de artifício em paisagem urbana da Tailândia, lançado no coração de Bangkok e combinado pela primeira vez com um show de drones, sincronizado com o extenso telão digital panOramix que abrangia a área de Ratchaprasong. O espetáculo coordenado criou uma experiência unificada de contagem regressiva em toda a cidade, tanto no local quanto por meio de transmissões ao vivo em todo o país.

A música continuou sendo o ponto central da celebração, com a centralwOrld apresentando um "Festival Mundial de Música" ininterrupto com os principais artistas de T-Pop da Tailândia. Todas as apresentações foram produzidas exclusivamente para o palco da contagem regressiva do centralwOrld, e o evento também marcou a primeira aparição de Butter Bear, personagem tailandês que viralizou durante a contagem regressiva.

A celebração foi realizada em parceria com aliados dos setores público e privado, refletindo um esforço coordenado para posicionar Bangkok como um destino global para o Ano-Novo. Para além da capital, as festividades estenderam-se por todo o país, com a Thailand Countdown 2026, ativando os centros comerciais centrais nas principais províncias.

Com sua escala, ambição visual e apelo público constante, o centralwOrld Bangkok Countdown 2026 reafirmou sua liderança como o evento de contagem regressiva No.1 da Tailândia, firmemente posicionado ao lado dos eventos urbanos de contagem regressiva mais icônicos do mundo.

