CES 2026: Roborock Luncurkan "Robotic Vacuum" Berkaki Roda Pertama di Dunia, serta Berkolaborasi dengan Klub Sepakbola Real Madrid

Roborock juga meluncurkan produk-produk lain, termasuk Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro, dan Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Jajaran produk ini dilansir Roborock bertepatan dengan kolaborasi yang terjalin dengan Klub Sepakbola Real Madrid untuk kategori produk vacuum cleaner. Kolaborasi tersebut diumumkan Roborock menjelang pembukaan pameran CES 2026.

Di luar kolaborasi tersebut, Roborock juga menghadirkan lini produk mesin pemotong rumput (lawnmower) di Amerika Serikat, termasuk RockMow X1 LiDAR. Pengunjung dapat berkunjung ke Paviliun Pameran Roborock #52632 di Venetian Expo CES 2026 pada 6–9 Januari selama jam pameran.

Roborock Saros Rover - Robovac Berkaki Roda Pertama di Dunia

Untuk pertama kalinya di dunia, Roborock memperkenalkan Saros Rover di CES 2026 dengan arsitektur dua kaki roda (two-wheel-leg). Setiap kaki roda Saros Rover memiliki kemampuan menjangkau, mengangkat, dan menyesuaikan tinggi sehingga meniru mobilitas manusia. Robot ini dapat menaikkan dan menurunkan setiap kaki roda secara independen, melakukan lompatan kecil, berbelok lincah, berhenti mendadak, serta mengubah arah—sambil menjaga bodi tetap seimbang meski kondisi permukaan lantai berubah-ubah.

Pada level perangkat lunak, Saros Rover memakai algoritma kecerdasan buatan (AI) bersama sensor gerak canggih dan informasi spasial 3D untuk mempelajari lingkungan sekitar dan menggerakkan kaki roda dengan presisi tinggi.

Saros Rover sangat ideal untuk rumah bertingkat, sebab mampu membersihkan setiap anak tangga saat menaiki lantai berikutnya. Kemampuan ini mengurangi jumlah area rumah yang "tidak terjangkau" dan membersihkan area yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan oleh satu robovac.

Selain tangga, Saros Rover mampu membersihkan berbagai permukaan yang tidak rata, termasuk tangga melengkung dan tangga berlapis karpet dengan tepi membulat. Saros Rover tetap membersihkan setiap anak tangga dengan permukaan yang beraneka ragam. Robot ini juga dapat membersihkan bidang miring serta batas ruangan bertingkat yang membutuhkan tenaga dan ketinggian ekstra. Saros Rover merupakan produk nyata yang tengah dikembangkan Roborock. Jadwal peluncurannya belum dapat dipastikan oleh Roborock.

"The Greatest Meeting The Greatest" - Roborock dan Klub Sepakbola Real Madrid Berkolaborasi

Setelah melansir kolaborasi bersama Real Madrid beberapa hari sebelum CES 2026 mulai berlangsung, Roborock menggelar program aktivasi perdana di CES. Program aktivasi ini menjadi bagian dari kemitraan global strategis dengan tim utama pria dan wanita Klub Sepakbola Real Madrid, salah satu klub sepak bola paling legendaris dalam sejarah. Kemitraan ini hanya mencakup kategori produk vacuum cleaner Roborock, tidak berlaku untuk lini produk lain. Dengan tema "The Greatest Meeting The Greatest", kemitraan ini berangkat dari keselarasan antara nilai-nilai yang dipegang oleh Roborock dan Real Madrid sebagai dua pelaku industri yang sukses mencatat prestasi luar biasa berlandaskan inovasi. Lewat kolaborasi ini, inovasi smart-cleaning Roborock akan tampil di dalam stadion, program promosi, dan narasi yang melibatkan para pemain Real Madrid—menerjemahkan makna "Real Smart Cleaning" dari lapangan sepakbola ke rumah.

Koleksi Produk Robovac pada Awal 2026: Saros 20, Saros 20 Sonic, dan Qrevo Curv 2 Flow

Dalam presentasinya, Clarbi Lu, Product Marketing Lead, Roborock, memperkenalkan produk-produk smart cleaning terbaru yang segera hadir pada Semester I-2026. Jajaran produk ini menampilkan Roborock Saros 20 dan Roborock Saros 20 Sonic, model unggulan terbaru dari Seri Saros. Saros 20 memperbarui StarSight™ Autonomous System 2.0 dengan fitur pengenalan objek berbasiskan AI yang lebih optimal, serta menghadirkan AdaptiLift Chassis 3.0 dengan kemampuan menaiki tepi area rumah yang lebih mumpuni. Saros 20 Sonic menambahkan RetractSense™ Navigation, serta memiliki bodi yang sangat ramping dan VibraRise® 5.0 Mopping System. Kedua produk tersebut dibekali motor listrik HyperForce® 35.000 Pa dan RockDock® terbaru. Seri Qrevo juga semakin lengkap dengan kehadiran Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

RockMow X1 LiDAR, X1, dan RockNeo Q1 Memperluas Opsi Mesin Pemotong Rumput di Amerika Utara

Roborock kini merambah kategori produk mesin pemotong rumput di Amerika Utara lewat tiga model utama. Sebagai model unggulan, RockMow X1 LiDAR dilengkapi Sentisphere™ LiDAR Environmental Perception, sistem penggerak 4WD, dan fitur Active Steering yang menghasilkan jangkauan pemotongan rumput yang akurat. RockMow X1 menggunakan navigasi RTK dan VSLAM, serta Dynamic Suspension System untuk pemotongan area tepi. Untuk taman kecil, RockNeo Q1 menghadirkan metode perawatan pintar dengan kombinasi RTK + VSLAM dan Stereo Vision Obstacle Avoidance.

Informasi tentang harga dan ketersediaan produk tersedia dengan menghubungi staf penjualan atau perwakilan Roborock di wilayah Anda.

Tentang Roborock

Roborock adalah merek smart cleaning terkemuka yang menawarkan berbagai solusi intelligent cleaning. Menurut IDC, Roborock telah menjadi merek robotic vacuum cleaner terlaris di dunia. Roborock menyediakan beragam produk inovatif, mulai dari robotic vacuum cleaner, cordless vacuum cleaner, wet/dry vacuum cleaner, robotic lawn mowers, serta washer-dryer. Mengutamakan pengguna, serta menjalankan riset dan pengembangan produk, solusi Roborock memenuhi beragam kebutuhan jutaan rumah di lebih dari 170 negara dan wilayah. Berkantor pusat di Beijing dengan anak-anak usaha yang tersebar di Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Polandia, Jerman, dan Korea Selatan, Roborock terus memperluas jangkauan global. Hingga 2026, Roborock telah melayani lebih dari 22 juta rumah tangga. Informasi selengkapnya: https://global.roborock.com/ .

