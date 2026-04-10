세바 애니멀 헬스, 세바스티앙 위롱을 부최고경영자로 임명

리부른, 프랑스, 2026년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 세계 5위 동물 의약품 기업으로 경영진이 대주주인 세바 애니멀 헬스(Ceva Animal Health)가 4월 9일 세바스티앙 위롱(Sébastien Huron)을 부최고경영자로 즉시 임명한다고 발표했다. 이번 인사는 마크 프리카즈키(Marc Prikazsky)가 부최고경영자 선임 및 이중 리더십 구조로의 전환을 결정한 데 따른 광범위한 거버넌스 발전의 일환으로, 마크 프리카즈키는 장기 전략적 우선 과제를 총괄하는 집행이사회 의장으로 이동하고 세바스티앙 위롱이 그룹의 운영 경영을 이끌며 집행위원회 의장을 맡게 된다.

전략적 및 운영적 집중력 강화

Sébastien Huron – Deputy CEO Marc Prikazsky – Executive President and Sébastien Huron – Deputy CEO

집행이사회 의장으로서 마크 프리카즈키는 투자자들과의 신뢰를 받는 오래된 관계의 강화, 고객 중심 혁신 주도, 미래 리더 육성, 주요 글로벌 과제 해결에서 세바의 역할 강화 등 세바의 장기 의제에 집중할 예정이다.

마크 프리카즈키는 "이번 거버넌스 발전은 세바가 달성한 규모와 전략적 집중력 및 운영 탁월성을 모두 강화하려는 우리의 야망을 반영한다. 경험과 글로벌 시각, 깊은 인간적 리더십을 갖춘 세바스티앙을 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 그가 야망과 용기, 실용주의로 우리 팀을 이끌 수 있는 능력을 전적으로 신뢰한다. 세바스티앙과 나는 연속성을 보장하면서 세바의 다음 발전 단계를 가속화하기 위해 긴밀히 협력할 것이다"라고 말했다.

글로벌 프로필과 검증된 리더십

국립 툴루즈 수의과대학에서 수의사 교육을 받은 세바스티앙 위롱은 1994년 프랑스 마즈(Mars Inc.)에서 반려동물 식품 부문 마케팅 분야로 경력을 시작했다. 같은 해 브라질로 이동해 루셀-위클라프/혹스트 루셀 벳(Roussel-Uclaf / Hoechst Roussel Vet)에 합류했으며, 라틴아메리카 및 브라질의 마케팅, 연구개발, 사업 개발 분야에서 다양한 리더십 역할을 6년간 수행했다.

2000년에는 인터벳(Intervet)에 합류하기 위해 미국으로 이주했으며 처음에는 북미 시장 개발 그룹 디렉터로, 이후 반려동물 비즈니스팀 디렉터로 활동했다.

2006년 유럽으로 복귀해 버박(Virbac)에서 남부 유럽을 담당했으며, 2008년 유럽 지역 디렉터로 임명되었다. 이후 그룹 집행위원회에 합류해 글로벌 비즈니스 운영 총괄을 맡았다. 2017년부터 2024년까지 그는 버박 최고경영자로 재임하며 기록적인 유기적 성장을 이끌었다.

30년 이상의 다대륙 경험을 통해 세바스티앙은 전략, 마케팅, 연구개발, 산업 운영, 총괄 경영 분야에서 깊은 전문성을 쌓았다.

그는 협력적 리더십, 다문화적 시각, 강한 고객 지향성으로 널리 인정받고 있다.

임명에 대해 세바스티앙 위롱은 다음과 같이 밝혔다.

"회사가 탁월한 전략적 기반과 강한 혁신 문화를 갖춘 시점에 세바에 합류하게 되어 영광이다. 세바 팀의 기업가적 정신과 열정을 항상 경외해왔다. 나의 최우선 과제는 에너지, 경험, 기업가적 마인드셋으로 팀을 지원해 함께 그룹의 발전을 가속화하고 전 세계 고객과 파트너에게 의미 있는 가치를 계속 전달하는 것이다."

세바 애니멀 헬스 소개

세바 애니멀 헬스(세바)는 세계 5위의 동물 의약품 기업으로, 모든 동물에게 최고 수준의 케어와 웰빙을 보장하는 혁신적인 건강 솔루션을 제공하는 것을 사명으로 하는 경험 많은 수의사들이 이끄는 기업이다. 세바의 포트폴리오에는 백신 및 동물 복지 제품과 같은 예방 의학, 농장 및 반려동물을 위한 의약품 솔루션, 고객에게 최상의 경험을 제공하기 위한 장비 및 서비스가 포함된다.

47개국에 7200명 이상의 직원을 두고 있는 세바는 원헬스(One Health) 기업으로서의 비전인 '함께, 동물 건강을 넘어(Together, beyond animal health)'를 실현하기 위해 매일 노력하고 있다.

2025년 매출: 19억 2000만 유로

www.ceva.com

문의처:

에밀리 바라이(Emilie Barrail)

그룹 대외 커뮤니케이션 총괄

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2953126/Ceva_Animal_Health_1.jpg

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SOURCE Ceva Animal Health