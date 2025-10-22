2025年ショー賞（The Shaw Prize）授賞式：科学とイノベーションにおける22年の伝統を継承

香港、2025年10月22日 /PRNewswire/ -- ショー賞（The Shaw Prize）は10月21日、香港会議展覧中心グランド・ホールで開催された2025年授賞式において、4名の受賞者に表彰状を授与しました。このイベントには、各界から約600名のゲストが参加しました。

開会の辞で、The Shaw Prize Council議長のKenneth Young教授は、ショー賞（The Shaw Prize）創設メンバーであるChen-ning Yang教授の逝去に深い哀悼の念を表明しました。Young教授は、Yang教授がショー賞（The Shaw Prize）創設時から果たした中心的役割と、同賞の発展および世界的評価への多大な貢献を強調しました。Young教授はThe Shaw Prize Foundationを代表し、Yang教授の家族、友人、そして世界の科学界に対し心からの哀悼を捧げました。

(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

続いて、2025年度ショー賞（The Shaw Prize）受賞者であるJohn Richard Bond教授、George Efstathiou教授、Wolfgang Baumeister教授、Kenji Fukaya教授に対し、審査委員会主席のReinhard Genzel教授より賞が授与されました。各ショー賞（The Shaw Prize）には、120万米ドルの賞金も授与されます。

宇宙マイクロ波背景放射の変動に関する研究で知られるBond教授とEfstathiou教授は、数十年にわたる友情と共同研究を振り返りました。両者は個人的・知的つながりと、研究を形作った世界的な協力者のネットワークを称えました。

低温電子トモグラフィーの先駆的研究で表彰されたBaumeister教授は受賞スピーチで、細胞構造をその生息環境下で可視化するまでの道のりを振り返り、科学的ブレイクスルーの協働的性質を強調し、国境なき科学を提唱しました。

リーマン幾何学、シンプレクティック幾何学、ゲージ理論にまたがる研究を行うFukaya教授は、数学研究の孤独な性質と、それがもたらす稀ではあるが意義深い評価について考察しました。数学の旅路を通じて揺るぎない支援を続けた共同研究者と家族に対し、同教授は心からの感謝を表明しました。

SOURCE Shaw Prize