Cereals Canada publica el informe de progreso de la temporada de cultivo de 2026

WINNIPEG, MB, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la cosecha de trigo de primavera de 2026 en marcha en Canadá, Cereals Canada ha reanudado las actualizaciones periódicas de su informe interactivo sobre el progreso de la temporada de cultivo. El informe se va a actualizar cada dos semanas hasta que finalice la cosecha en las tres provincias de las Praderas.

Matilda van Aggelen Introduces the 2026 Growing Season Progress Report Speed Speed

"El Informe de Progreso de la Temporada de Cultivo ofrece información actualizada sobre la producción de trigo en el oeste de Canadá, incluyendo factores ambientales que pueden influir en el desarrollo y la calidad de la cosecha", afirmó Matilda van Aggelen, especialista en mercado y comercio. "Invitamos a los clientes nacionales e internacionales, así como a los miembros de la cadena de valor, a consultar el informe para obtener actualizaciones periódicas sobre la cosecha de trigo de las praderas de 2026 a medida que avanza la temporada".

Cereals Canada colabora con los departamentos provinciales de agricultura de Alberta, Saskatchewan y Manitoba durante toda la temporada de cultivo con el objetivo de recopilar información relacionada con el progreso de la siembra, las condiciones y la calidad de los cultivos, y la cosecha de trigo de primavera. Esta información se recopila y presenta en un formato interactivo y fácil de usar, con mapas, información destacada de cada provincia y enlaces a informes detallados de los cultivos. También se dispone de datos históricos de años anteriores para facilitar las comparaciones y el análisis de tendencias.

"Como la mayor parte de la producción canadiense de trigo de primavera se concentra en las praderas, el informe ofrece a los compradores internacionales una visión clara del desarrollo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha", explicó van Aggelen. "Los clientes de todo el mundo valoran la información transparente y actualizada, y el Informe de Progreso de la Temporada de Cultivo facilita el acceso a toda la información en un solo lugar".

Pruébalo ahora: https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

Acerca de Cereals Canada

Cereals Canada es la asociación nacional sin ánimo de lucro que representa a la cadena de valor de los cereales canadienses. Valoramos las relaciones y colaboramos con el gobierno y las partes interesadas para brindar información técnica especializada y oportuna, así como una experiencia de cliente excepcional. Nos dedicamos a apoyar la cadena de valor de los cereales canadienses, incluyendo a agricultores, exportadores, desarrolladores, procesadores y nuestros clientes en todo el mundo, con un enfoque en el comercio, la ciencia y la sostenibilidad.

Para obtener más información, póngase en contacto con: Ellen Pruden, vicepresidenta de Relaciones de comunicación y cadena de valor, E: [email protected], C: 204-479-0166