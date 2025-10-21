Ceremonia de entrega del Premio Shaw 2025: Continuando 22 años de legado en ciencia e innovación

News provided by

Shaw Prize

Oct 21, 2025, 23:15 ET

HONG KONG, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Premio Shaw entregó hoy sus galardones a cuatro galardonados con el Premio Shaw 2025 en la Ceremonia de Entrega de Premios 2025, celebrada en el Gran Salón del Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Participaron en el evento aproximadamente 600 invitados de diversos sectores.

Continue Reading
(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025.
(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025.

En su discurso inaugural, el profesor Kenneth Young, presidente del Consejo del Premio Shaw, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor Chen-ning Yang, miembro fundador del Premio Shaw. El profesor Young destacó el papel fundamental del profesor Yang en la conformación del Premio desde su creación, así como su profunda influencia en su desarrollo y proyección internacional. En nombre de la Fundación del Premio Shaw, el profesor Young transmitió sus más sinceras condolencias a la familia del profesor Yang, los amigos y la comunidad científica mundial.

Los galardonados con el Premio Shaw 2025, el profesor John Richard Bond, el profesor George Efstathiou, el profesor Wolfgang Baumeister y el profesor Kenji Fukaya, recibieron sus premios de manos del profesor Reinhard Genzel, presidente del Consejo de Adjudicadores. Cada Premio Shaw está dotado con 1,2 millones de dólares estadounidenses.

Los profesores Bond y Efstathiou, reconocidos por sus estudios sobre las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, recordaron su amistad y colaboración de décadas de duración. Celebraron sus conexiones personales e intelectuales, así como la red global de colaboradores que forjó su trabajo.

Durante su discurso de aceptación, el profesor Baumeister, reconocido por su trabajo pionero en tomografía criogénica-electrónica, repasó su trayectoria para visualizar las estructuras celulares en su entorno nativo, enfatizó la naturaleza colaborativa de los avances científicos y abogó por una ciencia sin fronteras.

El profesor Fukaya, cuyo trabajo abarca la geometría riemanniana, la geometría simpléctica y la teoría gauge, reflexionó sobre la naturaleza solitaria del trabajo matemático y el reconocimiento excepcional pero significativo que conlleva. Expresó su sincero agradecimiento a sus colaboradores y a su familia por su inquebrantable apoyo durante su trayectoria matemática.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801656/1S5A2124.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Die Verleihung des Shaw Prize 2025: Fortsetzung des 22-jährigen Erbes in Wissenschaft und Innovation

Die Verleihung des Shaw Prize 2025: Fortsetzung des 22-jährigen Erbes in Wissenschaft und Innovation

Der Shaw Prize hat heute im Rahmen der Preisverleihungszeremonie 2025 im Grand Hall des Hong Kong Convention and Exhibition Centre seine...
The Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025: Continuing 22 Years of Legacy in Science and Innovation

The Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025: Continuing 22 Years of Legacy in Science and Innovation

The Shaw Prize presented its awards to four 2025 Shaw Laureates today at the 2025 Award Presentation Ceremony, held in the Grand Hall of the Hong...
More Releases From This Source

Explore

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

STEM (Science, Tech, Engineering, Math)

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Education

Education

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

News Releases in Similar Topics