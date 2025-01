CES 2025, la scène mondiale de l'innovation qui connecte le monde et façonne l'avenir

Quand la technologie rencontre l'humanité pour créer des possibilités extraordinaires

LAS VEGAS, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le CES® 2025, l'événement technologique le plus influent au monde, a accueilli plus de 141 000 participants des quatre coins du globe. Avec plus de 4 500 exposants, dont 1 400 startups et plus de 6 000 participants des médias, le CES met en lumière les tendances en matière d'innovation et de technologie qui répondent aux défis mondiaux et façonnent l'avenir.

CES 2025 Opening Day Keynote

« Le CES est le berceau de l'innovation », déclare Gary Shapiro, CEO et vice-président de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES. « Des plus grandes entreprises aux startups les plus innovantes, l'ensemble de l'écosystème technologique répond présent au salon. Le CES est le théâtre de lancements de produits révolutionnaires, de partenariats transformateurs et de moments commerciaux fortuits qui définissent l'avenir de la technologie. »

Le CES 2025 en chiffres*

Plus de 4 500 exposants, dont 1 400 startups

141 000 participants, dont 40 % d'internationaux venant de plus de 150 pays, régions et territoires

Plus de 6 000 médias, créateurs de contenu et analystes du secteur dans le monde entier

Plus de 60 % des entreprises du Fortune 500

Plus de 300 sessions de conférence avec plus de 1 200 intervenants

27 000 articles et contenus d'actualité

*chiffres avant audit

« Des innovations révolutionnaires qui améliorent la vie aux idées transformatrices qui redéfinissent les industries, le CES est une célébration de l'art du possible, qui montre comment la technologie enrichit notre monde et inspire un avenir meilleur pour tous », déclare Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « L'évolution du CES s'est accélérée lors du salon de cette année, où la créativité, la connectivité et l'innovation sont inspirées par des discours visionnaires, des conférences enrichissantes et des expositions époustouflantes. ».

Le CES, qui est l'un des salons professionnels les plus transparents, adhère à des normes d'audit rigoureuses établies par l'UFI, l'association mondiale de l'industrie des expositions. Pour préserver l'intégrité de ses rapports, le CES fait appel à des auditeurs indépendants, ce qui renforce la confiance entre les parties prenantes.

« Le CES réaffirme son statut de plus grand événement commercial annuel audité », déclare Fabrizio « Nous attendons avec impatience la confirmation d'une tierce partie au printemps, car à la CTA, nous pensons que l'audit n'est pas seulement une bonne chose, mais l'approche incontournable pour les événements commerciaux mondiaux. »

Retrouvez tous les temps forts et les annonces du CES 2025 - y compris l'ensemble de la programmation de la conférence - sur CES YouTube et sur CES Tech Talk Podcast. Regardez le discours sur l'état de l'industrie du CES 2025 ici.

Points forts du CES 2025

Intelligence artificielle - CES 2025 a fait le lien entre l'humanité et l'intelligence artificielle par le biais d'expositions et de programmes influents. Des outils de productivité pilotés par l'IA aux avancées médicales, les produits et services présentés ont démontré que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une tendance technologique, mais une force de transformation qui améliore la vie des gens dans le monde entier.

Parmi les exposants ont figuré AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens, TCL

Santé numérique - Cette année, le CES 2025 a suscité une formidable énergie au Venetian, où les participants ont pu constater l'alignement parfait de cette catégorie sur l'expérience de la vie intelligente. Le CES s'est imposé comme un interlocuteur de premier plan pour l'industrie de la santé, réunissant des pionniers pour explorer les progrès de la biotechnologie, de la télésanté et du bien-être qui améliorent les soins aux patients et leur longévité. Les participants ont célébré l'environnement vivant et dynamique qui souligne la façon dont la technologie transforme la vie quotidienne, en particulier dans le domaine de la santé et du bien-être.

Parmi les exposants et sponsors, citons AARP, Abbott, Eyebot, FlowBeams, Lumia Health, OnMed, Panasonic, ResMed, Withings

Transition énergétique - Avec la croissance des technologies à forte demande d'énergie telles que l'IA, le cloud et d'autres innovations dans les centres de données, la transition énergétique vers des sources décarbonées a été un point important du CES 2025. Les solutions expérimentales en matière d'énergie, notamment les batteries et les technologies de stockage de l'énergie, les sources d'énergie émergentes comme l'hydrogène vert et les petits réacteurs nucléaires modulaires ont été les points forts de l'exposition.

Parmi les exposants, on peut citer Eaton, Jackery, Otrera, SK, Sony Honda Mobility

Mobilité - L'innovation en matière de mobilité s'est étendue à la construction, à l'agriculture, à la technologie maritime et aux voyages aériens avancés. Au CES 2025, les technologies électriques et de conduite autonome ont optimisé les avions et les bateaux, et la croissance du marché des VE a amené de nouveaux modèles d'équipementiers mondiaux au salon. L'automatisation dans la construction et l'industrie a permis d'améliorer la sécurité et de combler les déficits de main-d'œuvre dans les fonctions à forte intensité de main-d'œuvre.

Parmi les exposants, on peut citer Aptera Motors, BMW, Bosch, Brunswick, Caterpillar, Daedong, Garmin, Honda, Invo Station, John Deere, Kubota, Mobileye, Oshkosh, Scout Motors, Sumitomo Rubber, Scout Motors, Suzuki, Waymo, Xpeng AeroHT, Zeekr

Quantique - Le CES 2025 a présenté les dernières innovations en matière de technologies quantiques, offrant un aperçu de l'avenir. La technologie quantique utilise les propriétés de la mécanique quantique pour soutenir trois disciplines distinctes : l'amélioration des réseaux, de l'informatique et de la détection. Les innovations présentées au salon ont montré comment l'informatique quantique, associée à l'IA, permettra de réaliser des percées dans la recherche et l'informatique pour la finance, la chimie, les matériaux, la logistique, et plus encore.

Parmi les exposants ont figuré Integrated Quantum Photonic, IonQ, QSIMPLUS, Quandela, SK

Durabilité - La durabilité est une tendance cruciale qui façonne l'innovation technologique, en particulier dans le contexte de la transition énergétique. Le CES a présenté des avancées majeures, notamment de nouvelles technologies de batteries, le développement de matériaux alternatifs tels que le graphène et des solutions d'énergie renouvelable hors réseau. Le salon a également mis l'accent sur des innovations telles que les microbes synthétiques, les bioplastiques et le béton auto-cicatrisant, qui contribueront à la construction durable.

Parmi les exposants ont figuré Hydrific, Lyten, Melliens, Panasonic

Startups - L'Eureka Park était entièrement rempli, avec 1 400 startups de 39 pays, dont des pavillons représentant l'Afrique, l'Union européenne (UE), la France, l'Italie, Israël, le Japon, la Corée, les Pays-Bas, la Suisse et l'Ukraine. L'Eureka Park est le lieu où les innovateurs, les investisseurs et les médias se rencontrent pour mettre en lumière et en pratique les technologies qui façonneront notre avenir collectif dans des domaines clés tels que l'accessibilité, l'IA, la santé numérique et le développement durable.

Discours d'ouverture

NVIDIA

Le fondateur et CEO de NVIDIA, Jensen Huang, a parlé lundi devant 6 300 participants pour dévoiler le GeForce RTX 50, qui surpasse le RTX 4090 en termes de performances, et a présenté Agentic AI, un assistant en temps réel destiné à rationaliser les flux de travail des consommateurs. Huang a également présenté le modèle de la Fondation Cosmos World et des outils d'IA générative destinés à promouvoir la navigation robotique. Mettant en avant l'innovation basée sur l'IA, Huang a annoncé un partenariat avec Toyota pour développer des véhicules autonomes de nouvelle génération s'appuyant sur le NVIDIA DriveOS certifié pour la sécurité.

Panasonic Holdings Corporation

Le CEO du groupe Panasonic Holdings, Yuki Kusumi, a partagé la vision du groupe Panasonic en matière de durabilité, d'intelligence artificielle et de santé des générations futures. Le DJ et producteur de disques Steve Aoki a donné le coup d'envoi de la conférence en se produisant avant que M. Kusumi, rejoint sur scène par l'acteur de Marvel Anthony Mackie et d'autres dirigeants du groupe Panasonic, ne délivre le message de Panasonic « Well Into the Future ». Dans le prolongement du portefeuille Panasonic Well, Panasonic a annoncé Umi, une plateforme numérique holistique de bien-être familial et de coaching.

SiriusXM Jennifer Witz, CEO, SiriusXM, a rejoint Ashley Flowers, podcasteuse n°1 aux États-Unis et animatrice du podcast à succès Crime Junkie, sur la scène du C Space pour prononcer une allocution sur l'intersection de la technologie, de la créativité et de la narration dans le domaine de l'audio. La conversation a porté sur l'importance de l'authenticité, la manière dont l'IA modifie le paysage créatif et l'adaptation des intérêts des consommateurs.

X Corp .

Linda Yaccarino, CEO, X Corp. s'est entretenue avec la journaliste primée Catherine Herridge sur la manière dont la société définit l'avenir de la communication numérique. La conversation s'est concentrée sur le travail de transformation de X pour créer une « salle de rédaction mondiale dans votre poche ». Yaccarino a souligné l'importance de l'annonce de Meta d'après laquelle l'entreprise suivra l'exemple de X en adoptant une approche de modération du contenu basée sur les notes de la communauté.

Delta Air Lines à Sphere

La première conférence à Sphere de l'histoire du CES a séduit plus de 8 000 participants ! L'expérience immersive a mis en lumière les innovations de Delta Air Lines en matière de voyage sans rupture, d'expériences à bord et d'avenir du vol. Ed Bastian, CEO de Delta Air Lines, a annoncé Delta Concierge et des partenariats avec Airbus, DraftKings, Joby, Uber et YouTube. Parmi les invités spéciaux ont figuré l'actrice Viola Davis, la légende du football américain Tom Brady et l'icône Lenny Kravitz, lauréat d'un GRAMMY.

Volvo Group Martin Lundstedt, président et CEO de Volvo Group, a souligné l'engagement de la société à construire un avenir plus sûr, plus durable et plus productif. Il a appelé les décideurs politiques et les leaders de l'industrie à accélérer la transition vers des véhicules à zéro émission et a évoqué le partenariat de l'entreprise avec Aurora, qui vise à promouvoir le développement de véhicules plus sûrs et autopilotés.

Accenture

Julie Sweet, présidente et CEO, Accenture, a discuté de la façon dont les données, l'IA et les nouvelles méthodes de travail transforment les industries et relèvent les défis mondiaux avec Julia Boorstin, correspondante principale de CNBC pour les médias et la technologie. Sweet a insisté sur la nécessité pour les entreprises d'instaurer la confiance dans les technologies d'IA, alors que l'IA devient de plus en plus autonome dans une société où la confiance devient une denrée rare. Elle a également présenté le 25e rapport annuel Tech Vision d'Accenture, qui explore les voies que les dirigeants peuvent emprunter lorsque l'IA est omniprésente.

Waymo Tekedra Mawakana, co-CEO de Waymo, s'est entretenue avec Ed Ludlow de Bloomberg Technology sur les progrès réalisés par l'entreprise dans le développement de sa technologie de conduite autonome, Waymo Driver. Mawakana a mis l'accent sur la sécurité et l'expansion de son service de covoiturage autonome dans de nouvelles villes, tout en présentant les avancées technologiques et en exposant sa vision d'un avenir plus sûr et plus accessible.

Programme de conférences

CES 2025 a proposé plus de 300 sessions de conférences, explorant la façon dont la technologie résout certains des plus grands défis du monde.

C Space - C Space à ARIA a rassemblé des milliers de professionnels du marketing de haut niveau pour explorer l'intersection de la technologie, des médias et de la stratégie de marque. Les participants ont écouté des innovateurs de premier plan issus de marques telles que Reddit, NBCUniversal et Microsoft Advertising expliquer comment la technologie façonne l'avenir de la narration, de l'engagement des consommateurs et de la stratégie de marque. Les sessions C Space ont mis l'accent sur l'importance de la créativité et de l'authenticité pour naviguer dans un paysage numérique en constante évolution.

- C Space à ARIA a rassemblé des milliers de professionnels du marketing de haut niveau pour explorer l'intersection de la technologie, des médias et de la stratégie de marque. Les participants ont écouté des innovateurs de premier plan issus de marques telles que Reddit, NBCUniversal et Microsoft Advertising expliquer comment la technologie façonne l'avenir de la narration, de l'engagement des consommateurs et de la stratégie de marque. Les sessions C Space ont mis l'accent sur l'importance de la créativité et de l'authenticité pour naviguer dans un paysage numérique en constante évolution. CES Creator Space - Le tout premier CES Creator Space, présenté par Sony, a rassemblé des conteurs pour créer du contenu et se détendre entre deux visites d'exposants. Des sessions animées par des experts du secteur ont permis aux créateurs d'améliorer leur art, avec des discussions sur la narration, la monétisation du contenu, les partenariats avec les marques, les droits et la propriété, et bien d'autres sujets encore.

- Le tout premier CES Creator Space, présenté par Sony, a rassemblé des conteurs pour créer du contenu et se détendre entre deux visites d'exposants. Des sessions animées par des experts du secteur ont permis aux créateurs d'améliorer leur art, avec des discussions sur la narration, la monétisation du contenu, les partenariats avec les marques, les droits et la propriété, et bien d'autres sujets encore. Le Digital Health Summit a rassemblé l'ensemble de l'écosystème de la santé pour apprendre, travailler en réseau et explorer le rôle que joue la technologie dans l'avancement et la réforme de la médecine, des soins de santé et du bien-être des consommateurs.

a rassemblé l'ensemble de l'écosystème de la santé pour apprendre, travailler en réseau et explorer le rôle que joue la technologie dans l'avancement et la réforme de la médecine, des soins de santé et du bien-être des consommateurs. La série Great Minds a exploré l'intersection de la technologie et de l'humanité. Parmi les intervenants ont figuré des dirigeants, des philanthropes, des personnalités influentes, des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital-risque, et bien d'autres encore.

a exploré l'intersection de la technologie et de l'humanité. Parmi les intervenants ont figuré des dirigeants, des philanthropes, des personnalités influentes, des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital-risque, et bien d'autres encore. L' Innovation for All Track a proposé une programmation dédiée à la représentation de toutes les voix dans le domaine de la technologie et de l'innovation, réunissant des leaders d'opinion pour une série d'opportunités d'engagement, de sessions dynamiques et d'événements de mise en réseau.

a proposé une programmation dédiée à la représentation de toutes les voix dans le domaine de la technologie et de l'innovation, réunissant des leaders d'opinion pour une série d'opportunités d'engagement, de sessions dynamiques et d'événements de mise en réseau. Sommet sur la politique d'innovation a fait progresser l'agenda Innovation de la CTA. Le CES a réuni des décideurs politiques et des invités gouvernementaux du monde entier pour discuter des questions de politique technologique nationale et mondiale, notamment l'IA, la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, etc. Les sessions de la conférence ont accueilli des intervenants gouvernementaux de haut niveau de la Maison Blanche , du département du Commerce, du département de la Sécurité intérieure, du département des Transports, de la Commission fédérale des communications, de la Commission fédérale maritime, de la Commission fédérale du commerce, et bien d'autres encore.

a fait progresser l'agenda Innovation de la CTA. Le CES a réuni des décideurs politiques et des invités gouvernementaux du monde entier pour discuter des questions de politique technologique nationale et mondiale, notamment l'IA, la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, etc. Les sessions de la conférence ont accueilli des intervenants gouvernementaux de haut niveau de la , du département du Commerce, du département de la Sécurité intérieure, du département des Transports, de la Commission fédérale des communications, de la Commission fédérale maritime, de la Commission fédérale du commerce, et bien d'autres encore. La Mobility Stage a fait ses débuts dans le West Hall, explorant l'avenir de la technologie de la mobilité dans la zone d'exposition du CES. Les sujets abordés comprenaient l'IA, les véhicules connectés, les logiciels, la chaîne d'approvisionnement et bien plus encore.

a fait ses débuts dans le West Hall, explorant l'avenir de la technologie de la mobilité dans la zone d'exposition du CES. Les sujets abordés comprenaient l'IA, les véhicules connectés, les logiciels, la chaîne d'approvisionnement et bien plus encore. Quantum Means Business , une conférence multi-sessions développée avec Quantum World Congress, a rassemblé quelques-uns des plus brillants esprits quantiques, présentant des avancées qui étaient autrefois confinées à la science-fiction. Les leaders de l'industrie d'IBM, de Microsoft et d'ailleurs ont partagé leurs idées sur la façon dont le quantique, associé aux progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique, crée des opportunités inégalées dans tous les secteurs d'activité.

, une conférence multi-sessions développée avec Quantum World Congress, a rassemblé quelques-uns des plus brillants esprits quantiques, présentant des avancées qui étaient autrefois confinées à la science-fiction. Les leaders de l'industrie d'IBM, de Microsoft et d'ailleurs ont partagé leurs idées sur la façon dont le quantique, associé aux progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique, crée des opportunités inégalées dans tous les secteurs d'activité. Startup Stage dans l'Eureka Park a réuni des visionnaires pour discuter de l'IA, de la santé, du financement des startups, et plus encore.

Des célébrités au CES

Des ambassadeurs de marque comme Alexis Ohanian, Denim Richards, Karlie Kloss, Maria Shriver, Mark Cuban, Martha Stewart, Meghan Trainor, Sophia Bush, Stevie Wonder, Terry Crews, Tim Meadows, Tunde Oyeneyin et will.i.am ont assisté au salon. Pour en savoir plus sur la participation de célébrités au CES 2025, cliquez ici.

Visitez le site CES ou l'application CES App, sponsorisée par Panasonic, pour les discours, les sessions et les annonces de produits. Consultez la galerie photos haute résolution et téléchargez le B-roll. Découvrez l'actualité de la semaine avec les communiqués de presse de la CTA, notamment l'U.S. Consumer Technology One-Year Industry Forecast, les CES 2025 Green Grants, le CTA 2025 Global Innovation Scorecard, le CES 2025 Open, et un nouvel investissement dans Quantum Word Congress.

Nous plongerons à nouveau dans le CES à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2026.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tient du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

