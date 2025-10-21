Ceremonia de entrega del Premio Shaw 2025: Continuando 22 años de legado en ciencia e innovación

HONG KONG, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Premio Shaw entregó hoy sus galardones a cuatro galardonados con el Premio Shaw 2025 en la Ceremonia de Entrega de Premios 2025, celebrada en el Gran Salón del Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Participaron en el evento aproximadamente 600 invitados de diversos sectores.

(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025.

En su discurso inaugural, el profesor Kenneth Young, presidente del Consejo del Premio Shaw, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor Chen-ning Yang, miembro fundador del Premio Shaw. El profesor Young destacó el papel fundamental del profesor Yang en la conformación del Premio desde su creación, así como su profunda influencia en su desarrollo y proyección internacional. En nombre de la Fundación del Premio Shaw, el profesor Young transmitió sus más sinceras condolencias a la familia del profesor Yang, los amigos y la comunidad científica mundial.

Los galardonados con el Premio Shaw 2025, el profesor John Richard Bond, el profesor George Efstathiou, el profesor Wolfgang Baumeister y el profesor Kenji Fukaya, recibieron sus premios de manos del profesor Reinhard Genzel, presidente del Consejo de Adjudicadores. Cada Premio Shaw está dotado con 1,2 millones de dólares estadounidenses.

Los profesores Bond y Efstathiou, reconocidos por sus estudios sobre las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, recordaron su amistad y colaboración de décadas de duración. Celebraron sus conexiones personales e intelectuales, así como la red global de colaboradores que forjó su trabajo.

Durante su discurso de aceptación, el profesor Baumeister, reconocido por su trabajo pionero en tomografía criogénica-electrónica, repasó su trayectoria para visualizar las estructuras celulares en su entorno nativo, enfatizó la naturaleza colaborativa de los avances científicos y abogó por una ciencia sin fronteras.

El profesor Fukaya, cuyo trabajo abarca la geometría riemanniana, la geometría simpléctica y la teoría gauge, reflexionó sobre la naturaleza solitaria del trabajo matemático y el reconocimiento excepcional pero significativo que conlleva. Expresó su sincero agradecimiento a sus colaboradores y a su familia por su inquebrantable apoyo durante su trayectoria matemática.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801656/1S5A2124.jpg