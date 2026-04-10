Ceva Animal Health 任命 Sébastien Huron 為副行政總裁

Marc Prikazsky 出任執行主席後，將專注於 Ceva 的長遠工作重點，包括鞏固公司與投資者之間歷久彌堅的互信關係、引領以客為本的創新、培育未來領導人才，以及加強 Ceva 在應對全球重大挑戰方面的角色。

Marc Prikazsky 評論道：「是次管治變革，既彰顯 Ceva 已發展至一定規模，亦反映我們決心強化策略焦點與卓越營運的雄心壯志。 我很高興歡迎 Sébastien 加入團隊。他的豐富經驗、國際視野和以人為本的領導方式，將帶來關鍵優勢。 我對他充滿信心，深信他能以宏圖抱負、無畏勇氣及務實精神，引領團隊前行。 Sébastien 與我將緊密合作，既確保延續業務，亦加速 Ceva 下一階段的發展征程。」

環球視野與實證領導力

Sébastien Huron 本為獸醫，畢業於 National Veterinary School of Toulouse（圖盧茲國立獸醫學院）。1994 年，他在法國 Mars Inc. 的寵物食品部門投身市場推廣工作，展開其職業生涯。 同年稍後，他轉赴巴西，加入 Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet。他在該公司工作了六年，曾出任多個領導崗位，負責拉丁美洲及巴西的市場推廣、研發 (R&D) 及業務發展工作。

2000 年，他移居美國並加入 Intervet，先後出任北美市場發展集團總監，以及伴侶動物業務團隊總監。

他於 2006 年返回歐洲，於 Virbac 主理南歐業務，其後在 2008 年獲委任為歐洲區域總監。 其後他加入集團執行董事會，並擔任全球業務營運主管。 2017 至 2024 年期間，他擔任 Virbac 的行政總裁，引領公司締造了破紀錄的有機增長。

Sébastien 擁有超過 30 年橫跨各大洲的工作經驗，在策略規劃、市場推廣、研發、工業營運及綜合管理等多個領域均具備深厚的專業知識。

他以協作共贏的領導風格、多元文化視野以及堅定不移的客戶導向，廣受讚揚。

Sébastien Huron 談及這次任命時表示：

「Ceva 此刻擁有非凡的策略基石及蓬勃的創新文化，我非常榮幸能在此時加入。 我一直欽佩 Ceva 團隊的創業精神及澎湃熱情。 我的首要重任，是以充沛活力、深厚歷練及創業思維全力支持團隊，讓我們並肩加快集團發展，並持續為全球客戶及合作夥伴締造切實價值。」

關於 Ceva Animal Health

Ceva Animal Health (Ceva) 為全球第五大動物保健公司，由具豐富經驗的獸醫領導，致力為所有動物提供創新的健康解決方案，以確保最高水平的護理與福祉。 公司的產品組合涵蓋包括疫苗及動物福祉產品的預防醫學方案、適用於農場及伴侶動物的藥物解決方案，以及各類設備與服務，為客戶帶來最佳體驗。

Ceva 在全球 47 個國家僱有超過 7,200 名員工，並每日致力實踐其作為「全健康 (One Health)」企業的願景：「共同超越動物保健 (Together, beyond animal health)」。

2025 年營業額：19.2 億歐元

www.ceva.com

聯絡方式：

集團對外傳訊主管

Emilie Barrail

[email protected]

SOURCE Ceva Animal Health