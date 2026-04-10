Ceva Salud Animal nombra a Sébastien Huron como Director General

LIBOURNE, Francia, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ceva Salud Animal, la quinta mayor empresa de salud animal del mundo, mayoritariamente propiedad de su equipo directivo, anuncia hoy el nombramiento de Sébastien Huron como Director General, con efecto inmediato. Este movimiento forma parte de una evolución más amplia de gobernanza, tras la decisión de Marc Prikazsky de nombrar a un Director General y pasar a una estructura de doble liderazgo en la que él se convierte en Presidente Ejecutivo, supervisando las prioridades estratégicas a largo plazo, mientras que Sébastien Huron dirige la gestión operativa del Grupo y preside el Comité Ejecutivo.

Sébastien Huron – Deputy CEO Marc Prikazsky – Executive President and Sébastien Huron – Deputy CEO

Fortalecimiento del enfoque estratégico y operativo

Como Presidente Ejecutivo, Marc Prikazsky se centrará en la agenda estratégica a largo plazo de Ceva, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones de confianza y duraderas que mantiene con sus inversores, liderar la innovación centrada en el cliente, desarrollar futuros líderes y reforzar el papel de Ceva a la hora de abordar los grandes desafíos globales.

Marc Prikazsky comentó: "Esta evolución en la gobernanza refleja la escala que ha alcanzado Ceva y nuestra ambición de reforzar tanto el enfoque estratégico como la excelencia operativa. Me complace dar la bienvenida a Sébastien, cuya experiencia, visión global y liderazgo profundamente humano serán activos clave. Tengo plena confianza en su capacidad para liderar nuestros equipos con ambición, coraje y pragmatismo. Sébastien y yo trabajaremos estrechamente para garantizar la continuidad de nuestro modelo mientras aceleramos la siguiente fase de desarrollo de Ceva."

Un perfil global y un liderazgo probado

Veterinario formado en la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse, Sébastien Huron comenzó su carrera en 1994 en Mars Inc. en Francia, trabajando en marketing para la división de alimentos para mascotas. Más tarde ese mismo año, se trasladó a Brasil para unirse a Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet, donde pasó seis años en diversos cargos de liderazgo en marketing, I&D y desarrollo de negocio para América Latina y Brasil.

En 2000, se trasladó a Estados Unidos para unirse a Intervet, primero como Director del Grupo de Desarrollo de Mercado para Norteamérica y luego como Director del Equipo de Negocios de Animales de Compañía.

Regresó a Europa en 2006, asumiendo la responsabilidad del sur de Europa en Virbac antes de ser nombrado Director de Área para Europa en 2008. Posteriormente se incorporó al Consejo Ejecutivo del Grupo y se convirtió en Jefe de Operaciones Globales de Negocio. De 2017 a 2024, fue CEO de Virbac, liderando la empresa durante un periodo de crecimiento orgánico récord.

Con más de 30 años de experiencia en diferentes continentes, Sébastien ha desarrollado una profunda experiencia en estrategia, marketing, I&D, operaciones industriales y comerciales, así como en gestión general.

Es ampliamente reconocido por su liderazgo colaborativo, visión multicultural y fuerte orientación al cliente.

Reflexionando sobre su nombramiento, Sébastien Huron declaró:

"Es un honor unirme a Ceva en un momento en que la empresa cuenta con una estratégia excepcional y una sólida cultura de innovación. Siempre he admirado el espíritu emprendedor y la pasión de los equipos de Ceva. Mi prioridad será apoyarles con energía, experiencia y una mentalidad emprendedora para que, juntos, podamos acelerar el desarrollo del Grupo y seguir aportando valor significativo a nuestros clientes y socios en todo el mundo."

Acerca de Ceva Salud Animal

Ceva Salud Animal (Ceva) es la quinta empresa mundial de salud animal, liderada por veterinarios experimentados, cuya misión es ofrecer soluciones innovadoras de salud para todos los animales con el fin de garantizar el máximo nivel de atención y bienestar. Nuestro portafolio incluye medicina preventiva como vacunas y productos para el bienestar animal, soluciones farmacéuticas para animales de granja y de compañía, así como equipos y servicios para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes.

Con más de 7.200 empleados repartidos en 47 países, Ceva se esfuerza diariamente por hacer realidad su visión como empresa One Health: "Juntos, más allá de la salud animal".

Facturación 2025: 1.920 millones de euros

www.ceva.com

Contacto:

Emilie Barrail

Group jefa de comunicación externa

[email protected]

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FUENTE Ceva Animal Health