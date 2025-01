CES 2025: El escenario global para la innovación, conectar el mundo y crear el futuro

Donde la tecnología se encuentra con la humanidad para crear posibilidades extraordinarias

LAS VEGAS, 13 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- CES ® 2025, el evento tecnológico más poderoso a nivel global, recibió a más de 141.000 asistentes de todo el mundo. Con más de 4.500 expositores, incluidas 1.400 empresas emergentes, y más de 6.000 medios presentes, el CES destaca las tendencias de innovación y tecnología que abordan los desafíos globales y dan forma al futuro.

Discurso de apertura del CES 2025 (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

"El CES es donde la innovación cobra vida", afirmó Gary Shapiro, director general y vicepresidente de la Consumer Technology Association (CTA)®, propietaria y productora del CES. "Desde las empresas más grandes hasta las empresas emergentes, todo el ecosistema tecnológico está en este evento. El CES es el escenario para lanzamientos de productos innovadores, asociaciones transformadoras y momentos comerciales fortuitos que definen el futuro de la tecnología".

El CES 2025 en números*

Más de 4.500 expositores, incluidas 1.400 empresas emergentes

Más de 141.000 asistentes, de los cuales el 40 % eran internacionales provenientes de más de 150 países, regiones y territorios

Más de 6.000 medios globales, creadores de contenido y analistas de la industria

Más del 60 % de las empresas de Fortune 500

Más de 300 sesiones de conferencias con más de 1.200 oradores

Más de 27.000 noticias y contenido

*cifras previas a la auditoría

"Desde innovaciones revolucionarias que mejoran vidas hasta ideas transformadoras que redefinen las industrias, el CES es una celebración del arte de lo posible, que muestra cómo la tecnología enriquece nuestro mundo e inspira un futuro más brillante para todos", señaló Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "La evolución del CES se ha disparado en la feria de este año, donde la creatividad, la conectividad y la innovación inspiran con discursos visionarios, sesiones de conferencias que invitan a la reflexión y exhibiciones alucinantes".

Como una de las ferias comerciales más transparentes, el CES se adhiere a los rigurosos estándares de auditoría establecidos por UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones. Para mantener la integridad de sus informes, el CES involucra a auditores independientes, que fomentan la confianza entre las partes interesadas.

"El CES reafirma su estatus como el mayor evento empresarial anual auditado", destacó Fabrizio. "Esperamos publicar la confirmación de terceros en la primavera, porque en la CTA creemos que la auditoría no es solo algo bueno, sino el estándar dorado para los eventos empresariales globales".

Conozca todos los aspectos destacados y anuncios del CES 2025, incluida toda la programación de conferencias, en el canal de Youtube CES YouTube y el podcast CES Tech Talk . Vea el discurso del estado de la industria en el CES 2025 aquí .

Aspectos destacados del CES 2025

Inteligencia artificial – El CES 2025 conectó los puntos entre la humanidad y la IA a través de potentes exposiciones y su programación. Desde herramientas de productividad impulsadas por IA hasta avances en la medicina, los productos y servicios en la sala de exposiciones demostraron que la inteligencia artificial no es solo una tendencia tecnológica, sino una fuerza transformadora que mejora las vidas en todo el mundo.

Expositores incluidos: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL

Salud digital – Este año, el CES 2025 experimentó una gran energía en el Venetian, donde los asistentes fueron testigos de cómo esta categoría se alinea a la perfección con la experiencia de vida inteligente. El CES se ha consolidado como un organizador de primer nivel para la industria de la salud, que reúne a pioneros para explorar avances en biotecnología, telesalud y bienestar que mejoran la atención al paciente y la longevidad. Los asistentes celebraron el ambiente vibrante y dinámico que destacó cómo la tecnología está transformando la vida cotidiana, en especial en el campo de la salud y el bienestar.

Expositores y patrocinadores incluidos:AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings

Transición energética – Con el crecimiento de las tecnologías de alta demanda de energía como la IA, la nube y otras innovaciones de centros de datos, la transición energética a fuentes de carbono cero fue un enfoque importante en el CES 2025. Las soluciones experimentales de energía, como las tecnologías de baterías y almacenamiento de energía, las fuentes de energía emergentes como el hidrógeno verde y los pequeños reactores nucleares modulares, fueron los aspectos más destacados de la exposición.

Expositores incluidos: Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility

Movilidad – La innovación en movilidad abarcó la construcción, agricultura, tecnología marina y los viajes aéreos avanzados. En el CES 2025, las tecnologías de conducción autónoma y eléctrica mejoraron los aviones y barcos, y el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos trajo nuevos modelos de fabricantes de equipos originales globales a la feria. La automatización en la construcción y la industria mejoró la seguridad y abordó las brechas de mano de obra en roles que requieren de mucha mano de obra.

Expositores incluidos: Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr

Tecnología cuántica – El CES 2025 presentó las últimas innovaciones en tecnologías cuánticas, ofreciendo una visión del futuro. La tecnología cuántica utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para permitir tres disciplinas distintas: mejores redes, computación y detección. Las innovaciones en la feria demostraron cómo la computación cuántica, al trabajar junto con la IA, permitirá avances en investigación e informática para finanzas, química, materiales, logística y más.

Expositores incluidos: Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK

Sostenibilidad – La sostenibilidad es una tendencia crucial que da forma a la innovación tecnológica, en especial en el contexto de la transición energética. El CES presentó avances clave que incluyen nuevas tecnologías de baterías, desarrollo de materiales alternativos como el grafeno y soluciones de energía renovable no conectadas a la red. La feria también puso de relieve innovaciones como los microbios sintéticos, los bioplásticos y el hormigón autorreparable, que contribuirán a la construcción sostenible.

Expositores incluidos: Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic

Empresas emergentes – Eureka Park estuvo completamente lleno, con 1.400 empresas emergentes de 39 países, incluidos pabellones de países que representaban a África, la Unión Europea (UE), Francia, Italia, Israel, Japón, Corea, Países Bajos, Suiza y Ucrania. Eureka Park es el lugar donde los innovadores, los inversores y los medios de comunicación se reúnen para destacar y poner en práctica las tecnologías que darán forma a nuestro futuro colectivo en áreas centrales como la accesibilidad, inteligencia artificial, salud digital y sostenibilidad.

Presentaciones

NVIDIA

El fundador y director general de NVIDIA, Jensen Huang, atrajo el lunes a 6.300 asistentes para presentar la GeForce RTX 50, que supera a la RTX 4090 en rendimiento, e introdujo Agentic AI, un asistente en tiempo real para agilizar los flujos de trabajo de los consumidores. Huang también exhibió el modelo de la Cosmos World Foundation y las herramientas de IA generativa para avanzar en la navegación robótica. Al destacar la innovación impulsada por IA, Huang anunció una asociación con Toyota para desarrollar vehículos autónomos de próxima generación que utilicen el NVIDIA DriveOS con certificado de seguridad.

Panasonic Holdings Corporation

El director general de Panasonic Holdings Group, Yuki Kusumi, compartió la visión de Panasonic Group sobre la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la salud de las generaciones futuras. El DJ y productor discográfico Steve Aoki arrancó la presentación con una actuación antes de que el Sr. Kusumi, acompañado en el escenario por el actor de Marvel Anthony Mackie y otros líderes del Grupo Panasonic, pronunciara el mensaje "Well Into the Future" (Avanzando hacia el futuro) de Panasonic. Como extensión de la cartera actual de Panasonic Well, Panasonic anunció Umi, una plataforma digital holística de bienestar familiar y entrenamiento.

SiriusXM

Jennifer Witz, directora general de SiriusXM, se unió a Ashley Flowers, la podcaster número 1 en EE. UU. y presentadora del exitoso podcast Crime Junkie, en el escenario del espacio C, para dar una presentación sobre cómo convergen la tecnología, la creatividad y la narración de historias en audio. La conversación cubrió la importancia de la autenticidad, cómo la IA cambia el panorama creativo y adapta los intereses de los consumidores.

X Corp .

Linda Yaccarino, directora general de X Corp., habló con la galardonada periodista Catherine Herridge sobre cómo la empresa define el futuro de la comunicación digital. La conversación se centró en el trabajo transformador de X para crear una "sala de redacción global en su bolsillo". Yaccarino destacó la importancia del anuncio de Meta de que la empresa seguirá el ejemplo de X en adoptar un enfoque de notas de la comunidad para la moderación de contenido.

Delta Air Lines en Sphere

¡La primera presentación en Sphere en la historia del CES cautivó a más de 8.000 asistentes! La experiencia inmersiva destacó las innovaciones de Delta Air Lines en viajes sin interrupciones, experiencias a bordo y el futuro del vuelo. Ed Bastian, director general de Delta Air Lines, anunció Delta Concierge y asociaciones con Airbus, DraftKings, Joby, Uber y YouTube. Los invitados especiales incluyeron a la actriz Viola Davis, la leyenda del fútbol Tom Brady y el ícono ganador del Grammy Lenny Kravitz.

Grupo Volvo

Martin Lundstedt, presidente y director general del Grupo Volvo, enfatizó el compromiso de la empresa con construir un futuro más seguro, sostenible y productivo. Hizo un llamado a los responsables políticos y líderes de la industria para que aceleren la transición a vehículos con cero emisiones y comentó la asociación de la compañía con Aurora, destinada a avanzar en el desarrollo de vehículos autónomos más seguros.

Accenture

Julie Sweet, presidenta y directora general de Accenture, habló sobre cómo los datos, la IA y las nuevas formas de trabajo transforman las industrias y abordan los desafíos globales, junto con Julia Boorstin, corresponsal senior de medios y tecnología de CNBC. Sweet enfatizó la necesidad de que las empresas generaran confianza en las tecnologías de IA, en especial a medida que la IA se vuelve cada vez más autónoma en una sociedad donde la confianza es escasa. También destacó la 25.ª edición anual de Tech Vision de Accenture, que explora los caminos que los líderes pueden tomar cuando la IA es omnipresente.

Waymo

Tekedra Mawakana, codirectora general de Waymo, habló con Ed Ludlow, de Bloomberg Technology, sobre el progreso de la empresa en el desarrollo de su tecnología de conducción autónoma, Waymo Driver. Mawakana enfatizó la seguridad y la expansión de su servicio de transporte autónomo a nuevas ciudades, a la vez que mostró los avances en tecnología y describió una visión para un futuro más seguro y accesible.

Programación de conferencias

El CES 2025 ofreció más de 300 sesiones de conferencias, que exploraban cómo la tecnología resuelve algunos de los mayores desafíos del mundo.

Espacio C – El espacio C en ARIA reunió a miles de profesionales de marketing de alto nivel para explorar cómo convergen la tecnología, los medios y la marca. Los asistentes escucharon a los principales innovadores de la industria de marcas como Reddit, NBCUniversal y Microsoft Advertising sobre cómo la tecnología da forma al futuro de la narración de historias, la interacción con el consumidor y la estrategia de marca. Las sesiones del espacio C pusieron énfasis en la importancia de la creatividad y la autenticidad para navegar por el panorama digital en constante evolución.

– El espacio C en ARIA reunió a miles de profesionales de marketing de alto nivel para explorar cómo convergen la tecnología, los medios y la marca. Los asistentes escucharon a los principales innovadores de la industria de marcas como Reddit, NBCUniversal y Microsoft Advertising sobre cómo la tecnología da forma al futuro de la narración de historias, la interacción con el consumidor y la estrategia de marca. Las sesiones del espacio C pusieron énfasis en la importancia de la creatividad y la autenticidad para navegar por el panorama digital en constante evolución. Espacio para creadores del CES – El primer espacio para creadores del CES, presentado por Sony, reunió a narradores para establecer contactos, crear contenido y relajarse entre expositores visitantes. Las sesiones dirigidas por expertos de la industria ayudaron a los creadores a elevar su oficio, con debates sobre narración de historias, monetización de contenido, asociaciones de marca, derechos y propiedad, y más.

– El primer espacio para creadores del CES, presentado por Sony, reunió a narradores para establecer contactos, crear contenido y relajarse entre expositores visitantes. Las sesiones dirigidas por expertos de la industria ayudaron a los creadores a elevar su oficio, con debates sobre narración de historias, monetización de contenido, asociaciones de marca, derechos y propiedad, y más. La cumbre sobre salud digital reunió a todo el ecosistema de la salud para aprender, establecer contactos y explorar el papel que desempeña la tecnología en el avance y la reforma de la medicina, la atención médica y el bienestar del consumidor.

reunió a todo el ecosistema de la salud para aprender, establecer contactos y explorar el papel que desempeña la tecnología en el avance y la reforma de la medicina, la atención médica y el bienestar del consumidor. La serie de Grandes Mentes exploró cómo convergen la tecnología y la humanidad. Los oradores incluyeron ejecutivos de alto nivel, filántropos, personas influyentes, líderes gubernamentales, empresarios, capitalistas de riesgo y más.

exploró cómo convergen la tecnología y la humanidad. Los oradores incluyeron ejecutivos de alto nivel, filántropos, personas influyentes, líderes gubernamentales, empresarios, capitalistas de riesgo y más. Innovation for All Track (La vía de la innovación para todos) incluyó una programación dedicada, centrada en garantizar que todas las voces estuvieran representadas en la tecnología y la innovación, y reunió a líderes de opinión para distintas oportunidades de participación, contenido de sesiones dinámicas y eventos de redes.

(La vía de la innovación para todos) incluyó una programación dedicada, centrada en garantizar que todas las voces estuvieran representadas en la tecnología y la innovación, y reunió a líderes de opinión para distintas oportunidades de participación, contenido de sesiones dinámicas y eventos de redes. La Cumbre de Políticas para la Innovación avanzó en la Agenda de Innovación de CTA. El CES reunió a legisladores e invitados gubernamentales de todo el mundo para debatir cuestiones de política tecnológica nacional y mundial, como la inteligencia artificial, privacidad, comercio, competencia y más. Las sesiones de la conferencia contaron con oradores gubernamentales de alto nivel de la Casa Blanca, el Departamento de Comercio, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Transporte, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal Marítima, la Comisión Federal de Comercio y más.

avanzó en la Agenda de Innovación de CTA. El CES reunió a legisladores e invitados gubernamentales de todo el mundo para debatir cuestiones de política tecnológica nacional y mundial, como la inteligencia artificial, privacidad, comercio, competencia y más. Las sesiones de la conferencia contaron con oradores gubernamentales de alto nivel de la Casa Blanca, el Departamento de Comercio, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Transporte, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal Marítima, la Comisión Federal de Comercio y más. El escenario de la movilidad debutó en el West Hall, para explorar el futuro de la tecnología de la movilidad en el salón CES. Los temas incluyeron IA, vehículos conectados, software, cadena de suministro y más.

debutó en el West Hall, para explorar el futuro de la tecnología de la movilidad en el salón CES. Los temas incluyeron IA, vehículos conectados, software, cadena de suministro y más. Cuántica significa negocios , una conferencia de varias sesiones desarrollada con el Congreso Mundial de Cuántica , que reunió a algunas de las mentes cuánticas más brillantes, y mostró avances que alguna vez se limitaron a la ciencia ficción. Los líderes de la industria como IBM, Microsoft y otros compartieron información sobre cómo la cuántica, junto con los avances en IA y aprendizaje automático, crea oportunidades sin precedentes en todas los sectores.

, una conferencia de varias sesiones desarrollada con el , que reunió a algunas de las mentes cuánticas más brillantes, y mostró avances que alguna vez se limitaron a la ciencia ficción. Los líderes de la industria como IBM, Microsoft y otros compartieron información sobre cómo la cuántica, junto con los avances en IA y aprendizaje automático, crea oportunidades sin precedentes en todas los sectores. El escenario para empresas emergentes en Eureka Park reunió a visionarios para hablar sobre IA, salud, financiamiento para empresas emergentes y más.

Celebridades en el CES

Embajadores de marcas famosas como Alexis Ohanian, Denim Richards, Karlie Kloss, Maria Shriver, Mark Cuban, Martha Stewart, Meghan Trainor, Sophia Bush, Stevie Wonder, Terry Crews, Tim Meadows, Tunde Oyeneyin y will.i.am asistieron al evento. Lea más acerca de la participación de invitados famosos en el CES 2025 aquí .

Visite CES o la aplicación de CES , patrocinada por Panasonic, para ver las presentaciones, sesiones y los anuncios de productos. Vea la galería de imágenes en alta resolución y descargue el material audiovisual . Eche un vistazo a las noticias de esta semana con los comunicados de prensa de la CTA, que incluyen las Previsiones de un año en el sector de tecnología de consumo de la CTA en EE. UU. , las Subvenciones ecológicas de la CES 2025 , el Índice de innovación global de la CTA 2025 , la Apertura del CES 2025 , y una nueva inversión en el Congreso Mundial Cuántico .

Nos SUMERGI REMOS de nuevo en el tema cuando el CES regrese a Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026.

Acerca del CES®:

El CES es el evento tecnológico más relevante del mundo, el campo de pruebas para tecnologías revolucionas e innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más perspicaces adquieren protagonismo. Propiedad de la Consumer Technology Association (CTA) ® y producido por ella, el CES presenta todos los aspectos del sector tecnológico. El CES 2025 se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2025 en Las Vegas. Encuentre más información en CES.tech y siga al CES en redes sociales .

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de América del Norte, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, que ayudan a crear más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. La CTA es propietaria y produce el CES®, el evento tecnológico más poderoso del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech . Síganos en @CTAtech .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595962/CTA_CES_2025_Opening_Day_Keynote.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5111097/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FUENTE Consumer Technology Association