Cereals Canada lanza el informe de progreso de la temporada de cultivo 2026

WINNIPEG, Manitoba, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la cosecha de trigo de primavera 2026 de Canadá, Cereals Canada reanudó las actualizaciones periódicas de su informe interactivo de progreso de la temporada de cultivo. El informe será actualizado cada dos semanas hasta que se termine la cosecha en las tres provincias de praderas.

Matilda van Aggelen presenta el informe de progreso de la temporada de cultivo 2026 Speed Speed

"El Informe de progreso de la temporada de cultivo ofrece información oportuna sobre la producción de trigo del oeste de Canadá, incluidos los factores medioambientales que pueden influir en el desarrollo y la calidad de los cultivos", explicó Matilda van Aggelen, especialista en mercado y comercio. "Alentamos a los clientes mundiales y nacionales y a los miembros de la cadena de valor a revisar el informe para obtener información actualizada sobre la cosecha de trigo de las praderas 2026 a medida que avanza la temporada".

Cereals Canada colabora con los departamentos provinciales de agricultura de Alberta, Saskatchewan y Manitoba durante la temporada de cultivo para recopilar información acerca del progreso de la siembra, condiciones y calidad de los cultivos, además de la actividad de cosecha de trigo de primavera. Esta información se recopila y presenta en un formato interactivo y de fácil manejo, con mapas, datos provinciales destacados y enlaces a informes detallados sobre cultivos. Los datos históricos de años anteriores también están disponibles para respaldar las comparaciones y el análisis de tendencias.

"En vista de que la mayor parte de la producción de trigo de primavera de Canadá se concentra en las praderas, el informe ofrece a los compradores mundiales una visión clara de cómo se desarrolla el cultivo desde la siembra hasta la cosecha", señaló van Aggelen. "Los clientes de todo el mundo valoran la información transparente y actualizada, y el Informe de progreso de la temporada de cultivo hace que sea fácil acceder a todo en un solo lugar".

Pruébela ahora: https://cerealscanada.ca/growing-season-progress/

Acerca de Cereals Canada

Cereals Canada es la asociación nacional sin fines de lucro que representa a la cadena de valor de los cereales canadienses. Valoramos las relaciones y trabajamos con las administraciones públicas y las partes interesadas para proporcionar información técnica oportuna y especializada y ofrecer la mejor experiencia al cliente. Nos dedicamos a apoyar la cadena de valor de los cereales canadienses, incluidos agricultores, exportadores, desarrolladores, procesadores y nuestros clientes de todo el mundo, centrándonos en el comercio, la ciencia y la sostenibilidad.

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FUENTE Cereals Canada