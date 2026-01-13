CES 2026: Roborock uvádza prvý robotický vysávač na svete s nohami na kolieskach a uzatvára spoluprácu s futbalovým klubom Real Madrid

LAS VEGAS, 13. január 2026 /PRNewswire/ -- Roborock, svetový líder v oblasti domácej robotiky určenej na zjednodušenie každodenného života, sa stal najoceňovanejšou značkou robotických vysávačov na veľtrhu CES 2026 po tom, ako uviedol svoj nový produktový rad na prvú polovicu roka. V rámci témy „Najväčší stretávajú najväčších" bol na hlavnej prezentácii značky, ktorú uviedol prezident spoločnosti Roborock, Quan Gang, predstavený model Saros Rover, prvý robotický vysávač na svete s nohami na kolieskach a podporou AI, ktorý dokáže pri čistení zvládať schody aj svahy takmer s ľudskou obratnosťou.
Novinky ďalej zahŕňali modely Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro a Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Prezentácie sa uskutočnili v partnerstve s futbalovým klubom Real Madrid pre kategóriu vysávačov, ako bolo oznámené ešte pred začiatkom podujatia.
Spoločnosť Roborock tiež oznámila, že nezávisle od partnerstva s Realom Madrid vstupuje na americký trh s kosačkami na trávu vrátane nového modelu RockMow X1 LiDAR. Spotrebitelia, klienti a záujemcovia môžu navštíviť stánok spoločnosti Roborock č. 52632 na veľtrhu Venetian Expo CES 2026 od 6. do 9. januára počas otváracích hodín výstavy.
Roborock Saros Rover – prvý robotický vysávač na svete s nohami na kolieskach
Spoločnosť Roborock predstavila v svetovej premiére na veľtrhu CES 2026 robotický vysávač Roborock Saros Rover s prvou architektúrou nôh na kolieskach na svete. Každá noha na kolieskach zaisťuje dosah, zdvih, výšku a napodobňuje ľudskú pohyblivosť, vďaka čomu môže robot nezávisle zdvíhať a spúšťať každú z nôh na kolieskach, vykonávať drobné skoky, agilné otáčky, náhle zastavenia a zmeny smeru, a to všetko pri zachovaní rovnej polohy tela pri zmene terénu.
Na softvérovej úrovni využíva Saros Rover silu algoritmov umelej inteligencie v spojení so zložitými pohybovými senzormi a 3D priestorovými informáciami, aby sa zorientoval v prostredí a dosiahol presnú reakciu nôh na kolieskach.
Saros Rover vyniká vo viacposchodových domoch, kde dokáže vyčistiť každý jeden schod smerom na druhé poschodie, čím dramaticky znižuje počet „zakázaných" zón a prechádza do čistiacich priestorov, ktoré boli predtým pre domy nedostupné len s jedným vysávačom.
Saros Rover si dokáže poradiť s niekoľkými typmi nerovných povrchov, pričom schodiská sú tie najzrejmejšie z nich. Zvláda nielen tradičné schodiská, ale aj zakrivené schodiská či dokonca schodiská s kobercom a skosenými čelami, pričom vyčistí každý jeden schod. Medzi ďalšie typy povrchov, s ktorými si Saros Rover poradí, patria naklonené roviny, ako aj zložité viacúrovňové prahy miestností vyžadujúce výšku a výkon. Saros Rover je produkt, ktorý je stále vo vývoji a zatiaľ nie je potvrdený dátum uvedenia na trh.
Najväčší stretávajú najväčších – partnerstvo Roborock a futbalového klubu Real Madrid
Ako bolo zverejnené len niekoľko dní pred začiatkom výstavy, Roborock na veľtrhu CES uvádza svoju prvú aktiváciu v rámci strategického globálneho partnerstva s prvým mužským a prvým ženským tímom futbalového klubu Real Madrid, ktoré sa všeobecne považujú za jedni z najväčších futbalových klubov v histórii. Partnerstvo sa týka výlučne rozsiahleho portfólia vysávačov značky Roborock a nezahŕňa iné produktové rady tejto značky. Pod zastrešujúcou témou „Najväčší stretávajú najväčších" toto partnerstvo reaguje na hlbokú príbuznosť medzi étosom značiek oboch organizácií, ktoré dosiahli pozoruhodný historický výkon s inováciou ako spoločným menovateľom. Partnerstvo uvedie do života inovácie spoločnosti Roborock v oblasti inteligentného upratovania prostredníctvom prezentácie na štadiónoch, kampaní a rozprávania príbehov hráčov, ktoré prenesú význam pojmu „skutočné inteligentné upratovanie" z ihriska do domácností.
Rad robotických vysávačov Roborock k začiatku roka 2026: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic a Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Vo svojej prezentácii predstavil Clarbi Lu, vedúci produktového marketingu v spoločnosti Roborock, nové inteligentné čistiace produkty, ktoré budú uvedené na trh v prvej polovici roka. Na čele ponuky stoja najnovšie vlajkové modely série Saros, Roborock Saros 20 a Roborock Saros 20 Sonic. Saros 20 má zdokonalený autonómny systém StarSight™ 2.0 s lepším rozpoznávaním objektov pomocou AI a nový podvozok AdaptiLift 3.0 pre lepšie prekonávanie prahov. Saros 20 Sonic pridáva navigáciu RetractSense™, ultratenké telo a mopovací systém VibraRise® 5.0. Oba používajú motor HyperForce® s tlakom 35 000 Pa a nový systém RockDock®. Séria Qrevo sa rozširuje aj o model Roborock Qrevo Curv 2 Flow.
Rockmow X1 LiDAR, X1 a RockNeo Q1 stoja na čele ponuky kosačiek na trávu značky Roborock pre Severnú Ameriku
Spoločnosť Roborock oznámila svoju severoamerickú expanziu do kategórie kosačiek na trávu s tromi kľúčovými modelmi. Vlajková loď RockMow X1 LiDAR je vybavená technológiou Sentisphere™ LiDAR Environmental Perception, pohonom všetkých štyroch kolies a aktívnym riadením pre bezchybné pokrytie. Verzia RockMow X1 využíva navigáciu RTK a VSLAM spolu s dynamickým systémom odpruženia, aby zaistila špičkové kosenie okrajov. Pre menšie záhrady umožňuje základný model RockNeo Q1 inteligentnú starostlivosť kombináciou navigácie RTK + VSLAM so systémom Stereo Vision Obstacle Avoidance.
Informácie o cenách a dostupnosti získate od miestneho obchodného alebo komunikačného zástupcu spoločnosti Roborock.
O spoločnosti Roborock
Roborock je popredná značka produktov pre inteligentné upratovanie známa svojimi praktickými riešeniami. Značka Roborock, ktorá sa stala najpredávanejšou značkou robotických vysávačov podľa IDC*, obohacuje život spotrebiteľov svojou inovatívnou radou robotických, bezdrôtových, vysávačov na sucho aj mokro, robotických kosačiek na trávu a práčok so sušičkou. Naše riešenia zamerané na výskum a vývoj, s prístupom zameraným na používateľa, uspokojujú rozmanité potreby v oblasti upratovania v miliónoch domácností vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Roborock sídli v Pekingu a má strategické dcérske spoločnosti na kľúčových trhoch vrátane Spojených štátov, Japonska, Holandska, Poľska, Nemecka a Južnej Kórey. Postupne sa venuje upevňovaniu svojej trhovej prítomnosti po celom svete. V roku 2026 využíva produkty Roborock viac ako 22 miliónov domácností. Viac informácií nájdete na stránke https://global.roborock.com/.
