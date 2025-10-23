Cerimônia de entrega do Prêmio Shaw 2025: Celebrando 22 anos de legado em ciência e inovação

HONG KONG, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Prêmio Shaw entregou hoje seus troféus aos quatro laureados de 2025 durante a Cerimônia de Entrega do Prêmio Shaw 2025, realizada no Grand Hall do Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Aproximadamente 600 convidados de vários setores participaram do evento.

(Da esquerda para a direita) os professores Kenji Fukaya, Wolfgang Baumeister, Reinhard Genzel, George Efstathiou e John Richard Bond na cerimônia de entrega do Prêmio Shaw 2025. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Em seu discurso de abertura, o professor Kenneth Young, presidente do Conselho do Prêmio Shaw, expressou profundo pesar pelo falecimento do professor Chen-ning Yang, membro fundador do Prêmio Shaw. O professor Young destacou o papel fundamental do professor Yang na criação do prêmio e sua profunda influência em seu desenvolvimento e projeção internacional. Em nome da Fundação Prêmio Shaw, o professor Young apresentou sinceras condolências à família, aos amigos e à comunidade científica global do professor Yang.

Os laureados de 2025 — professores John Richard Bond, George Efstathiou, Wolfgang Baumeister e Kenji Fukaya — receberam seus prêmios das mãos do professor Reinhard Genzel, presidente do Conselho de Avaliadores. Cada Prêmio Shaw também traz um prêmio monetário de US$ 1,2 milhão.

Os professores Bond e Efstathiou, reconhecidos por seus estudos sobre flutuações na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, relembraram sua amizade e colaboração de décadas. Eles celebraram suas conexões pessoais e intelectuais e a rede global de colaboradores que moldou seu trabalho.

Em seu discurso de agradecimento, o professor Baumeister — reconhecido por seu trabalho pioneiro em tomografia eletrônica criogênica — revisitou sua trajetória na visualização de estruturas celulares em seu ambiente nativo, enfatizou o caráter colaborativo das descobertas científicas e defendeu uma ciência sem fronteiras.

O professor Fukaya, cujo trabalho abrange geometria Riemanniana, geometria simplética e teoria de gauge, refletiu sobre o caráter solitário da pesquisa matemática e o reconhecimento raro, porém significativo, que ela proporciona. Ele expressou profunda gratidão a seus colaboradores e à sua família pelo apoio incondicional ao longo de sua trajetória matemática.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801844/1S5A2124.jpg

FONTE Shaw Prize