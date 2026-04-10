Ceva Animal Health nomeia Sébastien Huron como Diretor Geral

LIBOURNE, França, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Ceva Animal Health, quinta maior empresa de saúde animal do mundo, de propriedade majoritária de sua equipe de gestão, anuncia hoje a nomeação de Sébastien Huron como diretor geral, com vigência imediata. Essa medida faz parte de uma evolução mais ampla da governança, após a decisão de Marc Prikazsky de nomear um diretor geral e passar para uma estrutura de liderança dupla na qual ele se torna Presidente Executivo, supervisionando as prioridades estratégicas de longo prazo, enquanto Sébastien Huron dirige a gestão operacional do Grupo e preside o Comitê Executivo.

Sébastien Huron – Deputy CEO Marc Prikazsky – Executive President and Sébastien Huron – Deputy CEO

Fortalecimento do foco estratégico e operacional

Como presidente executivo, Marc Prikazsky se concentrará na agenda de longo prazo da Ceva, incluindo o fortalecimento dos relacionamentos de longa data que a empresa mantém com seus investidores, liderando a inovação focada no cliente, desenvolvendo os futuros líderes da empresa e reforçando o papel da Ceva em enfrentar os principais desafios globais.

Marc Prikazsky comentou: "Essa evolução de governança reflete a escala que a Ceva alcançou e nossa ambição de reforçar o foco estratégico e a excelência operacional. Tenho o prazer de receber Sébastien, cuja experiência, visão global e liderança profundamente humana serão ativos-chave. Tenho total confiança em sua capacidade de liderar nossas equipes com ambição, coragem e pragmatismo. Sébastien e eu trabalharemos em estreita colaboração para garantir a continuidade do nosso modelo, acelerando a próxima fase de desenvolvimento da Ceva."

Um perfil global e liderança comprovada

Veterinário formado na Escola Nacional de Veterinária de Toulouse, Sébastien Huron começou sua carreira em 1994 na Mars Inc. na França, trabalhando em marketing para a divisão de alimentos para animais de estimação. Mais tarde naquele ano, ele se mudou para o Brasil para se juntar à Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet, onde passou seis anos em várias funções de liderança em marketing, P&D, e desenvolvimento de negócios para a América Latina e o Brasil.

Em 2000, ele se mudou para os Estados Unidos para se juntar à Intervet, primeiro como Diretor do Grupo de Desenvolvimento de Mercado para a América do Norte, depois como Diretor da Equipe de Negócios de Animais de Estimação.

Ele retornou à Europa em 2006, assumindo a responsabilidade pelo sul da Europa na Virbac antes de ser nomeado Diretor da Europa em 2008. Mais tarde, ele se juntou ao Conselho Executivo do Grupo e se tornou Diretor de Operações de Negócios Globais. De 2017 a 2024, atuou como CEO da Virbac, liderando a empresa em um período de crescimento orgânico recorde.

Com mais de 30 anos de experiência em diferentes continentes, Sébastien desenvolveu uma profunda experiência em estratégia, marketing, P&D, operações industriais e comerciais, e gestão geral.

Ele é amplamente reconhecido por sua liderança colaborativa, visão multicultural e forte orientação para o cliente.

Refletindo sobre sua nomeação, Sébastien Huron afirmou:

"Sinto-me honrado em ingressar na Ceva em um momento em que a empresa tem uma base estratégica excepcional e uma forte cultura de inovação. Sempre admirei o espírito empreendedor e a paixão das equipes da Ceva. Minha prioridade será apoiá-las com energia, experiência e uma mentalidade empreendedora para que, juntos, possamos acelerar o desenvolvimento do Grupo e continuar a entregar valor significativo para nossos clientes e parceiros em todo o mundo."

Sobre a Ceva Animal Health

A Ceva Saúde Animal (Ceva) é a 5ª maior empresa global de saúde animal, liderada por veterinários experientes, cuja missão é fornecer soluções inovadoras de saúde para todos os animais para garantir o mais alto nível de cuidado e bem-estar. Nosso portfólio inclui medicina preventiva, como vacinas e produtos de bem-estar animal, soluções farmacêuticas para animais de fazenda e de companhia, além de equipamentos e serviços para proporcionar a melhor experiência para nossos clientes.

Com mais de 7.200 funcionários localizados em 47 países, a Ceva se esforça diariamente para dar vida à sua visão como uma empresa One Health: "Juntos, além da saúde animal".

Faturamento 2025: € 1,92 bilhão

www.ceva.com

Contato:

Emilie Barrail Chefe de comunicação externa do

grupo

[email protected]

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FONTE Ceva Animal Health