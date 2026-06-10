Cereals Canada lança o Relatório de Progresso da Safra de 2026

WINNIPEG, Manitoba, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a safra de trigo de primavera de 2026 do Canadá em andamento, a Cereals Canada retomou as atualizações regulares do seu Relatório Interativo sobre o Progresso da Safra. O relatório continuará sendo atualizado a cada duas semanas até que a colheita seja concluída em todas as três províncias das Pradarias.

Matilda van Aggelen apresenta o Relatório de Progresso da Safra de 2026 Speed Speed

"O Relatório sobre o Progresso da Safra oferece informações atualizadas sobre a produção de trigo no oeste do Canadá, incluindo fatores ambientais que podem influenciar o desenvolvimento e a qualidade da safra", afirma Matilda van Aggelen, especialista em mercado e comércio. "Convidamos os clientes nacionais e internacionais, bem como os participantes da cadeia de valor, a consultar o relatório para obter atualizações regulares sobre a safra de trigo das Pradarias de 2026 à medida que a temporada avança."

A Cereals Canada colabora com os departamentos provinciais de agricultura de Alberta, Saskatchewan e Manitoba ao longo do período de cultivo para coletar informações sobre o progresso da semeadura, as condições e a qualidade das lavouras e a atividade de colheita do trigo de primavera. Essas informações são compiladas e apresentadas em um formato interativo e dinâmico, contando com mapas, destaques provinciais e links para relatórios detalhados sobre as culturas. Dados históricos de anos anteriores também estão disponíveis para subsidiar comparações e análises de tendências.

"Como a maior parte da produção de trigo de primavera do Canadá está concentrada nas Pradarias, o relatório oferece aos compradores internacionais uma visão clara de como a safra está se desenvolvendo, desde a semeadura até a colheita", diz van Aggelen. "Clientes em todo o mundo valorizam informações transparentes e atualizadas, e o Relatório de Progresso da Safra facilita o acesso a tudo isso em um só lugar."

Experimente agora: https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

Sobre a Cereals Canada

A Cereals Canada é a associação industrial nacional, sem fins lucrativos, que representa a cadeia de valor de grãos de cereais canadenses. Valorizamos os relacionamentos e trabalhamos com o governo e com parceiros para fornecer informações técnicas oportunas e especializadas e oferecer a melhor experiência ao cliente. Dedicamo-nos a apoiar a cadeia de valor dos cereais canadenses, incluindo agricultores, exportadores, desenvolvedores, processadores e nossos clientes em todo o mundo, com foco no comércio, ciência e sustentabilidade.

Para mais informações, entre em contato com: Ellen Pruden, vice-presidente de comunicações e relações com a cadeia de valor, E: [email protected], C: 204-479-0166

FONTE Cereals Canada