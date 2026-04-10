Ceva Animal Health、Sébastien Huronを副最高経営責任者に任命

フランス、リブルヌ, 2026年4月10日 /PRNewswire/ -- 経営陣が過半数を所有する世界第5位のアニマルヘルス企業であるCeva Animal Healthは、Sébastien Huronを副最高経営責任者（副CEO）に任命したと発表しました。この人事は、より広範なガバナンス改革の一環となります。Marc Prikazskyが副CEOを任命し、デュアル・リーダーシップ体制に移行することを決定したことに続く動きとなります。この体制下では、Prikazskyは取締役会長として長期的な戦略的優先事項を統括し、Sébastien Huronがグループの業務運営を指揮するとともに執行委員会の議長を務めることになります。

戦略的・経営的焦点の強化

Sébastien Huron – Deputy CEO Marc Prikazsky – Executive President and Sébastien Huron – Deputy CEO

取締役会長に就任したMarc Prikazskyは、投資家との長年にわたる信頼関係の強化、顧客重視のイノベーションの主導、将来のリーダーの育成、世界の主要課題に取り組むCevaの役割の強化など、Cevaの長期的なアジェンダに注力していきます。

Marc Prikazskyは次のようにコメントしています。「このガバナンスの進化は、Cevaの規模が大きくなり、戦略的集中とオペレーショナルエクセレンスの両方を強化するという当社の野心を反映したものです。Sébastienを迎え入れることができ嬉しく思います。彼の経験、グローバルな視野、人間味あふれるリーダーシップは重要な財産となるでしょう。野心と勇気と現実主義をもってチームを率いる彼の能力に全幅の信頼を寄せています。Sébastienと私は、Cevaの次なる発展段階を加速させながら、継続性を確保するために緊密に協力していきます。」

グローバルな知名度と実績あるリーダーシップ

National Veterinary School of Toulouseで学んだ獣医師であるSébastien Huronは、1994年にフランスのMars Inc.でペットフード部門のマーケティングに携わり、キャリアをスタートさせました。その後、ブラジルのRoussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vetに移り、ラテンアメリカとブラジルのマーケティング、研究開発、事業開発部門で6年間、さまざまな指導的役割を果たしました。

2000年、彼は Intervetに入社するため米国に移住し、当初は北米市場開発グループのディレクターを務め、その後、コンパニオンアニマル事業チームのディレクターに就任しました。

2006年に欧州に戻り、 Virbacで南欧地域を担当した後、2008年に欧州のエリア・ディレクターに任命されました。その後、グループの執行役員に就任し、グローバル・ビジネス・オペレーションの責任者となりました。2017年から2024年までVirbacのCEOを務め、同社を記録的なオーガニックグロースへと導いています。

さまざまな大陸で30年以上の経験を積んだSébastienは、戦略、マーケティング、研究開発、産業運営、経営全般に関する深い専門知識を培ってきました。

その協調的リーダーシップ、多文化的ビジョン、顧客志向の強さは広く認められています。

Sébastien Huronは就任を振り返り、次のように述べています。

「Cevaが卓越した戦略的基盤を持ち、イノベーションの文化が根付いているこの時期に入社できることを光栄に思います。Cevaのチームの起業家精神と情熱にはいつも感心しています。私の最優先事項は、エネルギー、経験、起業家精神をもって彼らをサポートし、ともにグループの発展を加速させ、世界中の顧客とパートナーに有意義な価値を提供し続けることです。」

Ceva Animal Healthについて

Ceva Animal Health（Ceva）は経験豊富な獣医師が率いる世界第5位のアニマルヘルス企業であり、すべての動物に最高水準の治療とウェルビーイングを保証するため、革新的な健康ソリューションを提供することをミッションとしています。当社のポートフォリオには、ワクチンや動物福祉製品などの予防医学製品、家畜やコンパニオンアニマル向けの医薬品ソリューションに加え、お客様に最高の体験を提供するための機器とサービスが含まれます。

世界47か国に7,200名を超える従業員を擁するCevaは、ワンヘルス企業としてのビジョン「Together, beyond animal health（すこやかな動物と人類の未来のために）」を実現するべく、日々取り組んでいます。

2025年売上高：19億2,000万ユーロ

www.ceva.com

お問い合わせ先

Emilie Barrail

外部コミュニケーション担当グループ責任者

[email protected]

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ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2952036/Ceva_Logo.jpg

SOURCE Ceva Animal Health