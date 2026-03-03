尚泰普吉8.36億美元擴建計劃 助力普吉打造全球高端生活與投資中心

泰國普吉島2026年3月3日 /美通社/ -- 泰國尚泰集團(Central Group)旗下以零售為核心的房地產子公司Central Pattana Plc.宣佈，將投資約8.36億美元用於擴建尚泰普吉購物中心(Central Phuket)。尚泰集團是一家多業態零售、房地產及酒店服務綜合企業，業務遍及亞歐地區。此次擴建也凸顯出普吉島正迎來結構性轉型，朝著全球高端生活與投資中心的方向邁進。
相關視頻鏈接：https://youtu.be/yD8HS8kyGXY

本次擴建將使這一綜合開發項目的總建築面積增加40%，達到約50萬平方米。項目預計2028年全面竣工。

尚泰普吉8.36億美元擴建計劃 助力普吉打造全球高端生活與投資中心 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)
尚泰普吉深耕普吉島超20年，佔地44英畝，一直是當地的商業核心，也是島上零售經濟的支柱。此次新投資標誌著普吉島將迎來更深度的城市轉型：從以旅遊業為主導的度假市場，轉向由長居居民、高淨值人群、度假置業者以及持續增長的國際資本流入所支撐的全年型海岸經濟。

本次擴建的核心項目之一，是打造普吉島除曼谷外最大的美食中心，面積超2萬平方米。項目將引入頂級國際餐飲理念與米其林星級餐廳，進一步夯實普吉島的全球高端生活方式目的地定位。

此次擴建工程包含三大核心板塊：

  1. Central Phuket Floresta將於2026年第四季度完成高端業態擴容，面積翻倍，匯聚一線奢侈品牌旗艦店與獨家概念店，打造普吉島新興市中心高端商圈。
  2. Central Phuket Festival計劃於2028年第一季度竣工，將入駐超過250個時尚及輕奢品牌，包括東南亞最大的ZARA旗艦店，以及ALO、COS、H&M、LULULEMON、ORLEBAR BROWN、UNIQLO等，進一步鞏固普吉島作為國際品牌進軍泰國市場的重要戰略門戶地位。
  3. 5.5英畝文娛體驗區計劃於2028年第三季度落成，將打造一座專業級文娛演藝場館，旨在吸引全世界的遊客。

Central Pattana將該項目定位為普吉島市中心建設的核心城市基礎設施，而非單純的零售業態擴建。在住宅供應增加與機場擴容升級的推動下，尚泰普吉購物中心有望形成一個一體化高端生態體系，成為全球品牌設立旗艦店、機構資本匯聚的重要載體。

到2028年，該項目預計將成為普吉島打造具有全球競爭力的高端海岸經濟的核心引擎。

