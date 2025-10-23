Cerimônia de entrega do Prêmio Shaw 2025: Celebrando 22 anos de legado em ciência e inovação
23 out, 2025, 04:50 GMT
HONG KONG, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Prêmio Shaw entregou hoje seus troféus aos quatro laureados de 2025 durante a Cerimônia de Entrega do Prêmio Shaw 2025, realizada no Grand Hall do Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Aproximadamente 600 convidados de vários setores participaram do evento.
Em seu discurso de abertura, o professor Kenneth Young, presidente do Conselho do Prêmio Shaw, expressou profundo pesar pelo falecimento do professor Chen-ning Yang, membro fundador do Prêmio Shaw. O professor Young destacou o papel fundamental do professor Yang na criação do prêmio e sua profunda influência em seu desenvolvimento e projeção internacional. Em nome da Fundação Prêmio Shaw, o professor Young apresentou sinceras condolências à família, aos amigos e à comunidade científica global do professor Yang.
Os laureados de 2025 — professores John Richard Bond, George Efstathiou, Wolfgang Baumeister e Kenji Fukaya — receberam seus prêmios das mãos do professor Reinhard Genzel, presidente do Conselho de Avaliadores. Cada Prêmio Shaw também traz um prêmio monetário de US$ 1,2 milhão.
Os professores Bond e Efstathiou, reconhecidos por seus estudos sobre flutuações na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, relembraram sua amizade e colaboração de décadas. Eles celebraram suas conexões pessoais e intelectuais e a rede global de colaboradores que moldou seu trabalho.
Em seu discurso de agradecimento, o professor Baumeister — reconhecido por seu trabalho pioneiro em tomografia eletrônica criogênica — revisitou sua trajetória na visualização de estruturas celulares em seu ambiente nativo, enfatizou o caráter colaborativo das descobertas científicas e defendeu uma ciência sem fronteiras.
O professor Fukaya, cujo trabalho abrange geometria Riemanniana, geometria simplética e teoria de gauge, refletiu sobre o caráter solitário da pesquisa matemática e o reconhecimento raro, porém significativo, que ela proporciona. Ele expressou profunda gratidão a seus colaboradores e à sua família pelo apoio incondicional ao longo de sua trajetória matemática.
