Central Phuket da a conocer su ampliación por una suma de 836 millones de dólares para impulsar la transformación de Phuket en un centro mundial de inversión y vida de lujo

PHUKET, Tailandia, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Central Pattana Plc., división inmobiliaria minorista de Central Group (conglomerado multiformato de venta minorista, bienes raíces y hotelería con presencia en Asia y Europa) anunció una ampliación de Central Phuket por una suma aproximada de 836 millones de dólares, lo que destaca el cambio estructural de Phuket para convertirse en un centro mundial de inversión y vida de lujo.

La ampliación aumentará el espacio total del desarrollo de uso mixto en un 40% a aproximadamente 500.000 metros cuadrados y se prevé que esté terminado para 2028.

Central Phuket se consolidó desde hace mucho tiempo como la base comercial de Phuket y opera en el núcleo de la economía minorista de la isla a lo largo de 44 acres durante más de dos décadas. La nueva inversión señala una transición urbana más amplia: de un mercado turístico impulsado por el turismo a una economía costera durante todo el año apoyada por residentes de larga data, personas de patrimonio neto elevado, compradores de segundas viviendas y aumento del ingreso de capital internacional.

Un componente central de la ampliación es el desarrollo del centro gastronómico más grande de Phuket fuera de Bangkok, que abarca más de 20.000 metros cuadrados. El proyecto introducirá conceptos gastronómicos internacionales de primera calidad y restaurantes con reconocimiento Michelin, lo que fortalecerá aún más el posicionamiento de estilo de vida mundial de la isla.

El desarrollo está conformado por tres componentes principales:

Central Phuket Floresta duplicará su presencia de lujo para el cuarto trimestre de 2026, lo que consolidará las boutiques de lujo emblemáticas y conceptos de marca exclusivos dentro de lo que está surgiendo como distrito de lujo de Phuket en el centro de la ciudad. Central Phuket Festival, programado para que se inaugure el primer trimestre de 2028, recibirá más de 250 marcas de moda y líneas de difusión, incluida la tienda emblemática más grande del sudeste asiático, ZARA, junto con ALO, COS, H&M, LULULEMON, ORLEBAR BROWN y UNIQLO, lo que posicionará a Phuket como un punto de entrada cada vez más estratégico para las marcas mundiales que se expanden en Tailandia. Área de atracciones de 5,5 acres, que se inaugurará en el tercer trimestre de 2028, contará con un estadio especialmente diseñado para entretenimiento y cultura y para atraer a turistas de todo el mundo.

Central Pattana sitúa el proyecto no solo como una ampliación minorista sino como una infraestructura urbana central y base de la formación del centro de Phuket. Con el respaldo de la ampliación de ofertas residenciales y mejoras en la capacidad del aeropuerto, se espera que Central Phuket funcione como un ecosistema de lujo integrado en el que las marcas a nivel mundial establezcan presencias emblemáticas y se consolide el capital institucional.

Se proyecta que para 2028, el desarrollo se ubicará en el centro del surgimiento de una economía costera de lujo competitiva a nivel mundial.

