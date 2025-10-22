2025년 쇼상 시상식, 과학과 혁신의 22년 전통을 이어가다

홍콩 2025년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 2025년 쇼상(Shaw Prize) 시상식이 10월 21일 홍콩 컨벤션•전시센터 그랜드홀(Grand Hall of the Hong Kong Convention and Exhibition Centre)에서 열려 수상자 4인에게 상이 수여됐다. 이번 행사에는 각계각층에서 약 600명의 내빈이 참석해 자리를 빛냈다.

쇼상 위원회(The Shaw Prize Council) 위원장인 케네스 영(Kenneth Young) 교수는 개회사에서 쇼상 창립 멤버인 양전닝(Chen-ning Yang) 교수의 별세에 깊은 애도를 표했다. 영 교수는 양 교수가 창설 초기부터 상의 위상을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행했으며, 상의 발전과 세계적 명성 확립에 지대한 영향을 미쳤음을 강조했다. 또한 영 교수는 쇼상재단(The Shaw Prize Foundation)을 대표해 양 교수의 유족과 친구들 및 전 세계 과학계에 깊은 애도의 뜻을 전했다.

(From left to right) Professor Kenji Fukaya, Professor Wolfgang Baumeister, Professor Reinhard Genzel, Professor George Efstathiou and Professor John Richard Bond at the Shaw Prize Award Presentation Ceremony 2025. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

이어 심사위원회 위원장 라인하르트 겐젤(Reinhard Genzel) 교수가 2025년 쇼상 수상자인 존 리처드 본드(John Richard Bond) 교수, 조지 에프스타티우(George Efstathiou) 교수, 볼프강 바우마이스터(Wolfgang Baumeister) 교수, 후카야 겐지(Kenji Fukaya) 교수에게 상을 수여했다. 각 쇼상에는 120만 달러의 상금이 수여됐다.

우주 마이크로파 배경의 변동에 대한 연구로 인정받은 본드 교수와 에프스타티우 교수는 수십 년에 걸친 우정과 협력을 떠올렸다. 두 사람은 서로의 개인적•지적 유대와 연구 활동을 이끈 전 세계 협력자 네트워크를 기렸다.

초저온 전자 단층 촬영(cryogenic-electron tomography) 분야의 선구적 업적으로 인정받은 바우마이스터 교수는 수상 소감에서 세포 구조를 자연환경 속에서 시각화하려는 여정을 되돌아보며, 과학적 혁신이 협력의 산물임을 강조하고, 국경을 초월한 과학 활동을 촉구했다.

리만 기하학, 심플렉틱 기하학, 게이지 이론에 걸친 연구를 수행한 후카야 교수는 수학 연구의 고독한 특성과 그로 인해 얻는 드물지만 의미 있는 인정에 대해 성찰했다. 그는 수학적 여정 내내 변함없는 지지를 보내준 협력자들과 가족에게 진심 어린 감사를 표했다.

