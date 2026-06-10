Cereals Canada publie son rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures 2026

WINNIPEG, MANITOBA, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la récolte de blé de printemps 2026 est en cours au Canada, Cereals Canada a recommencé à remettre régulièrement à jour son rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures. Le rapport continuera d'être mis à jour toutes les deux semaines jusqu'à ce que la récolte soit terminée dans les trois provinces des Prairies.

Matilda van Aggelen Introduces the 2026 Growing Season Progress Report Speed Speed

« Le rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures fournit des informations actualisées sur la production de blé dans l'Ouest canadien, notamment sur les facteurs environnementaux susceptibles d'influencer le développement et la qualité des cultures », a expliqué Matilda van Aggelen, spécialiste des marchés et du commerce. « Nous invitons nos clients internationaux et nationaux, ainsi que les acteurs de la chaîne de valeur, à consulter ce rapport pour obtenir des mises à jour régulières sur les cultures de blé des Prairies de 2026 au fur et à mesure que la saison avance. »

Cereals Canada collabore avec les ministères provinciaux de l'Agriculture de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba tout au long de la saison des cultures afin de recueillir des informations sur l'avancement des semis, l'état et la qualité des cultures, ainsi que les activités de récolte du blé de printemps. Ces informations sont compilées et présentées sous un format interactif et convivial, comprenant des cartes, des faits marquants par province et des liens vers des rapports détaillés sur les cultures. Les données historiques des années précédentes sont également disponibles pour faciliter les comparaisons et l'analyse des tendances.

« La majeure partie de la production canadienne de blé de printemps étant concentrée dans les Prairies, ce rapport offre aux acheteurs internationaux une vision claire de l'évolution des cultures, du semis jusqu'à la récolte », a expliqué Mme van Aggelen. « Les clients du monde entier apprécient de disposer d'informations transparentes et à jour, et le rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures leur permet d'accéder facilement à toutes ces informations en un seul endroit. »

Consultez-le dès à présent : https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

À propos de Cereals Canada

Cereals Canada est l'association professionnelle nationale à but non lucratif qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous accordons une grande importance aux relations et travaillons avec les gouvernements et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes en temps opportun et offrir une expérience client de premier ordre. Nous sommes déterminés à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, y compris les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs, les transformateurs, ainsi que nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et le développement durable.

Pour plus d'informations, contactez : Ellen Pruden, vice-présidente, Communication et relations avec la chaîne de valeur, E-mail : [email protected], Tél. : 204-479-0166