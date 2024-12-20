CGTN: «Жемчужина» Китая: процветание Макао с момента возвращения 25 лет назад

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CGTN

Dec 20, 2024, 08:41 ET

ПЕКИН, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Двадцать пять лет. Именно столько потребовалось Макао, чтобы войти в число самых богатых городов Азии и всего мира.

ВВП Специального административного района Китая (САР) Макао в 2023 году составил 379,5 млрд патак Макао (MOP) (около 47,5 млрд долларов США), что в семь раз больше, чем в 1999 году, когда Макао вернулся в Китай.

Макао является «жемчужиной на ладони» Родины, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, когда он прибыл в город специальным бортом, чтобы отпраздновать 25-ю годовщину возвращения Макао в Китай.

В аэропорту Председатель Си сказал, что за последние 25 лет практика «Одна страна, две системы» с характерными особенностями Макао достигла успеха и широко признана в мире, демонстрируя большую жизненную силу и неповторимый шарм Макао.

«Жемчужина» Китая

Согласно данным, опубликованным 17 декабря Чжухайской таможней, с момента возвращения Макао на Родину между САР Макао и соседним городом Чжухай было совершено около 2,8 млрд въездов и выездов.

Количество контрольно-пропускных пунктов, связывающих САР Макао и Чжухай, также увеличилось с двух в 1999 году до семи в настоящее время.

Порт Хэнцинь — один из самых загруженных пограничных пропускных пунктов. На острове Хэнцинь находится зона углубленного сотрудничества Гуандун—Макао, которая была создана в 2021 году центральным правительством Китая для содействия более тесной интеграции между двумя регионами. В этой зоне, ставшей центром инноваций и предпринимательства, разместилось около 6500 предприятий с инвестициями из Макао, и она предоставляет платформу для новых отраслей.

С момента возвращения Макао центральные власти решительно поддержали этот САР, в том числе был создан ряд политик для активной интеграции САР в национальное развитие. Эти усилия превратили Макао в современный международный мегаполис с замечательным прогрессом как в экономическом развитии, так и в уровне дохода людей.

Достижения Макао «являются славой жителей Макао и гордостью всего китайского народа», — сказал Председатель Си по прибытии в среду, выразив уверенность в многообещающем будущем района.

По официальным сообщениям Председатель Си Цзиньпин, который также занимает должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя Центрального военного совета, в пятницу примет участие в мероприятии, посвященном празднованию годовщины, и церемонии инаугурации правительства САР Макао с шестым сроком полномочий.

Ожидается, что Председатель Си также проведет инспекцию САР площадью 33 кв. километра. В своем выступлении в аэропорту Председатель Си сказал, что во время своего визита он проведет «с друзьями в Макао обширный и углубленный обмен мнениями» о развитии региона.

Он также выразил уверенность в том, что Макао создаст еще более светлое будущее, в полной мере используя институциональные преимущества концепции «Одна страна, две системы», усердно работая и активно развивая инновации.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-18/President-Xi-Jinping-delivers-speech-upon-arrival-in-Macao-SAR-1zqWeketB72/p.html

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