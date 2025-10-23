Cérémonie de remise du prix Shaw 2025 : un héritage de 22 ans dans le domaine de la science et de l'innovation

HONG KONG, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Quatre lauréats ont été récompensés par le prix Shaw lors de la cérémonie 2025, qui s'est tenue dans le Grand Hall du Centre de convention et d'exposition de Hong Kong. Environ 600 invités de différents secteurs ont participé à l'événement.

(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025.

Dans son discours d'ouverture, le professeur Kenneth Young, président du conseil du prix Shaw, a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès du professeur Chen-ning Yang, membre fondateur du prix Shaw. Le professeur Young a souligné le rôle essentiel joué par le professeur Yang dans l'élaboration du prix dès sa création, ainsi que sa profonde influence sur son développement et sa notoriété mondiale. Au nom de la Fondation du prix Shaw, le professeur Young a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux amis du professeur Yang, ainsi qu'à la communauté scientifique mondiale.

Les lauréats du prix Shaw 2025, le professeur John Richard Bond, le professeur George Efstathiou, le professeur Wolfgang Baumeister et le professeur Kenji Fukaya, ont ensuite reçu leur prix des mains du professeur Reinhard Genzel, président du comité de sélection. Chaque prix Shaw s'accompagne également d'une récompense monétaire d'une valeur de 1,2 million de dollars.

Récompensés pour leurs recherches sur les fluctuations du fond diffus cosmologique, les professeurs Bond et Efstathiou ont partagé des souvenirs de leur amitié et de leur collaboration de plusieurs décennies. Ils ont célébré leurs liens personnels et intellectuels, ainsi que le réseau mondial de collaborateurs qui a façonné leur travail.

Dans son discours de remerciement, le professeur Baumeister, reconnu pour son travail de pionnier dans le domaine de la tomographie électronique cryogénique, est revenu sur son parcours visant à visualiser les structures cellulaires dans leur environnement naturel, a souligné la nature collaborative des avancées scientifiques, et a plaidé en faveur d'une science sans frontières.

Le professeur Fukaya, dont les travaux portent sur la géométrie riemannienne, la géométrie symplectique et la théorie des jauges, a réfléchi à la nature solitaire du travail mathématique et à la reconnaissance rare mais significative qu'il apporte. Il a remercié chaleureusement ses collaborateurs et sa famille pour leur soutien indéfectible tout au long de son parcours mathématique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801656/1S5A2124.jpg