Ceva Animal Health ने Sébastien Huron को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया

लिबोर्न, फ्रांस, 10 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Ceva Animal Health, विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी पशु स्वास्थ्य कंपनी, जिसका अधिकांश स्वामित्व उसकी मैनेजमेंट टीम के पास है, ने आज Sébastien Huron की तत्काल प्रभाव से उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। यह कदम Marc Prikazsky के उप-CEO के पद पर नियुक्ति और दोहरी नेतृत्व संरचना की ओर बढ़ने के निर्णय के बाद अपनाई गई व्यापक शासन व्यवस्था के विकास का भाग है, जिसमें दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं की देखरेख करने के लिए वह कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं, और Sébastien Huron द्वारा Group के परिचालन मैनेजमेंट का संचालन और कार्यकारी समिति की अध्यक्षता की जाएगी।

Sébastien Huron – Deputy CEO Marc Prikazsky – Executive President and Sébastien Huron – Deputy CEO

रणनीतिक और परिचालन फोकस को मजबूत करना

कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, Ceva के दीर्घकालिक एजेंडे पर Marc Prikazsky ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें कंपनी द्वारा अपने निवेशकों के साथ बनाए गए भरोसेमंद और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करना, ग्राहक-केंद्रित नवाचार का नेतृत्व करना, भविष्य के अग्रणीयों को विकसित करना और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में Ceva की भूमिका को सुदृढ़ करना शामिल है।

Marc Prikazsky ने टिप्पणी की: "संचालन का यह विकास Ceva के वर्तमान स्तर और रणनीतिक फोकस तथा परिचालन उत्कृष्टता दोनों को मजबूत करने की हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। मुझे Sébastien का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जिनका अनुभव, वैश्विक दृष्टिकोण और गहन मानवीय नेतृत्व एक महत्वपूर्ण संपत्ति प्रमाणित होगा। मुझे उनकी महत्वाकांक्षा, साहस और व्यावहारिकता के साथ हमारी टीमों का नेतृत्व कर सकने की क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। निरंतरता सुनिश्चित तथा Ceva के विकास के अगले चरण को गति प्रदान करने के लिए Sébastien और मैं मिलकर काम करेंगे।"

वैश्विक प्रोफ़ाइल और प्रमाणित नेतृत्व क्षमता

National Veterinary School of Toulouse में प्रशिक्षित पशु चिकित्सक Sébastien Huron ने 1994 में फ्रांस में Mars Inc. में पालतू जानवरों के भोजन विभाग के मार्केटिंग प्रभाग में काम करने के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उसी वर्ष बाद में, वह ब्राजील चले गए और Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet में शामिल हो गए, जहां उन्होंने लैटिन अमेरिका और ब्राजील के लिए मार्केटिंग, अनुसंधान एवं विकास और व्यवसाय विकास में विभिन्न अग्रणी भूमिकाओं में छह वर्ष तक कार्य किया था।

2000 में, वे पहले Intervet में उत्तरी अमेरिका के लिए मार्केट विकास ग्रुप के निदेशक, और फिर कम्पैनियन पशु बिज़नेस टीम के निदेशक के रूप में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे।

वह 2006 में यूरोप लौट आए और Virbac में दक्षिणी यूरोप की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद 2008 में उन्हें यूरोप के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में वे Group के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुए और वैश्विक बिज़नेस संचालन के प्रमुख बन गए। 2017 से 2024 तक, उन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड तोड़ स्वाभाविक विकास के दौर में Virbac के CEO के रूप में कार्य किया था।

विभिन्न महाद्वीपों में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, Sébastien ने रणनीति, मार्केटिंग, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक संचालन और सामान्य प्रबंधन में गहन विशेषज्ञता विकसित की है।

उन्हें उनके सहयोगात्मक नेतृत्व, बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण और मजबूत ग्राहक उन्मुखीकरण के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

अपनी नियुक्ति पर मनन करते हुए Sébastien Huron ने कहा:

"मैं Ceva में ऐसे समय में शामिल होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जब कंपनी के पास एक असाधारण रणनीतिक आधार और नवाचार की एक मजबूत संस्कृति है। मैं हमेशा से ही Ceva की टीमों की उद्यमशीलता की भावना और जुनून का प्रशंसक रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता उन्हें ऊर्जा, अनुभव और उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ सहयोग देने की होगी ताकि हम मिलकर Group के विकास को गति दे सकें और पूरे विश्व में अपने ग्राहकों और भागीदारों के लिए सार्थक मूल्य प्रदान करना जारी रख सकें।"

Ceva Animal Health का परिचय

Ceva Animal Health (Ceva) विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी पशु स्वास्थ्य कंपनी है, जिसका नेतृत्व अनुभवी पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाता है तथा जिसका लक्ष्य पशुओं के लिए नवीन स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने हेतु उच्चतम स्तर की देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करना है। हमारे पोर्टफोलियो में टीके और पशु कल्याण उत्पादों जैसी निवारक दवाएं, खेत और पालतू-पशुओं के लिए औषधीय समाधानों के साथ-साथ हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने के लिए उपकरण और सेवाएं शामिल हैं।

47 देशों में स्थित 7,200 से अधिक कर्मचारियों के साथ, Ceva प्रतिदिन एक One Health कंपनी के रूप में अपने दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास करती है: "Together, beyond animal health"।

2025 का कारोबार: €1.92 बिलियन

www.ceva.com

संपर्क:

Emilie Barrail

बाहरी संचार की ग्रुप प्रमुख

[email protected]

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2953126/Ceva_Animal_Health_1.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2953127/Ceva_Animal_Health_2.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2952036/Ceva_Logo.jpg