CES 2026: Roborock apresenta o primeiro robô aspirador do mundo com arquitetura roda‑perna e anuncia parceria com o Real Madrid Football Club

Além do robô com arquitetura roda‑perna, a Roborock apresentou o Roborock Saros 20, o Roborock Saros 20 Sonic, o Roborock F25 ACE Pro e o Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Esses lançamentos fazem parte da parceria estratégica com o Real Madrid Football Club, focada na categoria de aspiradores de pó.

Separadamente, a Roborock também anunciou sua entrada no mercado norte-americano de cortadores de grama, incluindo o RockMow X1 LiDAR. O público poderá conhecer os produtos de perto no estande n.º 52632 , no Venetian Expo CES 2026, de 6 a 9 de janeiro.

Roborock Saros Rover – o primeiro robô aspirador com arquitetura roda‑perna do mundo

Em estreia mundial CES 2026, a Roborock mostrou o Roborock Saros Rover, o primeiro robô aspirador a adotar a inovadora arquitetura roda‑perna. Cada roda‑perna do Saros Rover se movimenta de maneira totalmente independente, permitindo ajustes de altura, elevação e alcance. Essa capacidade possibilita que o robô realize pequenas elevações, curvas rápidas, mudanças de direção e paradas precisas, mantendo o corpo sempre estável mesmo em terrenos irregulares.

No nível de software, o Saros Rover combina algoritmos de inteligência artificial com sensores de movimento complexos e informações espaciais em 3D, possibilitando a compreensão do ambiente e a resposta precisa da arquitetura de pernas e rodas.

O Saros Rover se destaca em residências de múltiplos andares, limpando cada degrau de uma escada enquanto sobe ao piso superior, reduzindo significativamente as zonas inacessíveis e ampliando a cobertura de limpeza com um único robô aspirador.

O Saros Rover é capaz de lidar com diversos tipos de superfícies não planas, com destaque para escadas. Ele transita por diferentes superfícies não planas, incluindo escadas tradicionais, escadas curvas e escadas acarpetadas com bordas arredondadas, realizando a limpeza completa de cada degrau durante a navegação. Além disso, o robô enfrenta rampas e soleiras complexas distribuídas em múltiplos níveis, ajustando altura e potência conforme necessário para manter eficiência e segurança na limpeza. O Roborock Saros Rover é um produto em desenvolvimento, e a data de lançamento ainda não foi divulgada.

The Greatest Meeting The Greatest – Roborock e Real Madrid Football Club unem forças

Anunciado dias antes do início da CES 2026, a Roborock apresenta, em sua primeira ativação, a parceria estratégica global com as equipes masculina e feminina do Real Madrid Football Club, amplamente reconhecido como um dos clubes de futebol mais importantes da história. A colaboração envolve exclusivamente o portfólio de aspiradores de pó da Roborock, sem incluir outras linhas de produtos da marca. Sob o tema "The Greatest Meeting the Greatest", a parceria reflete a afinidade entre os valores das duas organizações, ambas conhecidas por desempenhos históricos e inovação. Essa iniciativa levará as soluções de limpeza inteligente da Roborock aos estádios, por meio de campanhas e conteúdos conduzidos pelos jogadores, traduzindo o conceito de "Real Smart Cleaning" do campo para o lar.

Lançamentos de robôs aspiradores da Roborock para o início de 2026: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic e Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Na CES 2026, Clarbi Lu, líder da área de marketing de produtos da Roborock, revelou sua nova linha de produtos de limpeza inteligente para o primeiro semestre de 2026. O destaque vai para os modelos Roborock Saros 20 e Roborock Saros 20 Sonic, que são os novos líderes da série Saros. O Saros 20 traz melhorias no sistema StarSight™ 2.0, agora com IA para reconhecimento de objetos, além de um novo chassi AdaptiLift 3.0 para transposição de soleiras. Já o Saros 20 Sonic inclui a navegação RetractSense™ e um design mais compacto, com o sistema de esfregação VibraRise® 5.0. Ambos os modelos são equipados com o motor HyperForce® de 35.000 Pa e a nova base RockDock®. Além disso, a Roborock ampliou seu portfólio com o Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

RockMow X1 LiDAR, X1 e RockNeo Q1 lideram a expansão da Roborock no mercado norte-americano de cortadores de grama

A Roborock também anunciou sua expansão para o mercado de cortadores de grama na América do Norte, com três novos modelos. O RockMow X1 LiDAR é o modelo mais avançado, com percepção ambiental Sentisphere™ LiDAR, tração 4WD e direção ativa, garantindo cobertura eficiente e sem falhas. O RockMow X1 também oferece uma alternativa, utilizando navegação RTK e VSLAM, juntamente com um sistema de suspensão dinâmica para cortes precisos nas bordas. Para jardins menores, o RockNeo Q1 é uma opção mais acessível, combinando navegação RTK + VSLAM com desvio de obstáculos por visão estéreo.

Informações sobre preços e disponibilidade podem ser obtidas com os representantes locais da Roborock.

Sobre a Roborock

A Roborock é reconhecida globalmente como líder em soluções de limpeza inteligente. A marca, que se tornou a mais vendida no mundo em aspiradores robóticos, segundo a IDC, transforma a rotina de limpeza das pessoas com sua linha inovadora de produtos, incluindo aspiradores sem fio, modelos úmidos/secos, cortadores de grama robóticos e sistemas lava e seca. Com foco centrado no usuário, suas soluções são desenvolvidas com base em pesquisa e desenvolvimento avançados, atendendo às diversas necessidades de limpeza em mais de 170 países e regiões. Com sede em Pequim e filiais estratégicas nos Estados Unidos, Japão, Países Baixos, Polônia, Alemanha e Coreia do Sul, a Roborock está empenhada em expandir sua presença global. Em 2026, já atende a mais de 22 milhões de residências ao redor do mundo. Para mais informações, visite https://global.roborock.com/.

