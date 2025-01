CES 2025: Die globale Bühne für Innovation, um die Welt zu verbinden und die Zukunft zu gestalten

Wo Technologie auf den Menschen trifft, um außergewöhnliche Möglichkeiten zu schaffen

LAS VEGAS, 12. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die CES® 2025, die größte Tech-Veranstaltung der Welt, begrüßte über 141.000 Besucher aus aller Welt. Mit mehr als 4500 Ausstellern, darunter 1400 Start-ups, und mehr als 6000 Medienvertretern zeigt die CES die Innovations- und Technologietrends auf, die sich mit globalen Herausforderungen befassen und die Zukunft gestalten.

CES 2025 Opening Day Keynote

„Auf der CES wird Innovation zum Leben erweckt", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführer und stellvertretender Vorsitzender der Consumer Technology Association (CTA)®, Eigentümer und Produzent der CES. „Von den größten Unternehmen bis hin zu bahnbrechenden Start-ups ist das gesamte Tech-Ökosystem auf der Messe vertreten. Die CES ist die Bühne für bahnbrechende Produkteinführungen, transformative Partnerschaften und zufällige Geschäftsmöglichkeiten, die die Zukunft der Technologie definieren."

Die CES 2025 in Zahlen*

4500+ Aussteller, darunter 1400 Start-ups

141.000+ Teilnehmer, davon 40 % internationale Teilnehmer aus über 150 Ländern, Regionen und Territorien

6000+ globale Medien, Content-Ersteller und Branchenanalysten

Über 60 % der Fortune-500-Unternehmen

300+ Konferenzsitzungen mit 1200+ Rednern

27.000+ Nachrichten und Inhalte

*Vor-Audit-Zahlen

„Von bahnbrechenden Innovationen, die das Leben verbessern, bis hin zu transformativen Ideen, die ganze Branchen neu definieren – die CES feiert die Kunst des Möglichen und zeigt, wie Technologie unsere Welt bereichert und eine bessere Zukunft für alle ermöglicht", so Kinsey Fabrizio, Präsidentin der CTA. „Die Entwicklung der CES hat auf der diesjährigen Messe einen Schub erhalten, wo Kreativität, Konnektivität und Innovation mit visionären Keynotes, zum Nachdenken anregenden Konferenzsitzungen und atemberaubenden Ausstellungen begeistern."

Als eine der transparentesten Messen hält sich die CES an die strengen, von der UFI, dem Weltverband der Messeindustrie, aufgestellten Prüfstandards. Um die Integrität ihrer Berichte zu gewährleisten, beauftragt die CES unabhängige Prüfer und fördert so das Vertrauen der Interessengruppen.

„Die CES bekräftigt ihren Status als größte geprüfte jährliche Geschäftsveranstaltung", sagte Fabrizio. „Wir freuen uns darauf, im Frühjahr die Bestätigung durch Dritte zu veröffentlichen, denn bei der CTA sind wir der Meinung, dass die Prüfung nicht nur ein nettes Extra ist, sondern der Goldstandard für globale Geschäftsveranstaltungen."

Alle Highlights und Ankündigungen der CES 2025 – einschließlich des gesamten Konferenzprogramms – finden Sie auf CES YouTube und dem CES Tech Talk Podcast. Sehen Sie sich die CES 2025 State of the Industry Address hier an.

Höhepunkte der CES 2025

Künstliche Intelligenz – Die CES 2025 verknüpfte die Punkte zwischen Mensch und KI durch leistungsstarke Exponate und Programme. Von KI-gesteuerten Produktivitätswerkzeugen bis hin zu Durchbrüchen in der medizinischen Forschung: Die Produkte und Dienstleistungen auf der Ausstellungsfläche zeigten, dass künstliche Intelligenz nicht nur ein Technologietrend ist, sondern eine transformative Kraft, die das Leben weltweit verbessert.

Zu den Ausstellern gehörten: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL

Digitale Gesundheit – Auf der diesjährigen CES 2025 im Venetian erlebten die Besucher, wie sich die Kategorie nahtlos in das smarte Lebensgefühl einfügt. Die CES hat sich als führender Treffpunkt für die Gesundheitsbranche etabliert und bringt Pioniere zusammen, um Fortschritte in den Bereichen Biotechnologie, Telemedizin und Wellness zu erforschen, die die Patientenversorgung und die Lebenserwartung verbessern. Die Teilnehmer feierten das lebendige und dynamische Umfeld, das deutlich machte, wie die Technologie den Alltag verändert, insbesondere im Bereich Gesundheit und Wellness.

Zu den Ausstellern und Sponsoren gehörten: AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings

Energiewende – Mit dem Wachstum von Technologien mit hohem Energiebedarf wie KI, Cloud und anderen Innovationen für Rechenzentren war die Energiewende hin zu kohlenstofffreien Quellen ein wichtiger Schwerpunkt der CES 2025. Experimentelle Energielösungen wie Batterie- und Energiespeichertechnologien, neue Energiequellen wie grüner Wasserstoff und kleine modulare Kernreaktoren waren die Highlights auf der Messe.

Zu den Ausstellern gehörten: Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility

Mobilität – Mobilitätsinnovationen betrafen das Bauwesen, die Landwirtschaft, die Schiffstechnik und den modernen Luftverkehr. Auf der CES 2025 wurden Flugzeuge und Boote mit selbstfahrenden und elektrischen Technologien ausgestattet, und das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge brachte neue Modelle von globalen Erstausrüstern auf die Messe. Die Automatisierung im Baugewerbe und in der Industrie hat die Sicherheit erhöht und den Mangel an Arbeitskräften in arbeitsintensiven Bereichen behoben.

Zu den Ausstellern gehörten: Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr

Quantum – Auf der CES 2025 wurden die neuesten Innovationen im Bereich der Quantentechnologien vorgestellt und ein Blick in die Zukunft geworfen. Die Quantentechnologie nutzt die Eigenschaften der Quantenmechanik, um drei verschiedene Disziplinen zu ermöglichen: Verbesserte Vernetzung, Datenverarbeitung und Sensorik. Die auf der Messe vorgestellten Innovationen zeigten, wie Quantencomputer in Kombination mit KI bahnbrechende Fortschritte in der Forschung und im Bereich der Datenverarbeitung für Finanzen, Chemie, Materialien, Logistik und vieles mehr ermöglichen werden.

Zu den Ausstellern gehörten: Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK

Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Trend, der die technologische Innovation bestimmt, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiewende. Auf der CES wurden wichtige Neuerungen vorgestellt, darunter neue Batterietechnologien, die Entwicklung alternativer Materialien wie Graphen und netzunabhängige Lösungen für erneuerbare Energien. Ein weiterer Schwerpunkt der Messe waren Innovationen wie synthetische Mikroben, Biokunststoffe und selbstheilender Beton, die zum nachhaltigen Bauen beitragen werden.

Zu den Ausstellern gehörten: Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic

Start-ups – Der Eureka Park war mit 1400 Start-ups aus 39 Ländern, darunter Länderpavillons aus Afrika, der Europäischen Union (EU), Frankreich, Italien, Israel, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz und der Ukraine, komplett gefüllt. Im Eureka Park treffen sich Innovatoren, Investoren und Medienvertreter, um Technologien, die unsere gemeinsame Zukunft in Kernbereichen wie Barrierefreiheit, KI, digitale Gesundheit und Nachhaltigkeit prägen werden, vorzustellen und selbst auszuprobieren.

Keynotes

NVIDIA

Jensen Huang, Gründer und Geschäftsführer von NVIDIA, präsentierte am Montag vor 6300 Besuchern die GeForce RTX 50, die die RTX 4090 an Leistung übertrifft, und stellte Agentic AI vor, einen Echtzeit-Assistenten zur Optimierung von Arbeitsabläufen bei Verbrauchern. Huang stellte auch das Cosmos World Foundation Model und generative KI-Tools vor, um die Robotik-Navigation zu verbessern. Huang hob KI-gesteuerte Innovationen hervor und kündigte eine Partnerschaft mit Toyota an, um autonome Fahrzeuge der nächsten Generation unter Verwendung des sicherheitszertifizierten NVIDIA DriveOS zu entwickeln.

Panasonic Holdings Corporation

Yuki Kusumi, Geschäftsführer der Panasonic Holdings Group, sprach über die Vision der Panasonic Group in Bezug auf Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz und die Gesundheit zukünftiger Generationen. DJ und Musikproduzent Steve Aoki gab mit einer Performance den Startschuss für die Keynote, bevor Herr Kusumi zusammen mit Marvel-Schauspieler Anthony Mackie und anderen Führungskräften der Panasonic Group die Botschaft „Well Into the Future" von Panasonic verkündete. Als Erweiterung des aktuellen Panasonic Well-Portfolios kündigte Panasonic Umi an, eine ganzheitliche digitale Plattform und Coach für das Wohlbefinden der Familie.

SiriusXM Jennifer Witz, Geschäftsführerin von SiriusXM, trat zusammen mit Ashley Flowers, der führenden weiblichen Podcasterin in den USA und Moderatorin des erfolgreichen Podcasts „Crime Junkie", auf der C Space-Bühne auf, um eine Keynote über die Schnittstelle von Technologie, Kreativität und Storytelling im Audiobereich zu halten. Das Gespräch drehte sich um die Bedeutung von Authentizität, wie KI die kreative Landschaft verändert und die Anpassung der Verbraucherinteressen.

X Corp .

Linda Yaccarino, Geschäftsführerin von X Corp., sprach mit der preisgekrönten Journalistin Catherine Herridge darüber, wie das Unternehmen die Zukunft der digitalen Kommunikation definiert. Das Gespräch konzentrierte sich auf die Transformationsarbeit von X, einen „globalen Newsroom in der Hosentasche" zu schaffen. Yaccarino hob die Bedeutung der Ankündigung von Meta hervor, dass das Unternehmen dem Beispiel von X folgen und bei der Moderation von Inhalten einen Community-Notes-Ansatz verfolgen werde.

Delta Air Lines auf der Sphere

Die erste Keynote auf der Sphere in der Geschichte der CES begeisterte über 8000 Teilnehmer! Das Erlebnis warf ein Schlaglicht auf die Innovationen von Delta Air Lines im Bereich des nahtlosen Reisens, der Erfahrungen an Bord und der Zukunft des Fliegens. Ed Bastian, Geschäftsführer von Delta Air Lines, kündigte Delta Concierge und Partnerschaften mit Airbus, DraftKings, Joby, Uber und YouTube an. Zu den Special Guests gehörten die Schauspielerin Viola Davis, die Football-Legende Tom Brady und die mit einem Grammy ausgezeichnete Ikone Lenny Kravitz.

Volvo Group Martin Lundstedt, Präsident und Geschäftsführer der Volvo Group, betonte das Engagement des Unternehmens für eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Zukunft. Er forderte politische Entscheidungsträger und Branchenführer auf, den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen, und erörterte die Partnerschaft des Unternehmens mit Aurora, die darauf abzielt, die Entwicklung sicherer, selbstfahrender Fahrzeuge voranzutreiben.

Accenture

Julie Sweet, Vorsitzende und Geschäftsführerin von Accenture, diskutierte mit Julia Boorstin, leitende Medien- und Technologiekorrespondentin bei CNBC, darüber, wie Daten, KI und neue Arbeitsweisen Branchen verändern und globale Herausforderungen angehen. Sweet betonte die Notwendigkeit für Unternehmen, Vertrauen in KI-Technologien aufzubauen, insbesondere da KI in einer Gesellschaft, in der Vertrauen knapp ist, zunehmend autonom wird. Sie wies auch auf die 25. jährliche Tech Vision von Accenture hin, in der untersucht wird, welche Wege Führungskräfte einschlagen können, wenn KI allgegenwärtig ist.

Waymo Tekedra Mawakana, Mitgeschäftsführerin von Waymo, sprach mit Ed Ludlow von Bloomberg Technology über die Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung seiner selbstfahrenden Technologie, Waymo Driver. Mawakana legte den Schwerpunkt auf Sicherheit und die Ausweitung des autonomen Fahrdienstes auf neue Städte, während gleichzeitig technologische Fortschritte präsentiert und eine Vision für eine sicherere und zugänglichere Zukunft skizziert wurden.

Konferenzprogramm

Die CES 2025 bot mehr als 300 Konferenzsitzungen, in denen untersucht wurde, wie die Technik einige der größten Herausforderungen der Welt löst.

C Space – Der C Space im ARIA brachte Tausende von Marketingfachleuten auf Führungsebene zusammen, um die Schnittmenge von Technologie, Medien und Markenbildung zu erkunden. Die Teilnehmer hörten von führenden Brancheninnovatoren von Marken wie Reddit, NBCUniversal und Microsoft Advertising, wie Technologie die Zukunft des Storytellings, der Kundenbindung und der Markenstrategie prägt. Die C-Space-Sitzungen betonten die Bedeutung von Kreativität und Authentizität bei der Navigation in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft.

– Der C Space im ARIA brachte Tausende von Marketingfachleuten auf Führungsebene zusammen, um die Schnittmenge von Technologie, Medien und Markenbildung zu erkunden. Die Teilnehmer hörten von führenden Brancheninnovatoren von Marken wie Reddit, NBCUniversal und Microsoft Advertising, wie Technologie die Zukunft des Storytellings, der Kundenbindung und der Markenstrategie prägt. Die C-Space-Sitzungen betonten die Bedeutung von Kreativität und Authentizität bei der Navigation in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft. CES Creator Space – Der erste CES Creator Space, präsentiert von Sony, brachte Storyteller zusammen, die sich vernetzen, Inhalte erstellen und zwischen den Besuchen bei den Ausstellern entspannen konnten. Die von Branchenexperten geleiteten Sitzungen halfen den Kreativen, ihr Handwerk zu verbessern, und beinhalteten Diskussionen über Storytelling, Monetarisierung von Inhalten, Markenpartnerschaften, Rechte und Eigentum und vieles mehr.

– Der erste CES Creator Space, präsentiert von Sony, brachte Storyteller zusammen, die sich vernetzen, Inhalte erstellen und zwischen den Besuchen bei den Ausstellern entspannen konnten. Die von Branchenexperten geleiteten Sitzungen halfen den Kreativen, ihr Handwerk zu verbessern, und beinhalteten Diskussionen über Storytelling, Monetarisierung von Inhalten, Markenpartnerschaften, Rechte und Eigentum und vieles mehr. Der Digital Health Summit brachte das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens zusammen, um zu lernen, sich zu vernetzen und die Rolle der Technologie bei der Weiterentwicklung und Reformierung der Medizin, der Gesundheitsversorgung und des Wohlbefindens der Verbraucher zu erkunden.

brachte das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens zusammen, um zu lernen, sich zu vernetzen und die Rolle der Technologie bei der Weiterentwicklung und Reformierung der Medizin, der Gesundheitsversorgung und des Wohlbefindens der Verbraucher zu erkunden. Die Reihe Great Minds erforschte die Schnittstelle zwischen Technologie und Menschheit. Zu den Rednern gehörten Führungskräfte der C-Ebene, Philanthropen, Influencer, Regierungsvertreter, Unternehmer, Risikokapitalgeber und viele mehr.

erforschte die Schnittstelle zwischen Technologie und Menschheit. Zu den Rednern gehörten Führungskräfte der C-Ebene, Philanthropen, Influencer, Regierungsvertreter, Unternehmer, Risikokapitalgeber und viele mehr. Der Innovation for All Track umfasste ein spezielles Programm, das sicherstellen sollte, dass alle Stimmen in den Bereichen Technologie und Innovation vertreten sind, und brachte Vordenker für eine Reihe von Gelegenheiten zum Engagement, dynamische Sitzungsinhalte und Netzwerkveranstaltungen zusammen.

umfasste ein spezielles Programm, das sicherstellen sollte, dass alle Stimmen in den Bereichen Technologie und Innovation vertreten sind, und brachte Vordenker für eine Reihe von Gelegenheiten zum Engagement, dynamische Sitzungsinhalte und Netzwerkveranstaltungen zusammen. Der Innovation Policy Summit brachte die Innovationsagenda der CTA voran. Auf der CES trafen sich politische Entscheidungsträger und Regierungsvertreter aus der ganzen Welt, um über nationale und globale technologiepolitische Themen wie KI, Datenschutz, Handel, Wettbewerb und mehr zu diskutieren. An den Konferenzsitzungen nahmen hochrangige Regierungsvertreter aus dem Weißen Haus, dem Handelsministerium, dem Heimatschutzministerium, dem Verkehrsministerium, der Bundesbehörde für Kommunikation, der Bundesbehörde für Seeschifffahrt, der Bundeshandelskommission und vielen weiteren teil.

brachte die Innovationsagenda der CTA voran. Auf der CES trafen sich politische Entscheidungsträger und Regierungsvertreter aus der ganzen Welt, um über nationale und globale technologiepolitische Themen wie KI, Datenschutz, Handel, Wettbewerb und mehr zu diskutieren. An den Konferenzsitzungen nahmen hochrangige Regierungsvertreter aus dem Weißen Haus, dem Handelsministerium, dem Heimatschutzministerium, dem Verkehrsministerium, der Bundesbehörde für Kommunikation, der Bundesbehörde für Seeschifffahrt, der Bundeshandelskommission und vielen weiteren teil. Die Mobility Stage feierte in West Hall Premiere und erkundete die Zukunft der Mobilitätstechnologie auf der CES-Ausstellungsfläche. Zu den Themen gehörten KI, vernetzte Fahrzeuge, Software, Lieferkette und mehr.

feierte in West Hall Premiere und erkundete die Zukunft der Mobilitätstechnologie auf der CES-Ausstellungsfläche. Zu den Themen gehörten KI, vernetzte Fahrzeuge, Software, Lieferkette und mehr. Quantum Means Business , eine mehrteilige Konferenzreihe, die mit dem Quantum World Congress entwickelt wurde, versammelte einige der klügsten Köpfe der Quantenphysik und stellte Durchbrüche vor, die früher nur in der Science-Fiction zu finden waren. Branchenführer von IBM, Microsoft und anderen Unternehmen gaben Einblicke, wie Quantum in Verbindung mit Fortschritten bei KI und maschinellem Lernen branchenübergreifend unvergleichliche Möglichkeiten schafft.

, eine mehrteilige Konferenzreihe, die mit dem Quantum World Congress entwickelt wurde, versammelte einige der klügsten Köpfe der Quantenphysik und stellte Durchbrüche vor, die früher nur in der Science-Fiction zu finden waren. Branchenführer von IBM, Microsoft und anderen Unternehmen gaben Einblicke, wie Quantum in Verbindung mit Fortschritten bei KI und maschinellem Lernen branchenübergreifend unvergleichliche Möglichkeiten schafft. Die Startup Stage im Eureka Park brachte Visionäre zusammen, um über KI, Gesundheit, Startup-Finanzierung und mehr zu diskutieren.

Prominente auf der CES

Prominente Markenbotschafter wie Alexis Ohanian, Denim Richards, Karlie Kloss, Maria Shriver, Mark Cuban, Martha Stewart, Meghan Trainor, Sophia Bush, Stevie Wonder, Terry Crews, Tim Meadows, Tunde Oyeneyin und will.i.am nahmen an der Show teil. Lesen Sie hier mehr über die Teilnahme von Prominenten an der CES 2025.

Besuchen Sie CES oder die CES App, gesponsert von Panasonic, für Keynotes, Sitzungen und Produktankündigungen. Sehen Sie sich die hochauflösende Bildergalerie an und laden Sie die B-Roll herunter.Sehen Sie sich die Nachrichten dieser Woche mit CTA-Pressemitteilungen an, darunter der U.S. Consumer Technology One-Year Industry Forecast der CTA, die CES 2025 Green Grants, die CTA 2025 Global Innovation Scorecard, die CES 2025 Open und eine neue Investition in den Quantum Word Congress.

Wir werden wieder dabei sein, wenn die CES vom 6. bis 9. Januar 2026 nach Las Vegas zurückkehrt.

