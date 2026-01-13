CES 2026 -- Roborock представляет первый в мире робот-пылесос с ножками-колесами, объединяя усилия с футбольным клубом «Реал Мадрид»

Анонсы также включали Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 Ace Pro и Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Эти запуски были сделаны в партнерстве с футбольным клубом «Реал Мадрид» в категории пылесосов, о котором было объявлено до открытия выставки.

Roborock также объявила о выводе на рынок США газонокосилок, включая новую модель RockMow X1 LiDAR. Партнерство с «Реал Мадрид» не затрагивает данный сегмент. Потребители, клиенты и заинтересованные стороны могут посетить стенд Roborock № 52632 на выставке Venetian Expo CES 2026 с 6 по 9 января в часы работы выставки.

Roborock Saros Rover — первый в мире робот-пылесос с ножками-колесами

Компания Roborock первой в мире представила робот-пылесос Roborock Saros Rover с двумя ножками-колесами на выставке CES 2026. Каждая ножка-колесо помогает роботу-пылесосу добираться до труднодоступных мест, подниматься на высоту и имитирует мобильность человека, позволяя роботу самостоятельно поднимать и опускать каждую из ножек-колес автономно, совершать небольшие прыжки, маневренные повороты, внезапные остановки и изменения направления, поддерживая надлежащий уровень корпуса при изменении грунта.

На программном уровне Saros Rover использует возможности алгоритмов искусственного интеллекта в сочетании со сложными датчиками движения и пространственной 3D-информацией, чтобы понимать окружающую среду и обеспечивать точность реакции ножек-колес.

Saros Rover отлично подходит для многоэтажных домов, где он может убирать каждую из ступенек лестницы по мере перехода на второй этаж, резко сокращая «запретные» зоны и переходя в зоны уборки, ранее недоступные для домов с одним роботом-пылесосом.

Saros Rover может работать с несколькими типами неплоских поверхностей, наиболее очевидными из которых являются лестницы. Сюда относятся не только традиционные лестницы, но и изогнутые лестницы или даже лестницы, имеющие ступеньки с закругленным краем, и при это он чистит каждую ступеньку, когда перемещается по ним. Другие типы поверхностей, с которыми Saros Rover может справиться, включают уклоны, а также сложные многоуровневые пороги помещения, требующие высоты и мощности. Saros Rover — реальный продукт, находящийся на стадии разработки с неподтвержденной датой запуска.

«The Greatest Meeting The Greatest» — Roborock и футбольный клуб «Реал Мадрид» объединяются

За несколько дней до начала выставки CES Roborock объявила о своей первой программе в рамках стратегического глобального партнерства с командами «Первых мужчин» и «Первых женщин» футбольного клуба «Реал Мадрид», который по праву считается одним из величайших футбольных клубов в истории. Партнерство распространяется исключительно на обширный портфель пылесосов Roborock и исключает другие линейки продуктов бренда. Под общим девизом «The Greatest Meeting The Greatest» партнерство подчеркивает глубокую схожесть этики брендов обеих организаций, которые достигли значительных исторических результатов, используя инновации в качестве общего знаменателя. Партнерство воплотит в жизнь инновации Roborock в области умной уборки благодаря рекламе на стадионах, рекламным кампаниям и сторителлингу игроков клуба, которые переводят смысл «Настоящей умной уборки» с поля на дом.

Ассортимент роботов-пылесосов на начало 2026 года от Roborock: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic и Roborock Qrevo Curv 2 Flow

В своем программном выступлении Кларби Лу (Clarbi Lu), руководитель отдела маркетинга в Roborock, представил новые продукты для умной уборки, выпущенные в первой половине года. Лидерами линейки являются Roborock Saros 20 и Roborock Saros 20 Sonic, новейшие флагманские модели в серии Saros. В Saros 20 модернизирована система Autonomous System 2.0 StarSight™ с улучшенным ИИ-распознаванием объектов и добавлено новое шасси AdaptiLift Chassis 3.0 для лучшего преодоления порогов. В Saros 20 Sonic добавлена система навигации RetractSense™, ультратонкий корпус и система очистки VibraRise ® 5.0. В обоих устройствах использован двигатель HyperForce® с 35 000 Па и новый RockDock®. В серии Qrevo также появился новый продукт — Roborock Qrevo Curv 2 Flow.

Rockmow X1 LiDAR, X1, RockNeo Q1 лидируют в завоевании Roborock рынка газонокосилок Северной Америки

Roborock объявила о своей экспансии на рынок Северной Америки в категории газонокосилок с тремя ключевыми моделями. Флагман RockMow X1 LiDAR оснащен функцией восприятия окружающей среды Sentisphere™ LiDAR, полным приводом и активным рулевым управлением для безупречного покрытия. В качестве альтернативы, RockMow X1 использует навигацию RTK и VSLAM наряду с системой динамической подвески для лучшей в отрасли стрижки края газона. Для небольших садов RockNeo Q1 начального уровня делает умный уход доступным, сочетая навигацию RTK + VSLAM с системой обхода препятствий Stereo Vision Obstacle Avoidance.

Для получения информации о ценах и доступности обратитесь к местному торговому представителю или в отдел по связям с общественностью Roborock.

О Roborock

Roborock — один из ведущих брендов смарт-уборки, известный своими интеллектуальными решениями в этой области. Став самым продаваемым брендом роботов-пылесосов № 1 по версии IDC*, Roborock упрощает жизнь с помощью инновационной линейки роботизированных и беспроводных пылесосов, а также пылесосов для влажной и сухой уборки, роботизированных газонокосилок и стирально-сушильных машин. Наши решения, в основе которых лежит забота о пользователе и наши исследования и разработки, удовлетворяют разнообразные потребности в уборке в миллионах домов в более чем 170 странах и регионах мира. Roborock, имеющий штаб-квартиру в Пекине и стратегические дочерние компании на ключевых рынках, включая Соединенные Штаты Америки, Японию, Нидерланды, Польшу, Германию и Южную Корею, стремится к расширению своего присутствия на рынке по всему миру. По состоянию на 2026 год Roborock обслуживает более 22 миллионов домохозяйств. Для получения дополнительной информации посетите https://global.roborock.com/.

