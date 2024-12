CGTN：中國「明珠」：澳門回歸25載的繁榮之路

《G20智匯:攜手共創明天》:實現公正與可持續未來的全球視角

當世界面臨經濟不平等、環境可持續發展和社會公正等相互交織的挑戰時,全球合作顯得尤為重要。為應對這些問題,CGTN近期推出了特別節目《G20智匯:攜手共創明天》(G20 Think Hub: Together for...