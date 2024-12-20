CGTN：中國「明珠」：澳門回歸25載的繁榮之路

北京2024年12月19日 /美通社/ -- 澳門回歸二十五載，如今已躍居亞洲乃至全球最富裕城市之列。

2023年，中國澳門特別行政區的國內生產總值達到3795億澳門元（約合475億美元），較1999年澳門回歸時增長了七倍。

中國國家主席習近平於週三乘專機抵達澳門，慶祝澳門回歸祖國25週年。他在講話中將澳門譽為祖國的「掌上明珠」。

習近平主席在機場表示，過去25年來，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得了成功，並得到了國際社會的廣泛認可，展現出強大的生命力和獨特的魅力。

中國的「明珠」

據珠海海關12月17日發佈的數據顯示，自澳門回歸祖國以來，澳門特別行政區與鄰近城市珠海之間已累計產生約28億人次的出入境往來。

澳門特別行政區與珠海之間的口岸數量也從1999年的僅僅兩個增加到了目前的七個。

橫琴口岸是最為繁忙的口岸之一。橫琴島是粵澳深度合作區的所在地。該合作區由中國中央政府於2021年設立，旨在促進兩地的緊密融合，目前已成為創新創業中心，吸引了近6500家澳門投資企業入駐，為新興產業提供了發展平台。

自回歸以來，中央政府一直大力扶持特區，出台一系列政策，積極推動特區融入國家發展大局。這些努力使澳門蛻變成一個現代化的國際都市，在經濟發展和民生方面取得了顯著進步。

澳門的成就是「澳門居民的榮耀，也是全體中國人民的驕傲，」習近平主席於週三抵達時表示。他對澳門的未來充滿信心。

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SOURCE CGTN