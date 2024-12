CGTN: A "pérola" da China: Como Macau prospera desde seu retorno há 25 anos

PEQUIM, 19 de dezembro 2024 /PRNewswire/ -- Vinte e cinco anos. Esse foi o tempo que Macau levou para se colocar entre as cidades mais ricas da Ásia e do mundo.

O PIB da Região Administrativa Especial (Special Administrative Region, SAR) de Macau da China em 2023 foi de 379,5 bilhões de patacas (cerca de US$ 47,5 bilhões), um aumento de sete vezes em relação a 1999, ano em que Macau voltou a fazer parte da China.

Macau é "uma pérola na palma da mão" da pátria, disse o presidente chinês Xi Jinping na quarta-feira, quando chegou à cidade em um avião especial para comemorar o 25.º aniversário do retorno de Macau à China.

Nos últimos 25 anos, a prática de "um país, dois sistemas" com as características de Macau alcançou sucesso, e é amplamente reconhecida pelo mundo, demonstrando grande vitalidade e encanto único, disse o Presidente Xi no aeroporto.

A "pérola" da China

Aproximadamente 2,8 bilhões de viagens de entrada e saída entre a SAR de Macau e a cidade vizinha de Zhuhai foram realizadas desde o retorno de Macau à pátria, de acordo com dados divulgados pela Alfândega de Zhuhai em 17 de dezembro.

O número de postos de controle que ligam a SAR de Macau a Zhuhai também aumentou de apenas dois em 1999 para sete atualmente.

O porto de Hengqin é um dos pontos de controle mais movimentados. A ilha de Hengqin abriga a Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau, que foi estabelecida em 2021 pelo governo central chinês para promover uma integração mais próxima entre as duas regiões. A área se tornou um centro de inovação e empreendedorismo, composto por cerca de 6.500 empresas com investimentos de Macau e fornecendo uma plataforma para novos setores.

Desde seu retorno, as autoridades centrais têm apoiado fortemente a SAR, inclusive criando uma série de políticas para integrar ativamente a SAR ao desenvolvimento nacional. Esses esforços transformaram Macau em uma metrópole moderna e internacional, com um progresso notável no desenvolvimento econômico e nos meios de subsistência da população.

A realização de Macau "é a glória dos residentes de Macau e o orgulho de todo o povo chinês", disse o presidente Xi em sua chegada na quarta-feira, expressando confiança em seu futuro promissor.

De acordo com informações oficiais, o presidente Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, participará de uma reunião de comemoração do aniversário e da cerimônia de inauguração do sexto mandato do governo da SAR de Macau na sexta-feira.

O presidente Xi também deve inspecionar a RAE de 33 quilômetros quadrados. Em seu discurso no aeroporto, Xi disse que, durante sua visita, manterá um "diálogo amplo e profundo com os amigos de Macau" sobre o desenvolvimento da região.

Ele também disse acreditar que Macau criará um futuro ainda mais brilhante, aproveitando totalmente as vantagens institucionais de "um país, dois sistemas", trabalhando arduamente e promovendo ativamente a inovação.

