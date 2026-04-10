Ceva Animal Health Menunjuk Sébastien Huron Sebagai Wakil Chief Executive Officer

Memperkuat fokus strategis dan operasional

Sebagai Executive Chairman, Marc Prikazsky akan berkonsentrasi pada agenda jangka panjang Ceva, termasuk memperkuat hubungan tepercaya dan jangka panjang antara perusahaan dan para investor, memimpin inovasi yang berfokus pada pelanggan, mengembangkan pemimpin masa depan, dan memperkuat peran Ceva dalam mengatasi berbagai masalah besar di seluruh dunia.

Kata Marc Prikazsky: "Perubahan tata kelola ini mencerminkan skala yang telah dicapai Ceva dan ambisi kami untuk memperkuat fokus strategis dan keunggulan operasional. Saya senang sekali menyambut Sébastien. Pengalaman, pandangan global, dan kepemimpinan beliau yang sangat manusiawi akan menjadi aset penting. Saya benar-benar yakin pada kemampuan beliau untuk memimpin tim kita dengan ambisi, keberanian, dan pragmatisme. Saya dan Sébastien akan bekerja sama dengan erat untuk memastikan kelanjutan dan mempercepat tahap pengembangan Ceva selanjutnya."

Profil global dan kepemimpinan yang telah terbukti

Sébastien Huron adalah dokter hewan lulusan National Veterinary School of Toulouse dan memulai kariernya pada tahun 1994 di Mars Inc. Prancis di bidang pemasaran divisi makanan hewan peliharaan. Di tahun yang sama, beliau pindah ke Brasil untuk bergabung di Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet selama enam tahun sebagai pemimpin di bidang pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan peningkatan bisnis untuk wilayah Amerika Latin dan Brasil.

Pada tahun 2000, beliau pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung di Intervet sebagai Direktur Market Development Group Amerika Utara kemudian menjadi Direktur Companion Animals Business Team.

Beliau kembali ke Eropa pada tahun 2006 untuk membawahi kawasan Eropa Selatan di Virbac sebelum diangkat menjadi Direktur Wilayah di Eropa pada tahun 2008. Kemudian beliau bergabung di Dewan Eksekutif Group dan menjadi Head of Global Business Operations. Beliau menjabat sebagai CEO Virbac pada tahun 2017-2024 melalui periode pertumbuhan organik yang luar biasa.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai benua, Sébastien telah mengembangkan keahlian mendalam di bidang strategi, pemasaran, R&D, operasi industri, dan manajemen umum.

Beliau dikenal luas karena kepemimpinan kolaboratif, visi beragam budaya, dan orientasi yang kuat terhadap pelanggan.

Menanggapi pengangkatannya, Sébastien Huron menyatakan:

"Saya merasa terhormat bergabung di Ceva di saat perusahaan memiliki landasan strategis yang hebat dan budaya inovasi yang kuat. Saya selalu mengagumi semangat kewirausahaan dan semangat tim Ceva. Prioritas saya adalah mendukung mereka dengan penuh energi, pengalaman, dan pola pikir kewirausahaan sehingga bersama-sama kita mempercepat perkembangan Group dan terus memberikan nilai yang berarti bagi pelanggan dan mitra di seluruh dunia."

Tentang Ceva Animal Health

Ceva Animal Health (Ceva) adalah perusahaan kesehatan hewan terbesar ke-5 di dunia yang dipimpin oleh para dokter hewan berpengalaman, dengan misi memberikan solusi kesehatan inovatif bagi semua hewan untuk memastikan perawatan dan kesejahteraan tertinggi. Portofolio kami meliputi pengobatan preventif seperti vaksin dan produk kesejahteraan hewan, solusi farmasi untuk hewan ternak dan hewan pendamping, serta peralatan dan layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan.

Dengan 7.200 karyawan di 47 negara, setiap hari Ceva berupaya mewujudkan visinya sebagai perusahaan One Health: "Bersama-sama, lebih dari kesehatan hewan".

Omzet tahun 2025: €1,92 miliar

