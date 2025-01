CES 2025: O palco global para inovação, conectando o mundo, criando o futuro

Onde a tecnologia encontra a humanidade para criar possibilidades extraordinárias

LAS VEGAS, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A CES® 2025, o evento de tecnologia mais poderoso do mundo, recebeu mais de 141.000 participantes de todo o mundo. Com mais de 4.500 expositores, incluindo 1.400 startups e mais de 6.000 participantes da mídia, a CES destaca as tendências de inovação e tecnologia que abordam os desafios globais e moldam o futuro.

"A CES é onde a inovação ganha vida", disse Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da Consumer Technology Association (CTA)®, proprietária e produtora da CES. "Desde as maiores empresas até as startups pioneiras, todo o ecossistema de tecnologia está na feira. A CES é o palco para lançamentos de produtos inovadores, parcerias transformadoras e oportunidades de negócios inesperados que definem o futuro da tecnologia."

CES 2025 em números*

Mais de 4500 expositores, incluindo 1400 startups

4500 expositores, incluindo 1400 startups Mais de 141.000 participantes, dos quais 40% eram internacionais de mais de 150 países, regiões e territórios

141.000 participantes, dos quais 40% eram internacionais de mais de 150 países, regiões e territórios Mais de 6000 mídias globais, criadores de conteúdo e analistas do setor

6000 mídias globais, criadores de conteúdo e analistas do setor Mais de 60% das empresas da Fortune 500

60% das empresas da Fortune 500 Mais de 300 sessões de conferência com mais de 1200 palestrantes

300 sessões de conferência com mais de 1200 palestrantes Mais de 27.000 notícias e conteúdo

*números pré-auditoria

"De inovações revolucionárias que melhoram vidas a ideias transformadoras que redefinem setores, a CES é uma celebração da arte do possível, mostrando como a tecnologia enriquece nosso mundo e inspira um futuro melhor para todos", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A evolução da CES aumentou na feira deste ano, onde a criatividade, a conectividade e a inovação inspiram com palestras visionárias, sessões de conferências inspiradoras e exposições fora de série."

Como uma das feiras mais transparentes, a CES segue rigorosos padrões de auditoria estabelecidos pela UFI, a Associação Global do Setor de Exposições. Para manter a integridade de seus relatórios, a CES contrata auditores independentes, promovendo a confiança entre as partes interessadas.

"A CES reafirma seu status como o maior evento anual de negócios auditado", disse Fabrizio. "Estamos ansiosos para divulgar a confirmação de terceiros na primavera, porque na CTA acreditamos que a auditoria não é apenas algo bom de se ter, mas o padrão de excelência para eventos de negócios globais."

Assista a todos os destaques e anúncios da CES 2025 – incluindo toda a programação da conferência – via CES YouTube e o CES Tech Talk Podcast . Assista à palestra sobre o estado do setor da CES 2025 aqui .

Destaques da CES 2025

Inteligência Artificial – A CES 2025 conectou os pontos entre a humanidade e a IA por meio de exposições e programação poderosas. De ferramentas de produtividade orientadas por IA a avanços revolucionários na área médica, produtos e serviços no salão de exposições demonstraram que a inteligência artificial não é apenas uma tendência tecnológica, mas uma força transformadora que melhora vidas em todo o mundo.

Expositores incluídos: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL

Saúde Digital – Este ano, a CES 2025 viu uma energia tremenda no Venetian, onde os participantes presenciaram o alinhamento perfeito da categoria com a experiência de vida inteligente. A CES se consolidou como um dos principais organizadores do setor de saúde, reunindo pioneiros para explorar os avanços em biotecnologia, telessaúde e bem-estar que aprimoram o atendimento ao paciente e a longevidade. Os participantes celebraram o ambiente vibrante e dinâmico que destacou como a tecnologia está transformando a vida cotidiana, especialmente em saúde e bem-estar.

Expositores e patrocinadores incluídos: AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings

Transição Energética – Com o crescimento de tecnologias de alta demanda de energia, como IA, nuvem e outras inovações de data center, a transição energética para fontes de carbono zero foi um foco significativo na CES 2025. Soluções experimentais de energia, incluindo tecnologias de bateria e armazenamento de energia, fontes de energia emergentes como hidrogênio verde e pequenos reatores nucleares modulares, foram destaques na feira.

Expositores incluídos: Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility

Mobilidade – A inovação em mobilidade abrangeu construção, agricultura, tecnologia marítima e viagens aéreas avançadas. Na CES 2025, tecnologias autônomas e elétricas aprimoraram aviões e barcos, e o crescimento do mercado de veículos elétricos trouxe novos modelos de OEMs globais para a feira. A automação na construção e no setor aumentou a segurança e resolveu as lacunas de mão de obra em funções que demandam muito trabalho.

Expositores incluídos: Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr

Quantum – A CES 2025 apresentou as mais recentes inovações em tecnologias quânticas, oferecendo um vislumbre do futuro. A tecnologia quântica usa propriedades da mecânica quântica para permitir três disciplinas distintas: rede, computação e sensoriamento aprimorados. As inovações na feira demonstraram como a computação quântica, trabalhando em conjunto com a IA, permitirá avanços em pesquisa e computação para finanças, química, materiais, logística e muito mais.

Expositores incluídos: Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK

Sustentabilidade – A sustentabilidade é uma tendência crucial que molda a inovação tecnológica, especialmente no contexto da transição energética. A CES apresentou os principais avanços, incluindo novas tecnologias de bateria, desenvolvimento de materiais alternativos, como grafeno, e soluções de energia renovável fora da rede. A exposição também destacou inovações como micróbios sintéticos, bioplásticos e concreto autocura que contribuirão para a construção sustentável.

Expositores incluídos: Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic

Startups – O Eureka Park estava completamente cheio, com 1400 startups de 39 países, incluindo pavilhões de países representando África, União Europeia (UE), França, Itália, Israel, Japão, Coreia, Holanda, Suíça e Ucrânia. O Eureka Park é onde inovadores, investidores e a mídia se encontram para destacar e colocar em prática as tecnologias que moldarão nosso futuro coletivo em áreas essenciais, incluindo acessibilidade, IA, saúde digital e sustentabilidade.

Palestras

NVIDIA

O fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, atraiu na segunda-feira 6300 participantes para revelar a GeForce RTX 50, superando a RTX 4090 em desempenho, e apresentou o Agentic AI, um assistente em tempo real para agilizar os fluxos de trabalho do consumidor. Huang também apresentou o Cosmos World Foundation Model e as ferramentas de IA generativas para avançar a navegação robótica. Destacando a inovação orientada por IA, Huang anunciou uma parceria com a Toyota para desenvolver veículos autônomos de última geração usando o NVIDIA DriveOS com certificação de segurança.

Panasonic Holdings Corporation

O CEO do Panasonic Holdings Group, Yuki Kusumi, compartilhou a visão do Panasonic Group para sustentabilidade, inteligência artificial e saúde das gerações futuras. O DJ e produtor musical Steve Aoki iniciou a palestra com uma apresentação antes que o Sr. Kusumi, acompanhado no palco pelo ator da Marvel, Anthony Mackie e outros líderes do Grupo Panasonic, apresentasse a mensagem "Well Into the Future" da Panasonic. Como uma extensão do atual portfólio Panasonic Well, a Panasonic anunciou o Umi, uma plataforma e coach holístico de bem-estar familiar digital.

SiriusXM

Jennifer Witz, CEO da SiriusXM, juntou-se a Ashley Flowers, podcaster feminina número 1 nos EUA e apresentadora do podcast de sucesso Crime Junkie, no palco do C Space para fazer uma palestra sobre a interseção de tecnologia, criatividade e narrativa em áudio. A conversa abordou a importância da autenticidade, como a IA está mudando o cenário criativo e os interesses dos consumidores estão se adaptando.

X Corp .

Linda Yaccarino, CEO da X Corp., conversou com a premiada jornalista Catherine Herridge sobre como a empresa está definindo o futuro da comunicação digital. A conversa se concentrou no trabalho transformacional de X para criar uma "redação global no seu bolso." Yaccarino destacou a importância do anúncio da Meta de que a empresa seguirá o exemplo da X na adoção de uma abordagem de notas da comunidade para moderação de conteúdo.

Delta Air Lines na Sphere

A primeira palestra da Sphere na história da CES impressionou mais de 8.000 participantes! A experiência imersiva destacou as inovações da Delta Air Lines em viagens perfeitas, experiências a bordo e o futuro do voo. Ed Bastian, CEO da Delta Air Lines, anunciou o Delta Concierge e parcerias com a Airbus, DraftKings, Joby, Uber e YouTube. Os convidados especiais incluíram a atriz Viola Davis, a lenda do futebol Tom Brady e o ícone vencedor do GRAMMY Lenny Kravitz.

Grupo Volvo

Martin Lundstedt, presidente e CEO do Grupo Volvo, enfatizou o compromisso da empresa em construir um futuro mais seguro, sustentável e produtivo. Ele pediu aos formuladores de políticas e líderes do setor que acelerem a transição para veículos de emissão zero e discutiu a parceria da empresa com a Aurora, com o objetivo de promover o desenvolvimento de veículos autônomos mais seguros.

Accenture

Julie Sweet, presidente e CEO da Accenture, discutiu como dados, IA e novas formas de trabalho estão transformando indústrias e enfrentando desafios globais com Julia Boorstin, correspondente sênior de mídia e tecnologia da CNBC. Sweet enfatizou a necessidade de as empresas criarem confiança nas tecnologias de IA, especialmente à medida que a IA se torna cada vez mais autônoma em uma sociedade onde a confiança é escassa. Ela também destacou a 25ª edição anual da Tech Vision da Accenture, que explora os caminhos que os líderes podem seguir quando a IA é onipresente.

Waymo

Tekedra Mawakana, coCEO da Waymo, conversou com Ed Ludlow, da Bloomberg Technology, sobre o progresso da empresa no desenvolvimento de sua tecnologia de direção autônoma, Waymo Driver. Mawakana enfatizou a segurança e expandiu seu serviço de transporte autônomo para novas cidades, ao mesmo tempo em que mostrou avanços em tecnologia e delineou uma visão de um futuro mais seguro e acessível.

Programação de conferências

A CES 2025 ofereceu mais de 300 sessões de conferências, explorando como a tecnologia resolve alguns dos maiores desafios do mundo.

C Space – O C Space na ARIA reuniu milhares de profissionais de marketing de nível sênior para explorar a interseção de tecnologia, mídia e branding. Os participantes ouviram os principais inovadores do setor de marcas como Reddit, NBCUniversal e Microsoft Advertising sobre como a tecnologia está moldando o futuro da narrativa, do envolvimento do consumidor e da estratégia de marca. As sessões do C Space enfatizaram a importância da criatividade e autenticidade na navegação no cenário digital em constante evolução.

– O C Space na ARIA reuniu milhares de profissionais de marketing de nível sênior para explorar a interseção de tecnologia, mídia e branding. Os participantes ouviram os principais inovadores do setor de marcas como Reddit, NBCUniversal e Microsoft Advertising sobre como a tecnologia está moldando o futuro da narrativa, do envolvimento do consumidor e da estratégia de marca. As sessões do C Space enfatizaram a importância da criatividade e autenticidade na navegação no cenário digital em constante evolução. CES Creator Space – O primeiro CES Creator Space, apresentado pela Sony, reuniu contadores de histórias para fazer networking, criar conteúdo e relaxar entre os expositores visitantes. Sessões lideradas por especialistas do setor ajudaram os criadores a elevar seu trabalho, apresentando discussões sobre narrativa, monetização de conteúdo, parcerias de marca, direitos e propriedade e muito mais.

– O primeiro CES Creator Space, apresentado pela Sony, reuniu contadores de histórias para fazer networking, criar conteúdo e relaxar entre os expositores visitantes. Sessões lideradas por especialistas do setor ajudaram os criadores a elevar seu trabalho, apresentando discussões sobre narrativa, monetização de conteúdo, parcerias de marca, direitos e propriedade e muito mais. Digital Health Summit reuniu todo o ecossistema de saúde para aprender, fazer networking e explorar o papel que a tecnologia desempenha no avanço e reforma da medicina, saúde e bem-estar do consumidor.

reuniu todo o ecossistema de saúde para aprender, fazer networking e explorar o papel que a tecnologia desempenha no avanço e reforma da medicina, saúde e bem-estar do consumidor. A série Grandes Mentes explorou a intersecção entre tecnologia e humanidade. Os palestrantes incluíram executivos de nível C, filantropos, influenciadores, líderes governamentais, empreendedores, capitalistas de risco e muito mais.

explorou a intersecção entre tecnologia e humanidade. Os palestrantes incluíram executivos de nível C, filantropos, influenciadores, líderes governamentais, empreendedores, capitalistas de risco e muito mais. A Trilha Inovação para Todos incluiu programação dedicada e focada em garantir que todas as vozes sejam representadas em tecnologia e inovação, reunindo líderes de pensamento para uma série de oportunidades de engajamento, conteúdo dinâmico de sessões e eventos de networking.

incluiu programação dedicada e focada em garantir que todas as vozes sejam representadas em tecnologia e inovação, reunindo líderes de pensamento para uma série de oportunidades de engajamento, conteúdo dinâmico de sessões e eventos de networking. A Cúpula de Políticas de Inovação promoveu a Agenda de Inovação da CTA. A CES reuniu formuladores de políticas e convidados governamentais de todo o mundo para discutir questões de políticas de tecnologia domésticas e globais, incluindo IA, privacidade, comércio, concorrência e muito mais. As sessões da conferência contaram com palestrantes de alto nível do governo da Casa Branca, Departamento de Comércio, Departamento de Segurança Interna, Departamento de Transportes, Comissão Federal de Comunicações, Comissão Federal Marítima, Comissão Federal de Comércio e muito mais.

promoveu a Agenda de Inovação da CTA. A CES reuniu formuladores de políticas e convidados governamentais de todo o mundo para discutir questões de políticas de tecnologia domésticas e globais, incluindo IA, privacidade, comércio, concorrência e muito mais. As sessões da conferência contaram com palestrantes de alto nível do governo da Casa Branca, Departamento de Comércio, Departamento de Segurança Interna, Departamento de Transportes, Comissão Federal de Comunicações, Comissão Federal Marítima, Comissão Federal de Comércio e muito mais. O Palco de Mobilidade estreou no West Hall, explorando o futuro da tecnologia de mobilidade no salão de exposições da CES. Os tópicos incluíram IA, veículos conectados, software, cadeia de suprimentos e muito mais.

estreou no West Hall, explorando o futuro da tecnologia de mobilidade no salão de exposições da CES. Os tópicos incluíram IA, veículos conectados, software, cadeia de suprimentos e muito mais. Quantum Means Business , uma trilha de conferência de várias sessões desenvolvida com o Quantum World Congress , reuniu algumas das mentes quânticas mais brilhantes, apresentando avanços que antes estavam confinados à ficção científica. Líderes do setor ligados à IBM, Microsoft e outros compartilharam insights sobre como a quântica, aliada aos avanços em IA e aprendizado de máquina, cria oportunidades inigualáveis em todos os setores.

, uma trilha de conferência de várias sessões desenvolvida com o , reuniu algumas das mentes quânticas mais brilhantes, apresentando avanços que antes estavam confinados à ficção científica. Líderes do setor ligados à IBM, Microsoft e outros compartilharam insights sobre como a quântica, aliada aos avanços em IA e aprendizado de máquina, cria oportunidades inigualáveis em todos os setores. O Startup Stage no Eureka Park reuniu visionários para discutir IA, saúde, financiamento de startups e muito mais.

Celebridades na CES

Embaixadores de marcas famosas como Alexis Ohanian, Denim Richards, Karlie Kloss, Maria Shriver, Mark Cuban, Martha Stewart, Meghan Trainor, Sophia Bush, Stevie Wonder, Terry Crews, Tim Meadows, Tunde Oyeneyin e will.i.am participaram do desfile. Leia mais sobre a participação de celebridades na CES 2025 aqui .

Visite a CES ou a CES App , patrocinada pela Panasonic, para obter palestras, sessões e anúncios de produtos. Veja a galeria de imagens de alta resolução e baixe o B-roll . Confira as notícias desta semana com comunicados de imprensa da CTA, incluindo Previsão de um ano da indústria de tecnologia de consumo dos EUA , CES 2025 Green Grants , CTA 2025 Global Innovation Scorecard , CES 2025 Open e um novo investimento no Quantum Word Congress .

PARTICIPAREMOS novamente quando a CES retornar a Las Vegas de 6 a 9 de janeiro de 2026.

